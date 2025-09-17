Paris : quel musée d'art moderne visiter pendant la fermeture du Centre Pompidou ?

Suzanne Tarasiève a ouvert son premier espace d'exposition en 2011 dans le quartier en vogue du Marais. Depuis le décès de la célèbre galeriste en 2022, la galerie continue d'honorer sa vision de l'art en exposant à la fois des artistes établis et émergents. Pour les visiteurs, cet intérêt pour les jeunes talents est synonyme de nouveauté dans les styles et les voix artistiques, ce qui crée un espace unique où les artistes peuvent raconter leur propre histoire, qu'elle soit personnelle, politique ou simplement créative. Attendez-vous à découvrir de la peinture, de la sculpture mais aussi de la photographie, la galerie représentant trois photographes célèbres : Boris Mikhaïlov, Juergen Teller et Jürgen Klauke. Si la collection est axée sur l'art moderne, il n'y a pas réellement de fil rouge qui réunit les œuvres exposées, si ce n'est un goût certain pour l'étrange et l'inattendu. Les amoureux du bizarre seront heureux d'apprendre qu'ils n'auront pas à programmer leur réveil pour visiter ce lieu enchanteur, car les horaires y sont agréablement tardifs, avec une ouverture entre 11 h et 19 h, du mardi au samedi.