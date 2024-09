Royaume-Uni : et si votre prochaine destination était... une forêt ?

COMMENT EXPLORER CETTE FORÊT ?

La meilleure façon de l'explorer, c'est d'y plonger directement. Empruntez un vélo électrique à Wye-Bikes , à Coleford, au sud-ouest de Gloucester, et parcourez en une matinée un peu plus de quinze kilomètres jusqu'au rivage de Mallards Pike, où les eaux reflètent les pointes duveteuses des conifères.

Puzzlewood, à un peu plus de neuf kilomètres à l'ouest, est une véritable forêt enchantée. Du moins, on se plaît vite à le croire. On murmure que la forêt de Dean a inspiré la Terre du Milieu de Tolkien, et ce labyrinthe boisé de scowles, creux moussus laissés par l'industrie minière autrefois florissante de la forêt, traversé par des ponts tressés, donne l'impression de venir d'un autre monde. Si ce patrimoine vous intrigue, explorez-le davantage lors d'une visite guidée des neuf grandes cavernes des Clearwell Caves, situées à proximité. Toute personne née dans la région est autorisée à extraire l'ocre, utilisée comme pigment pour les artistes, que l'on trouve ici.