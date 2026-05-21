Espagne : sept chemins alternatifs à Saint-Jacques-de-Compostelle

Le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le pèlerinage le plus célèbre au monde, qui s'étend sur environ 800 kilomètres dans le nord de l'Espagne, attire des randonneurs venus de loin pour son histoire, ses villages charmants et l'opportunité de réflexion personnelle qu'il offre. La plupart des randonneurs mettent à peu près un mois à parcourir l'intégralité du parcours, en suivant des chemins séculaires à travers des régions vallonnées, des villes médiévales et des forêts calmes. Ils s'arrêtent en chemin dans des albergues, ou auberges, pour se restaurer, passer la nuit et découvrir les traditions qui ont façonné ce chemin légendaire.

Les sentiers de randonnée espagnols ne s'arrêtent pas là. Des sommets escarpés des Pyrénées aux gorges vertigineuses d'Andalousie, en passant par les plages ensoleillées de Minorque aux forêts de pins parfumées aux alentours de Madrid, ce pays regorge d'itinéraires adaptés à tous les rythmes et à toutes les ambitions. De paisibles balades en ville aux randonnées qui mettent à l'épreuve l'endurance et le courage, mais qui promettent toutes ce moment incomparable où l'effort rencontre l'émerveillement.

1. DE LA SAGRADA FAMÍLIA À LA COLLINE DE MONTJUÏC, BARCELONE

Idéal pour : l'architecture et admirer la ville

Distance : 6,5 kilomètres

Terrain : trottoirs et parcs urbains

Durée : 2 à 3 heures aller-retour (pauses comprises)

Difficulté : facile. Entraînement minimal requis, adapté à pratiquement tous les niveaux de forme physique.

L'inauguration officielle de la structure principale du chef-d'œuvre d'Antoni Gaudí, la Sagrada Família, est prévue pour 2026, après 144 ans de construction. À partir de là, les randonneurs peuvent admirer ses façades fantastiques avant de flâner le long de la Carrer de València et de passer devant d'autres monuments modernistes, tels que la très colorée Casa Battló, ainsi que la Casa Josefa Villanueva et ses balcons.

L'itinéraire continue vers la Plaça Espanya, une place monumentale construite pour l'Exposition internationale de 1929, où de grandes fontaines et des détails architecturaux témoignent du passé de la ville. À partir de là, un sentier serpente jusqu'au sommet de la colline de Montjuïc, longeant les cascades pleines de bulles de la fontaine magique et traversant les pergolas et les rosiers des magnifiques jardins de Laribal. Au sommet, une vue panoramique sur les toits de Barcelone s'ouvre sur la Méditerranée, comme une récompense de la légère ascension. Les randonneurs peuvent redescendre en téléphérique ou revenir sur leurs pas, pour s'imprégner de l'atmosphère de la ville et s'attarder dans des cafés sur leur chemin.

2. LE CAMÍ DE CAVALLS, MINORQUE

Idéal pour : les plages paradisiaques

Distance : 185 kilomètres

Terrain : sentiers rocailleux, chemins de terre, quelques tronçons goudronnés

Durée : 7 à 10 jours pour l'itinéraire complet, 1 à 2 jours pour des tronçons plus courts

Difficulté : modérée. Une bonne endurance et une expérience de base de la randonnée sont recommandées.

Longeant la côte de Minorque sur plus de 180 kilomètres, le Camí de Cavalls offre un mélange à couper le souffle de criques isolées, de falaises balayées par le vent et d'allées ombragées par des cyprès. Malgré le climat tropical méditerranéen de l'île, certaines parties du sentier sont étonnamment luxuriantes : le marais de Morella abrite des arbustes rares, des Tamarix ramosissima, et des tortues qui glissent dans des lagunes soumises aux marées. Les randonneurs longent des plages de sable qui semblent intactes et des promontoires rocheux offrant des vues spectaculaires sur la mer.

L'itinéraire est également riche en histoire humaine : créé à l'origine au 14e siècle pour les sentinelles chargées de surveiller l'arrivée de pirates, il abrite encore aujourd'hui des tours de guet et des phares. Des vestiges de la culture talayotique, qui s'est développée il y a 3 000 ans, sont encore plus anciens, notamment la nécropole de Cala Morell, une chambre funéraire creusée dans les falaises côtières. Le parcours est divisé en vingt étapes, qui peuvent être parcourues séparément, chacune alliant la beauté naturelle au rythme paisible de l'île.

3. LE PÈLERINAGE D'EL ROCÍO, PROVINCE DE HUELVA

Idéal pour : une fête unique

Distance : 80 kilomètres

Terrain : routes pavées, chemins poussiéreux

Durée : 3 à 5 jours selon le rythme et les arrêts pour les festivités

Difficulté : modérée. Entraînement d'endurance recommandé.

Le pèlerinage d'El Rocío, la Romería de El Rocío, est un mélange unique de tradition religieuse, de célébration et de fête exubérante. Avec Séville comme point de départ le plus populaire, les pèlerins viennent de tout le sud de l'Espagne, empruntant des chemins qui serpentent à travers les dunes de sable, les marais et les prairies du parc national de Doñana. En chemin, des chariots chargés de fleurs et tirés par des bœufs grincent sous le poids des offrandes des pèlerins, tandis que dans l'air résonnent des chants de flamenco passionnés et des notes de guitare, et que le sherry coule à flots pour maintenir la bonne humeur.

Les participants se mettent sur leur trente et un, les femmes en robes de flamenco à volants et les hommes coiffés du traditionnel chapeau cordobé, et se joignent à des processions aussi photogéniques que joyeuses. Le pèlerinage se termine dans la ville historique et piétonne d'El Rocío, où la statue de la Vierge Marie est portée lors d'une procession au milieu d'une foule de fidèles, créant un spectacle sensoriel mêlant religion, musique et festivités qui durent jusque tard dans la nuit.

4. LE CAMINITO DEL REY, PROVINCE DE MALAGA

Idéal pour : la découverte des gorges et les sensations fortes en toute sécurité

Distance : 7,5 kilomètres

Terrain : ponts et passerelles bien entretenus

Durée : 3 à 4 heures aller-retour

Difficulté : modérée. Une condition physique de base est recommandée pour profiter pleinement du parcours.

Le Caminito del Rey, ou Petit Chemin du Roi, doit son nom au roi Alphonse XIII qui l'a traversé en 1921 mais le chemin lui-même remonte à 1905, date à laquelle il a été construit par les ouvriers du barrage d'El Chorro. Suspendu le long des falaises des gorges de Gaitanes près du village d'El Chorro, ce chemin n'est pas fait pour ceux qui ont le vertige, mais il récompense les randonneurs par des vues vertigineuses, des formations rocheuses spectaculaires et l'impression de marcher dans une cathédrale de calcaire naturelle.

L'air embaume d'odeurs d'eucalyptus et de genévrier, tandis qu'on peut apercevoir des vautours fauves, des aigles royaux et des chèvres des montagnes rocheuses sur les corniches rocheuses. Fermé pendant plusieurs décennies en raison de son mauvais état, le chemin a été soigneusement restauré en 2015 et équipé de rampes de sécurité et de passerelles renforcées, permettant aux visiteurs de vivre des sensations fortes en toute sécurité, tout en admirant les prouesses techniques de ses concepteurs.