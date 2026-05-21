Espagne : sept chemins alternatifs à Saint-Jacques-de-Compostelle
Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle n’est qu’une option parmi tant d’autres dans un pays qui regorge de randonnées superbes, de sentiers urbains aux treks de plusieurs jours.
Ceux qui parviennent au sommet du fantaisiste Parc Güell seront récompensés par une vue imprenable sur les toits de Barcelone.
Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le pèlerinage le plus célèbre au monde, qui s'étend sur environ 800 kilomètres dans le nord de l'Espagne, attire des randonneurs venus de loin pour son histoire, ses villages charmants et l'opportunité de réflexion personnelle qu'il offre. La plupart des randonneurs mettent à peu près un mois à parcourir l'intégralité du parcours, en suivant des chemins séculaires à travers des régions vallonnées, des villes médiévales et des forêts calmes. Ils s'arrêtent en chemin dans des albergues, ou auberges, pour se restaurer, passer la nuit et découvrir les traditions qui ont façonné ce chemin légendaire.
Les sentiers de randonnée espagnols ne s'arrêtent pas là. Des sommets escarpés des Pyrénées aux gorges vertigineuses d'Andalousie, en passant par les plages ensoleillées de Minorque aux forêts de pins parfumées aux alentours de Madrid, ce pays regorge d'itinéraires adaptés à tous les rythmes et à toutes les ambitions. De paisibles balades en ville aux randonnées qui mettent à l'épreuve l'endurance et le courage, mais qui promettent toutes ce moment incomparable où l'effort rencontre l'émerveillement.
1. DE LA SAGRADA FAMÍLIA À LA COLLINE DE MONTJUÏC, BARCELONE
Idéal pour : l'architecture et admirer la ville
Distance : 6,5 kilomètres
Terrain : trottoirs et parcs urbains
Durée : 2 à 3 heures aller-retour (pauses comprises)
Difficulté : facile. Entraînement minimal requis, adapté à pratiquement tous les niveaux de forme physique.
L'inauguration officielle de la structure principale du chef-d'œuvre d'Antoni Gaudí, la Sagrada Família, est prévue pour 2026, après 144 ans de construction. À partir de là, les randonneurs peuvent admirer ses façades fantastiques avant de flâner le long de la Carrer de València et de passer devant d'autres monuments modernistes, tels que la très colorée Casa Battló, ainsi que la Casa Josefa Villanueva et ses balcons.
L'itinéraire continue vers la Plaça Espanya, une place monumentale construite pour l'Exposition internationale de 1929, où de grandes fontaines et des détails architecturaux témoignent du passé de la ville. À partir de là, un sentier serpente jusqu'au sommet de la colline de Montjuïc, longeant les cascades pleines de bulles de la fontaine magique et traversant les pergolas et les rosiers des magnifiques jardins de Laribal. Au sommet, une vue panoramique sur les toits de Barcelone s'ouvre sur la Méditerranée, comme une récompense de la légère ascension. Les randonneurs peuvent redescendre en téléphérique ou revenir sur leurs pas, pour s'imprégner de l'atmosphère de la ville et s'attarder dans des cafés sur leur chemin.
2. LE CAMÍ DE CAVALLS, MINORQUE
Idéal pour : les plages paradisiaques
Distance : 185 kilomètres
Terrain : sentiers rocailleux, chemins de terre, quelques tronçons goudronnés
Durée : 7 à 10 jours pour l'itinéraire complet, 1 à 2 jours pour des tronçons plus courts
Difficulté : modérée. Une bonne endurance et une expérience de base de la randonnée sont recommandées.
Longeant la côte de Minorque sur plus de 180 kilomètres, le Camí de Cavalls offre un mélange à couper le souffle de criques isolées, de falaises balayées par le vent et d'allées ombragées par des cyprès. Malgré le climat tropical méditerranéen de l'île, certaines parties du sentier sont étonnamment luxuriantes : le marais de Morella abrite des arbustes rares, des Tamarix ramosissima, et des tortues qui glissent dans des lagunes soumises aux marées. Les randonneurs longent des plages de sable qui semblent intactes et des promontoires rocheux offrant des vues spectaculaires sur la mer.
