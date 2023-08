Norvège : un week-end à Stavanger, où fjords et ville sont liés

JOUR DEUX : CULTURE & COCKTAILS

Matin

Commencez la journée avec un café bio et une pâtisserie au très bobo Bøker og Børst. Derrière une façade en bois ocre, ce lieu décontracté déborde de couleurs, de plantes en pot et de meubles rétro, et il y a une cour arborée à l’arrière.

Ensuite, replongez dans les allées de Gamle (la vieille ville) pour aller visiter le Musée norvégien de mise en conserve, récemment rénové et agrandi, qui partage un espace avec le Musée norvégien de l’impression. Avant que Stavanger ne devienne la « capitale pétrolière de la Norvège », c’est la mise en conserve qui était lucrative ici. Hébergées dans une ancienne conserverie de sardines, les expositions du musée apportent un éclairage sur le procédé dans son ensemble, du brochetage à la fumaison ; vous pourrez vous essayez vous-même à la mise en conserve de sardines.

Après-midi

Situé dans la salle de concert de Stavanger, le restaurant Spiseriet possède l’un des meilleurs brunchs dominicaux de la ville. Arrivez à midi, asseyez-vous sur la terrasse qui surplombe le fjord et profitez d’un festin d’œufs et de pâtisseries avec viande et poisson en provenance de la rôtisserie.

Pour découvrir ce qui a fait les fortunes modernes de Stavanger, le Musée norvégien du pétrole est juste à côté. Le bâtiment en lui-même est architecturalement saisissant et a été conçu pour ressembler à de la roche sédimentaire. À l’intérieur sont mises en lumière les opérations pétrolières de Stavanger par le biais d’expositions interactives : on y trouve notamment un toboggan de secours et une salle de catastrophe (un escape game dans le noir complet qui sert à la formation à la sécurité).

Soir

Pour siroter un verre avec une touche de charme art nouveau, mettez le cap sur le Salon du Nord, à l’hôtel Victoria. Avec son bois foncé, ses hauts plafonds et son marbre poli, il s’agit d’un lieu élégant pour discuter autour de cocktails comme le Receptionist (Tanqueray, pêche, fruit de la passion, ananas, citron et blanc d’œuf).