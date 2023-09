Envie de vous échapper ? Voici 10 îles vraiment désertes

Si vous pensez à l’océan Indien, vous imaginez sûrement des images de plages de sable blanc immaculées, entourées de palmiers et d’une eau turquoise. Ces îles désertes, dignes d’une aventure de Robinson Crusoé, sont nombreuses dans la région. Elles offrent la combinaison parfaite entre soleil, mer et isolement, loin du tumulte de la vie quotidienne. Des atolls de l’île Alphonse aux Seychelles à la faune des Comores, découvrez les lieux à ne pas manquer.

1 : THULUSDHOO, MALDIVES

Point fort : les vagues

La brise tropicale y fait vaciller les palmiers et apporte un peu d’air frais dans les complexes hôteliers privés, qui occupent la plupart des plus de 200 îles habitées des Maldives. Mais contrairement aux autres hôtels autonomes, cette île résidentielle située au nord de la capitale Malé conserve sa vie locale maldivienne. Toutesfois, les maillots de bain de style occidental sont autorisés sur la plage de Bikini Beach et on peut y retrouver des restaurants et des organisateurs d’activités le long des allées sablonneuses. En effet, Thulusdhoo connaît bien le tourisme. Dès les années 1970, elle a été adoptée par les surfeurs. La capitale de l’atoll de Kaafu dégage un charme décontracté et accueillant pour le plus grand bonheur de ses tribus de jeunes voyageurs en eaux salées. Les surfeurs expérimentés y viennent pour affronter les deux droites jumelles de Cokes et Chickens. Ces deux spots sont même accessibles en dhoni, un bateau traditionnel. Randhaa Surf Shop propose des cours et de la location de planches. Le plus : vous n’avez pas besoin de combinaison dans ces eaux tièdes.

Ces dernières années, les adeptes du paddle ont fait leur apparition pour glisser sur des vagues plus calmes et naviguer dans les eaux tranquilles des lagons turquoise. Aux Maldives, la plongée est à ne pas manquer et la navigation en dériveur vous fera rêver. Des opérateurs locaux vous proposeront les deux activités à un prix bien inférieur à celui des îles privées. Comme sur toutes les îles résidentielles aux Maldives, l’alcool est interdit à Thulusdhoo mais les locaux y sont plus que serviables et ont installé des bars flottants, juste au large. Le bateau rapide vous permettra d’y accéder facilement en vous offrant une expérience bien plus agréable qu’avec un taxi traditionnel.

2 : ZANZIBAR, TANZANIE

Point fort : sa vieille ville atypique

Dans la capitale historique de Zanzibar, le quartier de Stone Town propose un mélange afro-arabe étonnant mais charmant. Les locaux se donnent rendez-vous au Jaws Corner et vous pourrez y admirer les anciens palais des sultans au détour des ruelles labyrinthiques. Vous y entendrez souvent les habitants scander « Pole, pole », qui signifie « doucement », car c’est ainsi que l’on vit ici. Zanzibar est l’endroit idéal pour y trouver des complexes hôteliers confortables sans perdre le charme de cette île. Les plages de Nungwi et Bwejuu sont aussi belles que les autres de l’océan Indien mais les hôtels vous y coûteront un tiers de moins qu’aux Maldives.

3 : PEMBA, TANZANIE

Point fort : les plages

Pour un séjour classique à la plage, vous pouvez opter pour Zanzibar. Mais pour une aventure encore plus douce, montez à bord d’un avion d’une vingtaine de places et rendez-vous 80 kilomètres plus au nord, à Pemba. Vous n’en avez jamais entendu parler ? La plupart des voyageurs internationaux et des chaînes hôtelières non plus. C’est pourquoi Pemba a l’air figée dans le temps, comme il y a 40 ans, et c’est ce qui crée son cachet pour les visiteurs intrépides, prêt à tout pour garder l’île à l’abri des regards. En 2013, la Underwater Room du Manta Resort, un logement unique en son genre, caché sous l’eau, a fait beaucoup parler d’elle, sans jamais attirer trop l’attention.