Paris : quel musée d'art moderne visiter pendant la fermeture du Centre Pompidou ?
Entre expériences immersives, chefs-d'œuvre d'architecture et galeries indépendantes, découvrez cinq adresses parisiennes à visiter pendant la rénovation du Centre Pompidou.
La fermeture temporaire du Centre Pompidou offre l'occasion idéale de découvrir certains sites artistiques moins connus, mais tout aussi captivants.
En septembre 2025, le Centre Pompidou ferme ses portes pour des travaux de rénovation qui devraient durer cinq ans. En l'absence de cette icône culturelle, où pourront bien aller les passionnés d'art moderne pour satisfaire leur envie ? Par chance, la scène d'art contemporain parisienne a plus d'un tour dans son sac et cette fermeture temporaire offre donc l'occasion idéale de découvrir certains sites artistiques moins célèbres, mais tout aussi captivants.
Quel meilleur endroit pour accueillir la seconde plus grande collection d'art moderne de Paris que le Musée d'Art Moderne, l'élégant édifice à colonnes datant de 1930 niché entre la tour Eiffel et les Champs-Élysées ? Entre l'exposition permanente et les expositions temporaires, l'impressionnante collection de sculptures, de tableaux et de photographies des 20e et 21e siècles rassemble des artistes majeurs comme Picasso, Dufy, Modigliani et Chagall. La collection permanente retrace les principaux mouvements artistiques du début du 20e siècle à nos jours et présente notamment des œuvres telles que La Fée Électricité de Dufy ou encore les deux célèbres versions du tableau La Danse réalisées par Henri Matisse.
La collection permanente du Musée d'Art Moderne de Paris retrace les principaux mouvements artistiques du début du 20e siècle à nos jours.
Oubliez les heures passées à admirer les tableaux de loin, car l'Atelier des Lumières vous invite à plonger dans l'œuvre et à vous laisser submerger par l'art. Au total, ce ne sont pas moins de 140 vidéoprojecteurs qui inondent les murs, le sol et le plafond des travaux d'artistes célèbres pendant que la musique diffusée en son surround transforme l'espace en expérience immersive et multisensorielle. L'établissement aux allures de grotte a vu le jour en 1835 comme l'une des principales fonderies de Paris, où étaient coulés divers objets, notamment des pièces en fonte pour les chemins de fer de la ville, jusqu'à sa fermeture en 1929. En 2018, le lieu a réouvert ses portes comme espace artistique avec la volonté d'offrir un nouveau souffle aux grandes œuvres classiques. Les expositions y changent fréquemment, allant des chefs-d'œuvre de Van Gogh au monde magique du livre illustré de Saint-Exupéry, Le Petit Prince.
Quittez Paris, oubliez même l'Europe, et partez à la découverte des royaumes artistiques d'Afrique, d'Asie, de l'Océanie et des Amériques en visitant le Musée du Quai Branly. L'exposition permanente du musée rassemble 300 000 œuvres, 700 000 photographies, 10 000 instruments de musique et 25 000 pièces d'habillement de diverses communautés autochtones à travers le monde pour dresser un impressionnant portrait des cultures artistiques non européennes. Vous y trouverez une exposition permanente ainsi que des expositions temporaires, qui changent tous les six mois. La diversité culturelle se poursuit dans les jardins où sa plus célèbre structure, le mur végétal, recouvre toute la façade du bâtiment et regroupe 150 variétés de plantes venues du Japon, de Chine, des Amériques et d'Europe Centrale.
La collection permanente du musée du Quai Branly rassemble des œuvres et des vêtements de diverses communautés autochtones à travers le monde pour dresser un impressionnant portrait des cultures artistiques non européennes.
Suzanne Tarasiève a ouvert son premier espace d'exposition en 2011 dans le quartier en vogue du Marais. Depuis le décès de la célèbre galeriste en 2022, la galerie continue d'honorer sa vision de l'art en exposant à la fois des artistes établis et émergents. Pour les visiteurs, cet intérêt pour les jeunes talents est synonyme de nouveauté dans les styles et les voix artistiques, ce qui crée un espace unique où les artistes peuvent raconter leur propre histoire, qu'elle soit personnelle, politique ou simplement créative. Attendez-vous à découvrir de la peinture, de la sculpture mais aussi de la photographie, la galerie représentant trois photographes célèbres : Boris Mikhaïlov, Juergen Teller et Jürgen Klauke. Si la collection est axée sur l'art moderne, il n'y a pas réellement de fil rouge qui réunit les œuvres exposées, si ce n'est un goût certain pour l'étrange et l'inattendu. Les amoureux du bizarre seront heureux d'apprendre qu'ils n'auront pas à programmer leur réveil pour visiter ce lieu enchanteur, car les horaires y sont agréablement tardifs, avec une ouverture entre 11 h et 19 h, du mardi au samedi.
Les amateurs de l'architecture emblématique du Centre Pompidou pourront assouvir leur soif de design singulier à la Fondation Louis Vuitton. Imaginé par Frank Gehry, l'architecte à l'origine du musée Guggenheim de Bilbao et du Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, ce musée prend des allures d'éclats de verre plantés dans la pelouse de ses jardins. À l'intérieur, l'intrigue esthétique se poursuit grâce à un ensemble d'œuvres en perpétuelle évolution divisé en quatre catégories principales : contemplatif, pop art, son et expressionnisme. La Fondation Louis Vuitton ne se contente pas de l'habituel programme des galeries d'art, car en plus d'exposer des œuvres d'importance majeure, elle invite également les artistes à participer à des événements culturels, des conférences et des débats qui offrent une perspective inédite sur les collections. Les horaires d'ouverture peuvent varier fortement d'un jour à l'autre, il est donc préférable de les consulter en préparant votre visite.
À l'intérieur de la Fondation Louis Vuitton, l'intrigue esthétique initiée par son architecture se poursuit grâce à un ensemble d'œuvres en perpétuelle évolution divisé en quatre catégories principales : le contemplatif, l'art pop, le son et l'expressionnisme.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.