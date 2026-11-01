Découvrez le Serengeti de la plus spectaculaire des manières : en montgolfière

Certains safaris exigent que l’on se lève à 3h30 du matin. Et dans certains cas, en plus d’être indispensable, cela fait partie intégrante de l'expérience. Les vols en montgolfière au Serengeti en sont l’illustration parfaite.

Mon téléphone me tire brusquement du sommeil et derrière les fenêtres à moustiquaires de ma suite du Warangi Ridge, le centre du Serengeti, en Tanzanie, est plongé dans une obscurité d’encre. C’est un moment de la nuit duquel je suis si peu familière et où toutes sortes de créatures nocturnes s’activent. Mais je n’ai pas le temps d’inspecter la brousse avec ma lampe depuis ma terrasse.

Notre 4x4 file dans le noir, ses suspensions absorbant sans broncher les cahots du Serengeti. Un engoulevent d’Europe (Caprimulgus europaeus) se laisse prendre dans les phares, immobile sur notre chemin jusqu’au dernier instant, puis viennent les silhouettes de gazelles (Gazella) et d’impalas (Aepyceros melampus), serrés les uns contre les autres, en alerte face aux dangers de la nuit. À un moment donné, nous apercevons leur némésis : un magnifique couple de lions, étendus au bord de la piste comme si l’endroit leur appartenait.

Lorsque nous arrivons sur le site du décollage, une lueur point à l’horizon. Seuls quelques heureux élus s’envoleront aujourd’hui. Pour chasser la fraîcheur matinale, nous sirotons du thé au gingembre et grignotons des biscuits en forme de montgolfière. À côté de nous, les enveloppes de la montgolfière s’agitent dans tous les sens sur le sol comme des créatures marines géantes en laisse tandis que l’équipe y insuffle de l’air froid avant que les brûleurs ne se mettent à cracher leurs flammes de dragon.

« Nous décollons à l’aube car c’est à ce moment que les vents sont les plus calmes », nous explique Jeff Gilles, notre pilote en uniforme. « La différence entre l’air chaud à l’intérieur du ballon et l’air froid matinal à l’extérieur nous confère une portée plus que suffisante. De plus, le lever de soleil est toujours agréable à voir. »

Jeff nous fait entrer dans la nacelle en osier, basculée sur le côté de sorte que nous puissions nous y glisser comme des bouteilles de champagne dans un casier. Quelques instants plus tard, le brûleur rugit. Nous voilà redressés et en l’air.

Les premières montgolfières furent conçues pour impressionner. Celles que firent s’envoler les frères Montgolfier en 1783 étaient des engins d’apparat dont les enveloppes de papier et de tissu, bleues et dorées, étaient ornées de fleurs de lys, de signes du zodiaque et de portraits de Louis XVI. La nôtre est bien plus fonctionnelle avec son tissu résistant et ses brûleurs au propane, mais la sensation qu’elle procure demeure la même : le sol s’éloigne doucement et le vent prend les commandes.

Flotter au-dessus des prairies dorées dans un silence presque total, et alors qu’un soleil semblable à un jaune d’œuf colore la montgolfière qui dérive à nos côtés, procure une sensation de sérénité et d’étrangeté. Jeff, pendant ce temps, a l’assurance tranquille de quelqu’un qui est dans les airs comme un poisson dans l’eau. « Ça a ses avantages et ses inconvénients », fait-il observer, la bouche tordue par un sourire de circonstance.

Il a effectué son premier vol alors qu’il était enfant dans l’Oklahoma des années 1970 avec ses parents, tous deux pilotes de montgolfière. « J’ai volé au Costa Rica, en Australie, au Japon et partout aux États-Unis, mais l’Afrique, j’en suis mordu », déclare-t-il.