Quel itinéraire suivre pour se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle ?

GUIDE PRATIQUE DES CHEMINS DE COMPOSTELLE

Quelle condition physique faut-il avoir ?

Si certains itinéraires sont plus physiques que d’autres, une certaine préparation est toutefois nécessaire pour effectuer ce pèlerinage de 14 jours. Quelques mois avant le départ, commencez par faire des randonnées de plus en plus longues (jusqu’à 24 km par jour), dans l’idéal avec un sac à dos toujours plus lourd si vous comptez porter votre sac.

Dois-je porter mon sac ?

Seulement si vous le souhaitez. Il n’y a aucune honte à faire appel à Correos (l’équivalent espagnol de La Poste) ou à des entreprises privées comme Pilbeo pour s’occuper du transfert de vos bagages et ainsi n’avoir à porter qu’un sac pour la journée. Comptez entre 5 et 10 € par étape pour un service de prise en charge et de dépôt de vos sacs. Il y a fort à parier que le premier pèlerin à avoir rallié Saint-Jacques-de-Compostelle, le roi Alphonse II, ne portait pas lui-même son paquetage.

Que mettre dans votre sac ?

Prévoyez des vêtements imperméables, de la crème solaire, un chapeau, une gourde, une trousse de premiers secours et des chaussures confortables. Si vous passez la nuit en albergue (les auberges spartiates que vous trouverez le long des chemins de Compostelle), emportez un sac de couchage, une lampe frontale, des boules Quiès, un masque de sommeil et du répulsif pour insectes. N’oubliez pas non plus de prendre des pansements et des chaussettes en laine mérinos.

Où puis-je dormir ?

La plupart des albergues publics sont gérés par les municipalités locales et vous pouvez y dormir pour moins de 10 €. Attention toutefois : il n’est pas possible de réserver. Prévoyez donc pendant la haute saison de réserver un lit dans les albergues privés ou les maisons d’hôtes qui jalonnent les chemins.

Peut-on uniquement parcourir les chemins de Compostelle à pied ?

Non. Le vélo est une option populaire, mais seuls les vététistes expérimentés doivent suivre le Chemin originel. Vous pouvez aussi parcourir les chemins de Compostelle à cheval pour une expérience hors du temps. Cela demande toutefois de l’expérience et de l’organisation, alors n’hésitez pas à réserver votre place pour une randonnée organisée. Le rallye Sail The Way propose quant à lui de rallier certaines étapes du chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle à la voile.

Comment fonctionne le système d’accréditation ?