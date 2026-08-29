Pays de Galles : que faire à Cardiff ?

Cardiff, qui compte une importante population étudiante et un agenda musical particulièrement chargé, propose l’une des scènes nocturnes les plus animées du Royaume-Uni. Ses clubs et ses établissements de restauration ouverts tard dans la nuit maintiennent l’effervescence jusqu'au petit matin. Une réputation qui sied bien à la capitale galloise, devenue officiellement la principale ville de cette nation constitutive en 1955. Son centre-ville est facile à parcourir à pied et s’étend entre un château médiéval et un front de mer moderne, tandis qu’un réseau de transports très développé relie des quartiers résidentiels verdoyants qui méritent largement le détour.

Surplombant l’une des principales artères de la ville et bordant le Bute Park, qui s’étend sur 53 hectares, le château de Cardiff est un point de départ idéal pour découvrir la ville. Cette forteresse est un assemblage architectural vieux de 2 000 ans : ses vestiges remontent à l’époque romaine, ses murailles de pierre ont été édifiées par les Normands, tandis que son imposante demeure fut rénovée dans le style néogothique par les marquis de Bute entre 1869 et les années 1920. Une visite guidée des intérieurs victoriens richement décorés permet d’admirer des joyaux tels que la salle arabe de 1881 : par beau temps, la lumière traversant les vitraux se reflète dans des sphères de cristal et illumine son plafond recouvert d’or 22 carats.

À quelques minutes à pied se trouvent les sept arcades victoriennes et édouardiennes de Cardiff. Dans la Morgan Arcade, poussez la porte de Spillers Records, considéré comme le plus ancien disquaire encore en activité au monde depuis son ouverture en 1894, ou découvrez les œuvres d’art contemporain exposées à l’Adamo Gallery, une galerie familiale. Dans la Castle Arcade, le Maison de Boeuf, à l’éclairage tamisé, propose de grands classiques parisiens, dont une soupe à l’oignon gratinée et un steak-frites accompagné d’une sauce secrète au beurre et aux herbes. Les jeudis et dimanches soir, un groupe de jazz en direct renforce encore l’atmosphère romantique du lieu.

Pour une pause plus décontractée, rendez-vous au Cardiff Market, situé dans le quartier de Castle Quarter. Classé Grade II, ce marché couvert abrite ses étals sous une élégante structure de verre et de fer forgé. Chez Dirty Gnocchi, les tagliatelles fraîches sont mélangées dans une meule de fromage, tandis que Bao Selecta sert des bao buns, des petits pains blancs asiatiques, garnis de « bœuf » végétal, d’une sauce collante au gingembre et à l’ail, de concombre mariné et d’oignons roses. Enfin, rejoignez la file d’attente devant Bakestones pour déguster les traditionnels Welsh cakes, petits gâteaux gallois aux raisins secs, saupoudrés de sucre et cuits sur une plaque en fonte selon la méthode traditionnelle.