Pays de Galles : que faire à Cardiff ?
La capitale galloise s’est forgé une réputation de ville festive, mais au-delà des bars du centre-ville, elle abrite de vastes parcs et des quartiers créatifs qui méritent le détour.
La Castle Arcade est l’une des élégantes galeries commerçantes victoriennes qui font la renommée du centre historique de Cardiff.
Cardiff, qui compte une importante population étudiante et un agenda musical particulièrement chargé, propose l’une des scènes nocturnes les plus animées du Royaume-Uni. Ses clubs et ses établissements de restauration ouverts tard dans la nuit maintiennent l’effervescence jusqu'au petit matin. Une réputation qui sied bien à la capitale galloise, devenue officiellement la principale ville de cette nation constitutive en 1955. Son centre-ville est facile à parcourir à pied et s’étend entre un château médiéval et un front de mer moderne, tandis qu’un réseau de transports très développé relie des quartiers résidentiels verdoyants qui méritent largement le détour.
Surplombant l’une des principales artères de la ville et bordant le Bute Park, qui s’étend sur 53 hectares, le château de Cardiff est un point de départ idéal pour découvrir la ville. Cette forteresse est un assemblage architectural vieux de 2 000 ans : ses vestiges remontent à l’époque romaine, ses murailles de pierre ont été édifiées par les Normands, tandis que son imposante demeure fut rénovée dans le style néogothique par les marquis de Bute entre 1869 et les années 1920. Une visite guidée des intérieurs victoriens richement décorés permet d’admirer des joyaux tels que la salle arabe de 1881 : par beau temps, la lumière traversant les vitraux se reflète dans des sphères de cristal et illumine son plafond recouvert d’or 22 carats.
À quelques minutes à pied se trouvent les sept arcades victoriennes et édouardiennes de Cardiff. Dans la Morgan Arcade, poussez la porte de Spillers Records, considéré comme le plus ancien disquaire encore en activité au monde depuis son ouverture en 1894, ou découvrez les œuvres d’art contemporain exposées à l’Adamo Gallery, une galerie familiale. Dans la Castle Arcade, le Maison de Boeuf, à l’éclairage tamisé, propose de grands classiques parisiens, dont une soupe à l’oignon gratinée et un steak-frites accompagné d’une sauce secrète au beurre et aux herbes. Les jeudis et dimanches soir, un groupe de jazz en direct renforce encore l’atmosphère romantique du lieu.
Pour une pause plus décontractée, rendez-vous au Cardiff Market, situé dans le quartier de Castle Quarter. Classé Grade II, ce marché couvert abrite ses étals sous une élégante structure de verre et de fer forgé. Chez Dirty Gnocchi, les tagliatelles fraîches sont mélangées dans une meule de fromage, tandis que Bao Selecta sert des bao buns, des petits pains blancs asiatiques, garnis de « bœuf » végétal, d’une sauce collante au gingembre et à l’ail, de concombre mariné et d’oignons roses. Enfin, rejoignez la file d’attente devant Bakestones pour déguster les traditionnels Welsh cakes, petits gâteaux gallois aux raisins secs, saupoudrés de sucre et cuits sur une plaque en fonte selon la méthode traditionnelle.
Depuis Bute Park, vous pouvez admirer le château de Cardiff.
À la tombée de la nuit, remontez la célèbre « Chippy Lane » (Caroline Street) jusqu’au Lab 22, un bar de style speakeasy plusieurs fois récompensé, discrètement installé au-dessus d’une boutique Greggs. L’endroit séduit par son décor élégant, mêlant intérieur monochrome, touches dorées et néons rouges et violets illuminant le comptoir. Vous pouvez également assister à un concert au Clwb Ifor Bach, considéré comme la plus ancienne salle de musique indépendante de Cardiff, ou prendre place au Wales Millennium Centre, reconnaissable à sa façade recouverte d’ardoise, dont la programmation va de l’opéra au cabaret.
Les amateurs d’activités ne sont pas en reste. Le Principality Stadium, haut lieu du sport gallois et antre de l’équipe nationale de rugby à XV, propose une expérience de tyrolienne à 60 mètres de hauteur. Traversez la toiture du stade suspendu au câble, puis, si vous avez encore le cœur bien accroché, redescendez en rappel. Vous pouvez aussi rejoindre la baie de Cardiff pour découvrir Cardiff International White Water ; des bus relient l’échangeur central de Cardiff à l’International Sports Village en une vingtaine de minutes.
Il est également possible de remonter la rivière Taff à bord d’un bateau-bus jusqu’à Pontcanna, un quartier où une communauté de chefs met à l’honneur des produits soigneusement sélectionnés. Dégustez un café préparé à partir de grains d’arabica torréfiés dans le parc national d’Eryri (Snowdonia) chez Canna Deli ; savourez une pizza cuite au feu de bois chez Kings Road Yard ; ou rendez-vous chez Al Ponte Deli pour acheter des spécialités comme les olives gordal charnues ou le cheddar Rock Star affiné dans les anciennes carrières d’ardoise de Llechwedd. À seulement dix minutes de marche, le quartier de Canton mérite également une visite pour son Chapter Arts Centre. Installé dans une ancienne école secondaire, ce centre culturel accueille aujourd’hui des expositions pluridisciplinaires, des installations sonores et des sculptures.
À une quinzaine de minutes en taxi, dans le nord-est de Cardiff, Roath Park est idéal pour une longue promenade. Le parc abrite le lac de Roath, qui s’étend sur une douzaine d’hectares. Commencez votre balade par la partie nord afin de terminer près du phare ornemental du lac, une réplique commémorant une expédition antarctique de 1910. Poursuivez ensuite jusqu’à la serre de Roath Park. Dans ce microclimat chaud et humide, vous pourrez observer des tortues d’eau douce et des canards siffleurs tout en déambulant sous des bananiers et des palmiers. Pour reprendre des forces, Sushi Life, avec son plafond décoré de fleurs de cerisier en papier rose, est une halte chaleureuse.
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Cet article a initialement paru dans le magazine National Geographic Traveller (UK) en avril 2023.