Europe : les huit meilleures randonnées pour débutants

5. LE SENTIER DE L’ARCHIPEL DE STOCKHOLM, SUÈDE

Au total, ce fantastique chemin de randonnée emmène les marcheurs sur plus de 270 kilomètres à travers 21 îles de l’archipel de Stockholm. Il est cependant aisé, grâce au réseau de ferries, de ne choisir qu’une section ou deux de la liste et s'offrir un moment de pause en dehors de la ville. Pour cela, l’île de Grinda est le choix évident. À environ 1 h 30 des quais de Strömkajen, elle est suffisamment isolée pour décourager la plupart des voyageurs d’un jour, mais abrite tout de même le Wärdshuset, une maison d’hôte pittoresque et un restaurant, pour tous ceux qui désirent prolonger leur séjour. Ainsi, en vous y prenant suffisamment à l’avance, vous aurez l’occasion de profiter du confort scandinave après votre randonnée. Préférez les mois de juin ou juillet et n’oubliez pas vos maillots de bain. Le sentier autour de l’île est jalonné de promontoires mouchetés d’arbres, de rochers à moitié submergés et de petites baies abritées, autant d’excuses pour une baignade.

Élue plus belle randonnée d’Allemagne en 2014 le « sentier des chèvres de la lande » compte également parmi les plus faciles. Sur près de 220 kilomètres, elle sillonne la section nord-sud de Lunebourg et des Landes du sud. Aucune colline n’excède les 170 mètres et le sentier est large et sablonneux sur une grande partie de la randonnée. La mi-août est la meilleure période pour s’y balader, les landes sont fleuries et transforme le paysage en une mer de lilas. Ne vous sentez pas obligé de parcourir les plus de 200 kilomètres de l’itinéraire, les étapes 3 à 5 de Handeloh à Bispingen sont amplement suffisantes et vous occuperont durant 3 jours. Que ce soit au début ou à la fin, des gares vous permettent d’accéder facilement à la randonnée, et des villages à l’atmosphère reposante ponctuent la route, idéal pour passer la nuit. Aucune n’est cependant plus calme que Wilsede, ce village où il n’y a pas une voiture en vue ; vous vous y arrêterez probablement pour déjeuner lors de votre deuxième journée et, durant un bref et merveilleux moment, vous aurez l’impression d’avoir été transporté vers un autre siècle.