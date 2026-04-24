Saunas flottants et baignades en plein air : guide d’une journée idéale à Oslo

Parmi les villes scandinaves, Oslo passe sous le radar des voyageurs tandis que Stockholm, en Suède, et Copenhague, au Danemark, accaparent presque toute l'attention. Mais les voyageurs qui se rendent dans la capitale norvégienne découvriront une ville sous-estimée, débordante de créativité et offrant de nombreuses possibilités de pratiquer le friluftsliv, les joies de la vie en plein air. On y trouve une scène de street art florissante ainsi que des galeries d'art exposant des œuvres classiques.

Des cafés proposent une cuisine fusion et des restaurants situés au bord de l'eau servent des fruits de mer tout juste pêchés. Il existe de nombreuses façons de profiter des longues journées d'été, des promenades dans les parcs aux baignades dans la mer.

À 7 HEURES : ALLEZ NAGER

Quoi de plus typiquement norvégien pour commencer la journée qu'une baignade en plein air ? La piscine d'eau de mer Sørenga est alimentée par les eaux de l'Oslofjord et se trouve à côté de la promenade du port, récemment réaménagée. Même à cette heure matinale, elle est déjà très fréquentée par les nageurs.

À 9 HEURES : CAFÉ ET BEIGNETS

Le café Talormade, situé au bord de l'eau, est le lieu idéal pour se réchauffer après quelques longueurs avec un café, dont les grains sont torréfiés sur place, et des pâtisseries maison. Les donuts sont la spécialité mais les bagels, les tartes et les croissants sont également excellents.

À 10 HEURES : VISITEZ LE MUSÉE MUNCH

Le point fort du réaménagement du front de mer d'Oslo est le musée Munch, inauguré en 2021 et dédié au plus grand peintre norvégien, Edvard Munch. Ne manquez bien sûr pas d'admirer son chef-d'œuvre, Le Cri, une représentation torturée de l'angoisse existentielle, mais prenez aussi le temps d'apprécier ses œuvres moins connues, comme ses peintures paisibles et colorées représentant la Seine.

À 13 HEURES : SAVOUREZ UN DÉJEUNER NORDIQUE TRADITIONNEL