New York : six nouveaux lieux exceptionnels à découvrir

New York n'est pas uniquement la ville qui ne dort jamais, elle est aussi celle qui se renouvèle sans cesse. Qu'il s'agisse de votre première ou de votre trentième visite, chaque quartier de la Grosse Pomme regorge de nouveaux endroits à découvrir. Cela ne se limite pas aux derniers restaurants et aux nouvelles boutiques qui parsèment les rues, du Bronx jusqu'à Staten Island. Il est également question d’immenses centres artistiques, de quartiers culturels et aussi de lieux de loisirs installés sur le fleuve Hudson. C’est à Manhattan que foisonnent ces nouveaux endroits exceptionnels. Il vous est possible de les découvrir dans une même journée en suivant cet itinéraire raisonnable, traversant une partie de Midtown et de Downtown. À ne surtout pas manquer lors de votre prochain voyage à New York !

LA PÉNINSULE DE GANSEVOORT

Commencez votre matinée en vous rendant à la nouvelle jetée de la ville, Gansevoort Peninsula. Voisine de Little Island, un parc surélevé perché sur le fleuve Hudson, la péninsule a été inaugurée en octobre avec un atout de taille : la première plage publique de Manhattan. Ses 2,2 hectares comprennent une longue bande de sable provenant du New Jersey, un marais salant, des terrains de sport et un accès à l'eau pour les bateaux non motorisés. Installez-vous sous un parasol et admirez la silhouette des immeubles du Lower Manhattan.

LE MARKET 57

Cette première activité vous aura certainement ouvert l’appétit. Marchez vers le nord, le long de l'Hudson River Park, jusqu'au Pier 57 où vous trouverez cet ancien terminal maritime, aujourd'hui transformé en food hall. Ce dernier met en avant des entreprises de restauration indépendantes, appartenant à des minorités ou à des femmes. À goûter : la soupe de ravioles au poulet de Nom Wah ; le gombo de MotherShuckers ; les tacos de carne asada, soit de la viande grillée, de Mijo ; et une sour beer à la mangue, bière acidulée, de Harlem Hops.

LE HIGH LINE – MOYNIHAN CONNECTOR