Pérou : les premières tentes de luxe viennent d'ouvrir leurs portes dans le canyon de Colca

Le lendemain midi, je goûte les pommes de terre péruviennes, cuites sur des pierres chaudes avec du maïs bio, des fèves, du poulet et de la viande d'alpaga, le tout enveloppé de la flore aromatique des montagnes, dans un « four de terre » pachamanca. Tout ce qui se trouve sur la table provient soit du jardin de Puqio ou de champs à proximité. Freddy m'explique plus tard que les traditions culinaires s'éteignent dans la communauté. « Avant, on servait du maïs et un morceau de fromage à l'école ; aujourd'hui, ce sont des sandwichs et des aliments frits », explique-t-il. Pour sauvegarder les recettes de sa famille et de ses voisins âgés, il organise des cours de cuisine. « Il faut que vous goûtiez mon pesque de quinoa [quinoa et porridge au fromage] », dit-il. « Il est incroyablement savoureux. »