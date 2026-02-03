Où voyager en février ?
De Singapour au Brésil, voici les meilleures destinations pour finir l'hiver en beauté.
River Hongbao, une célébration annuelle se déroulant aux Gardens by the Bay à Singapour, fête ses 40 ans en 2026.
Avec la fin de l'hiver qui approche dans l'hémisphère nord, février est le mois parfait pour partir faire une pause. Pour ceux qui ont désespérément besoin de revoir le soleil, des destinations telles que Rio de Janeiro, la Nouvelle-Orléans ou Singapour offriront des températures tropicales et des célébrations en plein air comme le carnaval ou le Nouvel An chinois.
Si une escapade hivernale vous tente plus, des destinations enneigées s'offrent à vous. Par exemple, un festival de sculptures sur glace est organisé à Hokkaido dans le Nord du Japon et c'est la haute saison pour observer des aurores boréales en Finlande. Bien que la Saint-Valentin et les vacances scolaires puissent faire augmenter les prix, il vous reste encore du temps pour partir à l'aventure !
1. RIO DE JANEIRO, BRÉSIL
Météo : 30 °C, humide
Pourquoi y aller ? Le carnaval
Emportez vos sequins pour visiter le Brésil en février, au moment où les célébrations du carnaval donnent lieu à des fêtes dans la rue, à des parades au son de la samba dans de nombreuses villes du pays. Rio de Janeiro est le clou du spectacle, notamment avec ses festivités à toute heure et son énorme compétition de samba qui a lieu dans un sambodrome de 90 000 places, surplombé par la gigantesque statue du Christ Rédempteur. Les températures douces sont parfaites pour explorer ce pays géographiquement varié au-delà de Rio. Trouvez un endroit calme sur une plage de sable blanc, cherchez des sommets au luxuriant couvert forestier ou explorez la forêt amazonienne, tropicale et humide, où l'on peut parfois en février rencontrer des animaux sauvages en canoë, notamment des paresseux, des aras et des caïmans.
Comme les locaux : Installez Pix Roaming avant de vous rendre au Brésil pour payer avec votre téléphone presque partout et éviter de transporter de l'argent liquide.
Les marais de Kushiro sont une destination hivernale paisible où les visiteurs peuvent observer des grues blanches du Japon (Grus japonensis) et d'autres animaux sauvages dans leur élément.
Des grues du Japon photographiées à Hokkaido.
2. HOKKAIDO, JAPON
Météo : -4 °C, sec et enneigé
Pourquoi y aller ? Les animaux sauvages et les festivals de la neige
Une féérie hivernale émerge pendant une semaine seulement au début du mois de février à Sapporo, la capitale d'Hokkaido, l'île japonaise la plus au nord. Créé en 1950 par des lycéens, le festival de la neige de Sapporo attire aujourd'hui deux millions de visiteurs chaque année, venus pour observer des sculptures de glace, les illuminations et les stands de nourriture répartis sur trois sites. Faites ensuite un arrêt au musée de la bière de Sapporo afin de déguster gratuitement la bière blonde la plus connue de l'île et la plus ancienne du Japon. Au-delà du festival, Hokkaido abrite un milieu sauvage où se mêlent sources naturelles d'eau chaude, péninsules venteuses et montagnes couvertes de neige et remplies d'animaux sauvages rares. L'hiver est le meilleur moment pour observer discrètement des phoques, des renards roux, des ours bruns de l'Oussouri et le pygargue empereur, le plus gros aigle du monde.
Comme les locaux : Les touristes affluent dans la ruelle aux ramens de Sapporo pour savourer le célèbre ramen au maïs et au beurre, mais les locaux lui préfèrent la crème glacée. Pour y goûter, allez chez Cremia dans la galerie marchande de Tanukikoji.
3. NOUVELLE-ORLÉANS, ÉTATS-UNIS
Météo : 16-21 °C
Pourquoi y aller ? Mardi gras
Ceux qui aiment faire la fête ne trouveront pas meilleure destination que la Nouvelle-Orléans en février. Célébrées depuis le début des années 1700, les festivités connaissent leur apogée aux alentours de Mardi gras (le 17 février) avec des fêtes bruyantes dans la rue, des costumes élaborés et des parades animées. Réservez votre hôtel plusieurs mois à l'avance pour avoir une chambre qui donne sur l'itinéraire de la parade principale ou apportez un encas et faites la queue assez tôt pour avoir la meilleure place de la rue. Plus tard dans le mois de février, il reste possible d'avoir un aperçu des festivités de Mardi Gras World où des chars sont réalisés tout au long de l'année. Le faible taux d'humidité en février est également parfait pour flâner dans le quartier français, voguer sur le Mississippi ou bien faire la tournée des bars de la rue Bourbon.
