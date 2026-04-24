Saunas flottants et baignades en plein air : guide d’une journée idéale à Oslo
Le centre-ville d’Oslo offre un grand choix aux visiteurs, avec ses musées de renommée mondiale, ses saunas flottants et ses superbes restaurants situés à quelques pas du bord de l'eau.
Le musée Munch a ouvert ses portes en 2021 et abrite l'une des plus grandes collections d'œuvres d'Edvard Munch au monde.
Parmi les villes scandinaves, Oslo passe sous le radar des voyageurs tandis que Stockholm, en Suède, et Copenhague, au Danemark, accaparent presque toute l'attention. Mais les voyageurs qui se rendent dans la capitale norvégienne découvriront une ville sous-estimée, débordante de créativité et offrant de nombreuses possibilités de pratiquer le friluftsliv, les joies de la vie en plein air. On y trouve une scène de street art florissante ainsi que des galeries d'art exposant des œuvres classiques.
Des cafés proposent une cuisine fusion et des restaurants situés au bord de l'eau servent des fruits de mer tout juste pêchés. Il existe de nombreuses façons de profiter des longues journées d'été, des promenades dans les parcs aux baignades dans la mer.
À 7 HEURES : ALLEZ NAGER
Quoi de plus typiquement norvégien pour commencer la journée qu'une baignade en plein air ? La piscine d'eau de mer Sørenga est alimentée par les eaux de l'Oslofjord et se trouve à côté de la promenade du port, récemment réaménagée. Même à cette heure matinale, elle est déjà très fréquentée par les nageurs.
À 9 HEURES : CAFÉ ET BEIGNETS
Le café Talormade, situé au bord de l'eau, est le lieu idéal pour se réchauffer après quelques longueurs avec un café, dont les grains sont torréfiés sur place, et des pâtisseries maison. Les donuts sont la spécialité mais les bagels, les tartes et les croissants sont également excellents.
À 10 HEURES : VISITEZ LE MUSÉE MUNCH
Le point fort du réaménagement du front de mer d'Oslo est le musée Munch, inauguré en 2021 et dédié au plus grand peintre norvégien, Edvard Munch. Ne manquez bien sûr pas d'admirer son chef-d'œuvre, Le Cri, une représentation torturée de l'angoisse existentielle, mais prenez aussi le temps d'apprécier ses œuvres moins connues, comme ses peintures paisibles et colorées représentant la Seine.
À 13 HEURES : SAVOUREZ UN DÉJEUNER NORDIQUE TRADITIONNEL
Spor av Nord est un restaurant chaleureux situé à quelques pâtés de maisons du bord de l'eau. Avec son mobilier dépareillé et ses tasses de thé en porcelaine, on a l'impression de manger dans une ferme de la campagne norvégienne. Le menu est traditionnel et propose notamment un ragoût de renne Sámi, du cabillaud séché et du pain plat accompagné de fromage brun.
Le restaurant Fiskieriet met les fruits de mer locaux à l'honneur sur son menu.
Les cocktails servis au Himkok, à Oslo, contiennent des ingrédients originaux, tels que la cacahuète.
À 15 HEURES : PARTEZ EN CROISIÈRE
Profitez pleinement de la situation enviable d'Oslo en faisant une croisière sur l'Oslofjord. Des départs réguliers sont organisés depuis la jetée située à côté de l'Opéra. Norway’s Best propose des croisières qui vous permettront d'admirer des sites tels que la citadelle médiévale d'Akershus, le phare de Dyna et les nombreuses îles qui parsèment le fjord.
À 17 HEURES : DÉTENDEZ-VOUS DANS UN SAUNA
Une fois de retour sur la terre ferme, rendez-vous à Salt, un « village de saunas » flottant composé de grands bâtiments en bois à charpente en forme de A. Vous y trouverez des saunas privés et collectifs, ainsi qu'un sauna silencieux si recherchez le calme et la tranquillité. Par ailleurs, le complexe propose également des spectacles d'humour et des concerts.
À 19 HEURES : DÉGUSTEZ DES FRUITS DE MER
Grâce à sa situation au bord du fjord, les fruits de mer occupent une place centrale dans les restaurants d'Oslo et nulle part ailleurs cela n'est plus vrai qu'à Fiskieriet, situé dans le quartier de Youngstorget, en centre-ville. Parmi les spécialités figurent le sikrogn (des œufs de poisson blanc), la langue de cabillaud et le crabe des neiges au beurre d'ail. Réchauffez-vous avec un apéritif, l'aquavit est le choix préféré des locaux, et gardez de la place pour une crème brûlée à la fève tonka.
À 21 HEURES : FINISSEZ LA JOURNÉE AVEC DES COCKTAILS
Tout près de Fiskieriet se trouve Himkok, une distillerie et un bar à cocktails où les poutres et la tuyauterie apparentes abritent de grands alambics en cuivre contenant de l'aquavit, du gin et de la vodka. Ces derniers sont habilement associés à des ingrédients originaux dans les cocktails maison.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.