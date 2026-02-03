Où voyager en février ?

En février, la saison des pluies est terminée à Singapour et la ville se prépare au nouvel an chinois pendant lequel auront lieu, du 17 au 18 février, des parades, des spectacles scéniques et des illuminations sur le thème du Cheval, signe du zodiaque de l'année 2026. Du 15 au 24 février, la célébration gratuite annuelle des Gardens by the Bay, River Hongbao, fêtera ses quarante ans en 2026 avec des spectacles de lanternes, des performances culturelles et des feux d'artifice. Les jours ensoleillés sont parfaits pour visiter les quartiers typiques de la ville de Singapour. À Singapour, Chinatown est un labyrinthe de temples et de stands de street food, Little India est composée de bâtiments aux couleurs arc-en-ciel, d'œuvres de street art et de stands sur le bord de la route qui vendent des naans au goût de beurre frais et à Kampong Glam, on peut retrouver des restaurants du Moyen-Orient et la mosquée du Sultan surmontée de son dôme doré.

Comme les locaux : C'est dans les nombreux hawker centers que vous mangerez le mieux. Vous pouvez réserver votre place en posant un paquet de mouchoirs sur la table de votre choix.

5. FINLANDE

Météo : -7 °C, enneigé

Pourquoi y aller ? Les aurores boréales et les saunas

En février, les marchés de Noël ont disparu mais un séjour en Finlande reste merveilleux. Le ciel dégagé et les nuits sombres font de ce mois l'un des meilleurs pour admirer les aurores boréales, particulièrement à l'extrême nord du cercle polaire à Ivalo, Saariselka ou Kilpisjärvi. Vous pourrez passer des jours à vous essayer à des sports d'hiver, notamment les chiens de traîneau et la motoneige, en particulier pour Laskiainen le 17 février, l'équivalent de Mardi gras en Finlande, lorsqu'il est de coutume de faire du traîneau et de manger des brioches remplies de crème. Helsinki, la capitale finnoise, est également parfaite pour une escapade citadine. Vous pourrez notamment randonner sur des chemins enneigés dans son parc central, vous rendre à l'une de ses patinoires, puis vous réchauffer dans l'un de ses nombreux saunas. Essayez Allas Pool et ses saunas avec vue sur mer, sa piscine chauffée et son bar installé sur le toit.