Au cœur d'une réserve engagée pour la préservation des rhinocéros

Garder ses yeux sur le terrain est important, c'est pourquoi chaque touriste a son rôle à jouer. AndBeyond fait bien plus que proposer des excursions de découverte de la faune et de la flore. La société utilise des technologies pour surveiller chacun des rhinocéros, exige de son personnel une intégrité sans faille et recrute des membres de la communauté locale pour recueillir des renseignements, assurer la sécurité et dresser des chiens pisteurs, dans le but de tenir les braconniers à distance.

Dale Wepener, gardien de la réserve, nous explique l'opération à laquelle nous allons assister ce matin. « Diriger une réserve, c'est un peu comme plonger en cage pour observer les requins », explique-t-il. « Il faut être bien financé, bien organisé et bien préparé. Parce que s'il y a une fissure dans la cage, les criminels rentreront. »

Le Munywana Conservancy a pris la décision controversée d'enlever les cornes de ses rhinocéros une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte, pour dissuader les braconniers.

« Décider de couper les cornes de nos rhinocéros n'était pas simple, mais c'est une opération rapide, sans douleur et ça vaut le coup », déclare Dale. « Actuellement, écorner un rhinocéros augmente de 96 % ses chances de survivre jusqu'à un grand âge ». Le vétérinaire en chef de la réserve endort les rhinocéros avant de procéder ; les braconniers, eux, les tueraient tout simplement.

Une fois le briefing terminé, les membres de l'équipe se mettent en place. Leur cible est un jeune rhinocéros noir, un mâle mis à l'écart la veille. À partir du moment où, touché par une fléchette tranquillisante tirée depuis un hélicoptère, il s'allonge dans les hautes herbes, chaque seconde compte. Ce jeune mâle n'a jamais été micropucé. Il n'a pas non plus reçu de test sanguin, été mesuré, marqué, ni écorné. Il y a beaucoup à faire.

L'équipe se précipite sur les lieux à bord d'une multitude de 4x4 et entre en action. Rapidement et calmement, ils vérifient que le sédatif à base de morphine a fait effet, puis placent le rhinocéros dans une position confortable, nous invitant à nous approcher pour regarder. Ensuite, ils apaisent ses sens avec des bouchons d'oreille improvisés (une paire de chaussettes mal rembourrées), et un bandage doux pour les yeux. Quelqu'un s'avance avec un bidon d'eau fraîche et lui mouille doucement le dos.

Au milieu de l'agitation, on entend le ronronnement de la tronçonneuse et on sent l'odeur des éclats de corne : des effluves de renfermé, comme des rognures d'ongles de pied par une chaude journée. Rapide comme l'éclair, un écologiste met la corne en sécurité ; elle est destinée au coffre-fort d'AndBeyond. Tout aussi important, mais tout aussi difficile à observer, est le click de la pince à oreille, qui marque une combinaison indiquant le nouveau numéro d'identification du jeune rhinocéros.