Comme les locaux : Portez les couleurs officielles de Mardi gras : le violet, le vert et le doré, et apportez un sac pour attraper les pacotilles jetées depuis les chars de carnaval.
4. SINGAPOUR
Météo : 26-32 °C, humide
Pourquoi y aller ? Le nouvel an chinois
Différents défilés de lanternes ont lieu à Singapour pendant le nouvel an chinois.
En février, la saison des pluies est terminée à Singapour et la ville se prépare au nouvel an chinois pendant lequel auront lieu, du 17 au 18 février, des parades, des spectacles scéniques et des illuminations sur le thème du Cheval, signe du zodiaque de l'année 2026. Du 15 au 24 février, la célébration gratuite annuelle des Gardens by the Bay, River Hongbao, fêtera ses quarante ans en 2026 avec des spectacles de lanternes, des performances culturelles et des feux d'artifice. Les jours ensoleillés sont parfaits pour visiter les quartiers typiques de la ville de Singapour. À Singapour, Chinatown est un labyrinthe de temples et de stands de street food, Little India est composée de bâtiments aux couleurs arc-en-ciel, d'œuvres de street art et de stands sur le bord de la route qui vendent des naans au goût de beurre frais et à Kampong Glam, on peut retrouver des restaurants du Moyen-Orient et la mosquée du Sultan surmontée de son dôme doré.
Comme les locaux : C'est dans les nombreux hawker centers que vous mangerez le mieux. Vous pouvez réserver votre place en posant un paquet de mouchoirs sur la table de votre choix.
5. FINLANDE
Météo : -7 °C, enneigé
Pourquoi y aller ? Les aurores boréales et les saunas
En février, les marchés de Noël ont disparu mais un séjour en Finlande reste merveilleux. Le ciel dégagé et les nuits sombres font de ce mois l'un des meilleurs pour admirer les aurores boréales, particulièrement à l'extrême nord du cercle polaire à Ivalo, Saariselka ou Kilpisjärvi. Vous pourrez passer des jours à vous essayer à des sports d'hiver, notamment les chiens de traîneau et la motoneige, en particulier pour Laskiainen le 17 février, l'équivalent de Mardi gras en Finlande, lorsqu'il est de coutume de faire du traîneau et de manger des brioches remplies de crème. Helsinki, la capitale finnoise, est également parfaite pour une escapade citadine. Vous pourrez notamment randonner sur des chemins enneigés dans son parc central, vous rendre à l'une de ses patinoires, puis vous réchauffer dans l'un de ses nombreux saunas. Essayez Allas Pool et ses saunas avec vue sur mer, sa piscine chauffée et son bar installé sur le toit.
Comme les locaux : Réservez un sauna privé si la nudité vous dérange. Les Finlandais ont pour habitude de se déshabiller dans les saunas, bien que ça ne les dérange pas si vous portez un maillot de bain.
Les aurores boréales devraient être particulièrement lumineuses cette année et la Finlande offre des conditions excellentes pour les observer.
La récolte du célèbre café costaricien bat son plein en février.
6. COSTA RICA
Météo : 30 °C, sec
Pourquoi y aller ? La récolte des fruits et du café
Février se situe au beau milieu de la saison sèche du littoral pacifique du Costa Rica. Vous pourrez profiter d'une météo parfaite pour bronzer et surfer sur les plages de villes côtières calmes telles que Jaco, Nosara et Montezuma. Le climat sec, quant à lui, est parfait pour observer les animaux sauvages, notamment des paresseux et des aras dans les forêts tropicales des parcs Manuel Antonio et Tortuguero. Dans les régions montagneuses de la Vallée Centrale et de Brunca, la saison des récoltes bat son plein et les visiteurs peuvent se joindre à la cueillette des cerises de café, des mangues, des ananas, des fruits de la passion et des ramboutans. Pour y goûter lorsqu'ils sont les plus frais, faites des arrêts aux stands sur le bord de la route.
Comme les locaux : Pour goûter à la meilleure nourriture locale, rendez-vous dans un soda, un restaurant familial où vous trouverez des plats costariciens authentiques et abordables.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.