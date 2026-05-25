Où partir au mois de juin ?
Voici les destinations incontournables pour profiter du début de l’été entre sentiers de randonnée pittoresques, rooftops et observation de baleines.
L'île Maurice est bien plus calme en juin, la haute saison touristique étant terminée.
Le mois de juin offre tous les plaisirs de l'été sans les prix exorbitants ni la foule des vacances scolaires. Partout en Europe, les journées plus longues et les températures plus agréables donnent lieu à des festivals et à des rendez-vous entre amis en plein air, notamment en Irlande et en Norvège. Le Canada célèbre aussi le retour du soleil après l'hiver en ouvrant ses sentiers de randonnée et ses rooftops pour la saison, juste à temps pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA cette année. C'est également le mois parfait pour les personnes en quête d'aventure, qu'il s'agisse d'observer des baleines et de faire du rafting en eaux vives au Panama, ou de se baigner en pleine nature à l'île Maurice. Au même moment dans l'hémisphère sud, l'Australie célèbre l'arrivée de l'hiver avec des installations lumineuses incroyables.
L'ÎLE MAURICE
Météo : 21-25 °C
Pourquoi y aller : L'humidité plus faible, le début de la saison sèche et une baisse de la fréquentation touristique
L'île Maurice, située dans l'océan Indien, est prisée des amateurs de soleil en hiver mais en juin les plages sont plus calmes, l'eau de l'océan est encore chaude et le taux d'humidité est bas, ce qui permet d'explorer les marchés, les villages et les sentiers de randonnée. La capitale, Saint-Louis, grouille de stands de cuisine de rue, de temples hindous colorés et d'un front de mer rénové, tandis que Goodlands, dans le nord de l'île, abrite un marché traditionnel où vous trouverez des souvenirs, des vêtements et l'incontournable ananas au piment salé. Les températures plus douces sont également idéales pour parcourir les sentiers pittoresques du parc national de Bras d'Eau, sur la côte est de l'île, qui serpentent à travers la forêt jusqu'aux bassins naturels où l'on peut se baigner en pleine nature.
Comme les locaux : Le dimanche, rendez-vous à la plage où les familles organisent des barbecues toute la journée, avec des stands de rhum éphémères, après avoir assisté à la messe. Essayez la baie du Tombeau près de Saint Louis.
LA NORVÈGE
Météo : 16-20 °C dans le sud du pays, 5-15 °C au cercle polaire arctique
Pourquoi y aller : Le soleil de minuit et les festivités de Sankthans
Après un long hiver, la Norvège accueille l'été avec enthousiasme. Le soleil se couche à peine, en particulier au nord du cercle polaire, dans des villes comme Tromsø, ce qui fait de juin le mois parfait pour les activités de plein air vingt-quatre heures sur vingt-quatre, telles que le camping, les croisières sur le Geirangerfjord ou les randonnées sur le sentier de Trolltunga. La neige fondue a donné naissance à des cascades tonitruantes. Les plages et les restaurants de fruits de mer de Kristiansand sont pleins d'habitants venus profiter du soleil. Fin juin, le pays célèbre la Saint-Jean, Sankthans, avec des feux de joie, des chants et des festins.
Comme les locaux : Pensez toujours à apporter plusieurs couches de vêtements. En effet, même en été, le temps peut changer inopinément, surtout dans les régions rurales.
Le soleil de minuit est un phénomène naturel au cours duquel le soleil ne se couche pas pendant vingt-quatre heures.
Le Panama abrite une grande variété d'oiseaux, notamment le Colibri de la Talamanca.
LE PANAMA
Météo : 26-30 °C
Pourquoi y aller : L'observation de la faune et les sentiers plus tranquilles
Bien que juin soit le deuxième mois de la saison des pluies au Panama, les averses restent brèves, les sites touristiques sont moins fréquentés et les températures sont plus supportables que pendant les mois chauds et secs. Les forêts tropicales scintillent d'un vert émeraude, et les parcs nationaux de Soberanía et de Coiba grouillent d'une faune sauvage active, notamment de paresseux nains, d'alouates et de toucans à carène. À la fin du mois, il est possible d'apercevoir des baleines à bosse qui viennent s'accoupler dans les eaux chaudes de l'archipel des Perlas et du golfe de Chiriquí. Ailleurs, les eaux calmes des îles San Blas le matin sont idéales pour la plongée, tandis que le niveau d'eau des rivières près de Boquete fait du rafting en eaux vives une activité très prisée des amateurs de sensations fortes.
