Où partir au mois de juin ?

Le mois de juin offre tous les plaisirs de l'été sans les prix exorbitants ni la foule des vacances scolaires. Partout en Europe, les journées plus longues et les températures plus agréables donnent lieu à des festivals et à des rendez-vous entre amis en plein air, notamment en Irlande et en Norvège. Le Canada célèbre aussi le retour du soleil après l'hiver en ouvrant ses sentiers de randonnée et ses rooftops pour la saison, juste à temps pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA cette année. C'est également le mois parfait pour les personnes en quête d'aventure, qu'il s'agisse d'observer des baleines et de faire du rafting en eaux vives au Panama, ou de se baigner en pleine nature à l'île Maurice. Au même moment dans l'hémisphère sud, l'Australie célèbre l'arrivée de l'hiver avec des installations lumineuses incroyables.

L'ÎLE MAURICE

Météo : 21-25 °C

Pourquoi y aller : L'humidité plus faible, le début de la saison sèche et une baisse de la fréquentation touristique

L'île Maurice, située dans l'océan Indien, est prisée des amateurs de soleil en hiver mais en juin les plages sont plus calmes, l'eau de l'océan est encore chaude et le taux d'humidité est bas, ce qui permet d'explorer les marchés, les villages et les sentiers de randonnée. La capitale, Saint-Louis, grouille de stands de cuisine de rue, de temples hindous colorés et d'un front de mer rénové, tandis que Goodlands, dans le nord de l'île, abrite un marché traditionnel où vous trouverez des souvenirs, des vêtements et l'incontournable ananas au piment salé. Les températures plus douces sont également idéales pour parcourir les sentiers pittoresques du parc national de Bras d'Eau, sur la côte est de l'île, qui serpentent à travers la forêt jusqu'aux bassins naturels où l'on peut se baigner en pleine nature.

Comme les locaux : Le dimanche, rendez-vous à la plage où les familles organisent des barbecues toute la journée, avec des stands de rhum éphémères, après avoir assisté à la messe. Essayez la baie du Tombeau près de Saint Louis.

LA NORVÈGE

Météo : 16-20 °C dans le sud du pays, 5-15 °C au cercle polaire arctique

Pourquoi y aller : Le soleil de minuit et les festivités de Sankthans

Après un long hiver, la Norvège accueille l'été avec enthousiasme. Le soleil se couche à peine, en particulier au nord du cercle polaire, dans des villes comme Tromsø, ce qui fait de juin le mois parfait pour les activités de plein air vingt-quatre heures sur vingt-quatre, telles que le camping, les croisières sur le Geirangerfjord ou les randonnées sur le sentier de Trolltunga. La neige fondue a donné naissance à des cascades tonitruantes. Les plages et les restaurants de fruits de mer de Kristiansand sont pleins d'habitants venus profiter du soleil. Fin juin, le pays célèbre la Saint-Jean, Sankthans, avec des feux de joie, des chants et des festins.

Comme les locaux : Pensez toujours à apporter plusieurs couches de vêtements. En effet, même en été, le temps peut changer inopinément, surtout dans les régions rurales.