L'itinéraire est également riche en histoire humaine : créé à l'origine au 14e siècle pour les sentinelles chargées de surveiller l'arrivée de pirates, il abrite encore aujourd'hui des tours de guet et des phares. Des vestiges de la culture talayotique, qui s'est développée il y a 3 000 ans, sont encore plus anciens, notamment la nécropole de Cala Morell, une chambre funéraire creusée dans les falaises côtières. Le parcours est divisé en vingt étapes, qui peuvent être parcourues séparément, chacune alliant la beauté naturelle au rythme paisible de l'île.
3. LE PÈLERINAGE D'EL ROCÍO, PROVINCE DE HUELVA
Idéal pour : une fête unique
Distance : 80 kilomètres
Terrain : routes pavées, chemins poussiéreux
Durée : 3 à 5 jours selon le rythme et les arrêts pour les festivités
Difficulté : modérée. Entraînement d'endurance recommandé.
Le pèlerinage d'El Rocío, la Romería de El Rocío, est un mélange unique de tradition religieuse, de célébration et de fête exubérante. Avec Séville comme point de départ le plus populaire, les pèlerins viennent de tout le sud de l'Espagne, empruntant des chemins qui serpentent à travers les dunes de sable, les marais et les prairies du parc national de Doñana. En chemin, des chariots chargés de fleurs et tirés par des bœufs grincent sous le poids des offrandes des pèlerins, tandis que dans l'air résonnent des chants de flamenco passionnés et des notes de guitare, et que le sherry coule à flots pour maintenir la bonne humeur.
Les participants se mettent sur leur trente et un, les femmes en robes de flamenco à volants et les hommes coiffés du traditionnel chapeau cordobé, et se joignent à des processions aussi photogéniques que joyeuses. Le pèlerinage se termine dans la ville historique et piétonne d'El Rocío, où la statue de la Vierge Marie est portée lors d'une procession au milieu d'une foule de fidèles, créant un spectacle sensoriel mêlant religion, musique et festivités qui durent jusque tard dans la nuit.
4. LE CAMINITO DEL REY, PROVINCE DE MALAGA
Idéal pour : la découverte des gorges et les sensations fortes en toute sécurité
Distance : 7,5 kilomètres
Terrain : ponts et passerelles bien entretenus
Durée : 3 à 4 heures aller-retour
Difficulté : modérée. Une condition physique de base est recommandée pour profiter pleinement du parcours.
Le Caminito del Rey, ou Petit Chemin du Roi, doit son nom au roi Alphonse XIII qui l'a traversé en 1921 mais le chemin lui-même remonte à 1905, date à laquelle il a été construit par les ouvriers du barrage d'El Chorro. Suspendu le long des falaises des gorges de Gaitanes près du village d'El Chorro, ce chemin n'est pas fait pour ceux qui ont le vertige, mais il récompense les randonneurs par des vues vertigineuses, des formations rocheuses spectaculaires et l'impression de marcher dans une cathédrale de calcaire naturelle.
L'air embaume d'odeurs d'eucalyptus et de genévrier, tandis qu'on peut apercevoir des vautours fauves, des aigles royaux et des chèvres des montagnes rocheuses sur les corniches rocheuses. Fermé pendant plusieurs décennies en raison de son mauvais état, le chemin a été soigneusement restauré en 2015 et équipé de rampes de sécurité et de passerelles renforcées, permettant aux visiteurs de vivre des sensations fortes en toute sécurité, tout en admirant les prouesses techniques de ses concepteurs.
Le Caminito del Rey, ou Petit Chemin du Roi, a été construit sur les parois rocheuses des gorges de Gaitanes, près du village d'El Chorro dans la province de Malaga.
5. CIRCUIT DE PEÑALARA, MADRID
Idéal pour : les lacs de montagne et les panoramas grandioses
Distance : 13 kilomètres
Terrain : chemins rocailleux, pentes raides, quelques passages d'escalade
Durée : 5 à 7 heures
Difficulté : modérée à difficile. Une bonne condition physique et une certaine expérience en escalade sont recommandées.
