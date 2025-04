Pakistan : l’appel des montagnes

Avant cette excursion cependant, nous passons un moment à Islamabad. La ville a remplacé Karachi, une ville de la côte, en tant que capitale en 1967 et c’est aujourd’hui plus d’1,2 million de personnes qui y vivent. La capitale est aussi structurée qu’elle est désorganisée. Les allées bordées de figuiers et les bâtiments municipaux aux façades vierges se mêlent aux berlines, aux cyclomoteurs à trois passagers et aux pick-ups colorés, tandis que des chameaux se reposent au bord d’un chantier.

Pour notre première soirée, nous nous rendons au sous-sol d’un restaurant, le Khola Khola, où les margaritas sans alcool apaisent le goût prononcé des samosas au chaat (un mélange épicé de pois chiche). Au mur, des photos encadrées des Beatles et de Frida Kahlo côtoient des célébrités culte pakistanaises. Une peinture murale représente le visage de l’ancien premier ministre, Imran Khan, sur le corps du Rambo de Sylvester Stallone. Et, dans ma chambre d’hôtel, les chaînes de télévision alternent entre cricket et politique.

Ce n’est pas Aneeqa qui nous accompagnera dans notre périple à l’extrême nord, mais Muneer Alam, un de ses collègues guides, une force de la nature au regard amical et au sourire pour lequel on gravit des montagnes. Dans un pays aux multiples ethnicités à la population avoisinant le quart de milliard, Muneer est né dans la région du Baltistan et il s'est habitué à la quiétude magnifique du Karakoram. « Je suis un homme des montagnes », me dit-il en guise de présentation, à Islamabad.

Il nous emmène à la mosquée Faisal, celle de la capitale, le veille du départ de notre avion pour un voyage d’une heure vers le nord. Dressée sur les collines vallonnées en périphérie de la ville, il s’agit de la plus grande mosquée d’Asie du Sud et la cinquième plus grande du monde. Autour de son centre pyramidal, quatre minarets s’élèvent vers le ciel.

« Il faut enlever vos chaussures ici », déclare Muneer alors que nous approchons de la vaste cour. Le bleu du ciel commence à s’assombrir, c’est une chaude soirée et le chant des étourneaux se mêle aux discussions des centaines de personnes qui attendent l’appel à la prière. Sous mes pieds, je sens la chaleur des pierres de la cour. La mosquée est monumentale.

Je remarque le regard de Muneer, dirigé vers le croissant fin de la Lune, qui brille au-dessus des collines. « C’est comme le drapeau du Pakistan », remarque-t-il. Il se frotte ensuite les mains et ses pensées se tournent vers le Karakoram, à 300 kilomètres de là. « Je pense que c’est de bon augure pour notre aventure. » VALLÉES ET VILLAGES

Le Pakistan abrite cinq montagnes qui culminent à plus de 8 000 mètres d’altitude et Sadiq Sadpara a fait l’ascension de chacune d’elles. Je le rencontre sur les rues creusées par le passage des véhicules, au milieu des cages des poulets de l’ancien bazar de Skardu. Après une jeunesse passée à faire les guides de montagne, il gère à présent un étal de marché spécialisé dans le matériel de randonnée. Il porte un chapeau traditionnel en laine, arbore une épaisse moustache et compte sur ses doigts à mesure qu’il se remémore les ascensions dont il est le plus fier. « Six fois le G2, deux fois le G1 », énumère-t-il doucement. « Et, bien sûr, le K2. »

Lorsque l’explorateur britannique Thomas Montgomerie a baptisé les plus hauts pics du Karakoram en 1856, il est allé au plus simple. Leur nom vient de l’ordre selon lequel il les a gravis. Le K, c’est pour Karakoram, tandis que le G désigne le Gasherbrum, un massif de la même chaîne. Aux montagnes les plus extraordinaires de la Terre, il a assigné des noms qui trouveraient plus leur place au sein d’une salle de classe.