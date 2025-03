Quelles sont les meilleures stations de ski au monde ?

LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX : LIVIGNO, EN ITALIE

Perchée à 1800 mètres d’altitude dans les Alpes italiennes, Livigno est la plus haute commune habitée d’Europe. Outre son excellent enneigement, elle offre un large éventail d’hébergements, de bars et de restaurants d’un bon rapport qualité-prix, et les billets de remontées mécaniques peuvent coûter moins de 40 euros par jour à la basse saison (en décembre et en avril). En ce qui concerne le ski à proprement parler, les pistes sont nombreuses et variées et conviennent à tous les niveaux.

À cause du marketing ravageur de stations comme Aspen ou Whistler, des endroits comme Livigno sont souvent relégués au second plan. Mais le marketing reste du marketing : en quatre visites à Whistler, par exemple, je n’ai eu droit sur les pistes qu'à de la neige fondue, de la glace ou de la pluie. Si l’on ajoute à cela les énormes files d’attente pour emprunter les remontées mécaniques et les forfaits pouvant coûter jusqu’à 224 euros par jour (258 euros par jour à Aspen), je me demande quel est le grand intérêt de ces stations.

LA PLUS PAISIBLE : BRUNDAGE MOUNTAIN, AUX ÉTATS-UNIS

Une belle couche de poudreuse, un arrière-pays immense, des pistes impeccablement entretenues et aucune file d’attente aux remontées mécaniques. C’est ce que vous trouverez à Brundage Mountain, une station située à une quinzaine de kilomètres au nord de la jolie petite ville de McCall, installée sur les rives du charmant lac Payette, dans le centre de l’Idaho.

Brundage ne compte que six remontées mécaniques, mais celles-ci permettent d’accéder à un dénivelé de 580 mètres. Là-haut, vous aurez le choix entre d’immenses étendues de poudreuse, des pistes à travers des arbres bien espacés, ou encore des pistes damées presque désertes, même pendant les semaines les plus chargées de la saison aux États-Unis, y compris Noël, le jour de l’An, le jour de Martin Luther King Jr. et le jour du Président.

Brundage, c’est aussi l’Ouest américain dans toute sa splendeur : au sommet vous attendent des panoramas spectaculaires sur les montagnes sauvages et évocatrices de Salmon River Mountains, Gospel Hump Mountains, Wallowa Mountains et Seven Devils. On dit que Brundage a « la meilleure neige de l’Idaho », et après trois séjours là-bas, je ne peux qu'approuver. Et j'irais même plus loin en disant qu'il s'agit de la meilleure neige de tous les États-Unis.

LA PLUS ÉBLOUISSANTE : LES ALPES DE LYNGEN, EN NORVÈGE

L’adjectif « éblouissant » n’a pas la même signification pour tout le monde, et gravir 1030 mètres jusqu’au sommet de Vanntinden dans les Alpes de Lyngen sur des skis de randonnée n’est pas ce que beaucoup qualifieraient d’expérience « éblouissante ». Mais avec un peu de chance, une fois au sommet, vous aurez peut-être l’occasion d’admirer le soleil se coucher sur la mer de Norvège dans un flamboiement orangé, avant de redescendre au niveau de la mer dans la lumière du crépuscule accompagné d’une poignée d’autres aventuriers, le tout sur des pentes désertes.