Un week-end à Essaouira, ville côtière d’art et d’aventure

JOUR 2 : ENTRE ARCHITECTURE ET AVENTURE

Après-midi

Les vents qui soufflent toute l’année sur Essaouira en ont fait une destination de choix pour les amateurs de surf et de kitesurf depuis les années 1960. Depuis le port, marchez vers le sud en direction de la plage principale d’Essaouira, où le Ion Club loue du matériel nautique et propose des cours de planche à voile, de kitesurf, et même de wingfoil, un sport qui donne l’impression de léviter sur l’eau grâce à une planche de foil et à une petite voile. Les débutants seront plus à l’aise sur les petites vagues de l’été, tandis que les surfeurs plus expérimentés préfèreront affronter les grosses houles de l’hiver. Enfin, pour celles et ceux qui préfèreraient assister au spectacle depuis le rivage, sachez que l'on trouve de nombreux clubs de plage et restaurants le long de la promenade. Le Beach and Friends, par exemple, dispose de chaises longues et de parasols, et son restaurant sert des fruits de mer de la région et des cocktails.