Comme les locaux : Il est indispensable d'avoir de l'argent liquide, surtout en dehors des grandes villes, et il peut être difficile de trouver un distributeur automatique qui fonctionne.
L'IRLANDE
Météo : 13-18 °C
Pourquoi y aller : Le temps doux et les longues journées
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En Irlande, le mois de juin marque l'arrivée de journées plus longues et de températures plus agréables.
En juin, le temps s'adoucit en Irlande et le soleil se couche après vingt et une heure le soir, ce qui laisse tout le temps de se promener dans la campagne verdoyante, de faire la fête lors de festivals en plein air ou simplement de savourer une Guinness dans le jardin animé d'un pub. Dublin célèbre le roman Ulysse, de James Joyce, lors du Bloomsday, une fête irlandaise unique qui a lieu le 16 juin, tandis que le Galway Folk Festival accueille les plus grands noms de la musique du pays du 3 au 7 juin. La Pride, quant à elle, donne lieu à des célébrations dans l'ensemble du pays, notamment des défilés et des concerts à Dublin et à Waterford. Des fleurs sauvages fleurissent le long des sentiers de randonnée des parcs nationaux de Killarney et du Connemara. On peut apercevoir des requins pèlerins, des puffins et des phoques communs autour de la péninsule de Dingle.
Comme les locaux : Dans des zones plus rurales, les pubs et les restaurants peuvent avoir des horaires de service limités, le service du déjeuner se terminant souvent vers 14 heures.
LE CANADA
Météo : 20-25 °C en Ontario, 16-19 °C à Vancouver
Pourquoi y aller : L'ambiance de la Coupe du monde de football et la randonnée avant le pic de la saison estivale
Prêt à accueillir plusieurs matchs de la Coupe du monde de football en juin, le Canada célèbre l'arrivée de l'été après un hiver long et rude avec des rooftops tendances, des plages au bord des lacs et la réouverture de ses sentiers de randonnée. Les îles de Toronto, interdites aux voitures, offrent des parcours de kayak et de vélo. Il s'agit aussi de la période idéale pour apercevoir des orques de Bigg et des ours noirs sur l'île de Vancouver et ses environs. Visitez les parcs nationaux Jasper ou Banff pour découvrir leurs cascades, faire de la randonnée ou faire du canoë sur les lacs alimentés par des glaciers. Vous pouvez également partir en road trip sur la route panoramique Cabot Trail pour admirer les vues depuis les falaises et faire des arrêts improvisés sur des plages. Célébrez ces longues journées en sirotant un cocktail sur le toit du 1 Hotel Toronto, avec vue sur la Tour CN, ou sur la Terrasse Place d'Armes à Montréal.
Comme les locaux : Ne manquez pas de goûter à une tarte au beurre, une pâtisserie à base de sirop d'érable, d'œufs et de sucre roux. Goûtez-y au St Lawrence Market à Toronto ou au Marché public de l’île Granville à Vancouver.
Tout au long du mois de juin, le Canada est le lieu idéal pour les aventuriers de plein air et les passionnés de sport.
L'AUSTRALIE
Météo : 20-30 °C dans le Territoire du Nord, 15-19 °C à Sydney et Melbourne
Pourquoi y aller : La saison de ski, la plongée et la deuxième partie du festival Vivid Sydney
Les visiteurs qui se rendent en Australie en juin peuvent tout avoir s'ils sont prêts à voyager. Le nord du pays est en pleine effervescence à l'apogée de sa saison sèche et offre des conditions idéales pour faire de la plongée dans la Grande Barrière de corail et de la randonnée dans le parc national de Kakadu. En parallèle, les stations de ski de Falls Creek et de Thredbo ouvrent aussi leurs portes pour la saison qui commence ce mois-ci. Si vous êtes en quête de cafés et d'activités culturelles, dirigez-vous vers le sud de l'Australie, à Melbourne ou Adelaïde, pour profiter d'escapades urbaines loin de la foule sous un climat plus frais. Sydney, pour sa part, scintille grâce à d'immenses installations lumineuses, comme celles qui ornent son emblématique opéra, dans le cadre du festival annuel Vivid Sydney, qui a lieu du 22 mai au 13 juin cette année.
Comme les locaux : Faites bien attention aux drapeaux sur les plages. La présence simultanée de drapeaux rouges et jaunes indique une zone surveillée, à l'abri des contre-courants. L'absence de drapeaux signifie que la plage n'est pas surveillée et qu'il est dangereux de s'y baigner.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.