À seulement une heure en voiture au nord de Madrid, avec ses paysages marqués par des pics escarpés, des lacs sculptés par les glaciers et des forêts de pins éthérées, la sierra de Guadarrama semble à mille lieues de la capitale espagnole. Le circuit de Peñalara commence dans la ville médiévale de Rascafría et serpente à travers les bois et les plateaux de haute altitude où les urubus noirs planent au-dessus de nos têtes et les bouquetins ibériques jettent un œil depuis les affleurements rocheux. L'ascension est raide et nécessite quelques fois d'escalader, mais chaque pas est récompensé par des vues de plus en plus spectaculaires.
Au cœur du parcours se trouve le parc naturel de Peñalara qui abrite des massifs escarpés aux sommets enneigés et des lagons miroitants qui reflètent le ciel. Ici, les randonneurs peuvent s'arrêter pour admirer la beauté de la montagne, écouter le vent souffler dans les arbres et ressentir l'immensité des montagnes. Sur le chemin du retour, la lumière changeante projette de nouvelles ombres sur les roches et les lacs, laissant un sentiment durable d'émerveillement.
6. SENTIER DU CARES, PROVINCE DE LEÓN, ASTURIES
Idéal pour : explorer les gorges
Distance : 11 kilomètres
Terrain : chemins de terre, quelques pentes raides
Durée : 5 à 6 heures aller-retour
Difficulté : modérée. Convient aux randonneurs en bonne forme physique, comporte des passages d'escalade et en hauteur.
Le sentier du Cares longe les gorges sinueuses de la rivière Cares, qui se fraie un chemin à travers les falaises calcaires des spectaculaires pics d'Europe. Initialement tracé par les ingénieurs chargés de construire un barrage hydroélectrique, ce sentier offre un mélange remarquable d'ingéniosité humaine et de beauté naturelle à l'état brut. Les randonneurs traversent des rochers couverts de mousse, de denses forêts de hêtres et des grottes fraîches, à l'ombre desquelles des chamois se reposent. Le sentier serpente également à travers des corniches et des tunnels étroits, offrant des sensations fortes à ceux qui n'ont pas le vertige.
Des points de vue spectaculaires se révèlent à chaque tournant, notamment au pont de Los Rebecos, un ouvrage emblématique en fer peint en vert qui se fond parfaitement dans la gorge. Le long du sentier, la rivière rugissante en contrebas, les falaises abruptes au-dessus et les pics escarpés au loin créent une expérience de montagne immersive, où chaque pas semble insignifiant face à la grandeur des montagnes et l'ingéniosité qui a su les dompter.
7. LE GR11, PYRÉNÉES
Idéal pour : dominer le nord de l'Espagne
Distance : 840 kilomètres
Terrain : chemins rocailleux, pentes raides, passages d'escalade
Durée : 5 à 8 semaines pour l'itinéraire complet, 1 à 3 jours pour des tronçons plus courts
Difficulté : difficile. Une excellente endurance et une solide expérience en randonnée sont requises. Les randonneurs doivent être à l'aise avec les treks de plusieurs jours, l'orientation, les terrains escarpés et accidentés, et les conditions en montagne.
Peu de sentiers de randonnée en Espagne rivalisent avec l'ampleur épique du GR11, qui traverse les Pyrénées sur toute leur longueur, de la côte atlantique à la Méditerranée. Si parcourir l'intégralité de ses 840 kilomètres représente un défi même pour les randonneurs les plus chevronnés, des tronçons plus courts offrent eux aussi des expériences inoubliables. Parmi les attraits de ce parcours, on peut citer les prairies vallonnées et les bois des vallées de la Bidassoa et du Baztan, ainsi que les forêts de hêtres paisibles du Quinto Real.
Pour les plus téméraires, le massif du Vignemale, le plus haut sommet à la frontière franco-espagnole, offre une ascension éprouvante au milieu de crêtes acérées enneigées. Plus à l'est, le sentier sinue à travers la vallée d'Ordesa, longeant des lacs glaciaires aux eaux turquoise et des falaises calcaires impressionnantes, avant de s'enfoncer dans les hautes terres catalanes, où d'anciens chemins de bergers, des refuges isolés et des panoramas grandioses sur des crêtes escarpées procurent un sentiment de solitude incomparable. Chaque pas dévoile une mosaïque de flore alpine, d'animaux sauvages et de vallées cachées, faisant du GR11 une aventure extraordinaire pour les personnes en quête de la randonnée pyrénéenne par excellence.
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Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.