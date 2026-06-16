Pilates ou yoga : une nouvelle tendance des retraites bien-être

Originaire d'Inde, le yoga est une pratique séculaire fondée sur la respiration et la méditation. Le Pilates, mis au point au 20e siècle par Joseph Pilates, préparateur physique allemand, consiste en une série d'exercices axés sur la posture, l'alignement et la stabilité du tronc. Pour bien choisir sa retraite bien-être, Lottie Murphy, professeure de Pilates, indique : « une retraite de yoga peut s'apparenter à une expérience émotionnelle plus profonde, avec plus de réflexion et de relâchement, tandis qu'une retraite de Pilates est généralement revitalisante et s'accompagne d'autres activités, comme la randonnée, la natation et les sports nautiques ».

EN QUOI CONSISTE UNE RETRAITE DE PILATES ?

Pendant une retraite de Pilates, vous êtes invité à participer à des séances de Pilates quotidiennes animées par des professeurs expérimentés, qui vous permettent de mieux comprendre les principes de la discipline et de perfectionner votre technique. L'alimentation occupe une place importante dans cette expérience. Les repas vous permettent d'échanger avec les autres participants et de déguster des plats savoureux et nourrissants pour faire le plein d'énergie. Concernant le lieu, les retraites sont généralement organisées dans des régions côtières idylliques à travers le monde, ce qui permet d'intégrer au programme des balades au bord de la mer et des baignades.

QUEL TYPE DE PILATES PROPOSE-T-ON LORS DE CES RETRAITES ?

Le Pilates sur tapis est le plus répandu car il ne requiert qu'un tapis et quelques accessoires (des ballons, des bandes élastiques ou des poids légers), ce qui signifie que vous pouvez le pratiquer presque partout, et notamment dans des studios baignés de soleil. Certaines retraites proposent également du Pilates Reformer, pratiqué sur un appareil ressemblant à un lit, muni de ressorts, de poulies et d'un chariot mobile. En général, ce type de Pilates est considéré comme plus exigeant car il faut composer avec la résistance, mais les deux feront travailler vos muscles.

OÙ VOIT-ON ÉMERGER DES RETRAITES DE PILATES ?

Les retraites de Pilates font leur apparition dans certaines des destinations bien-être les plus prisées du monde. À Bali, Escape Haven organise une retraite de Pilates de six nuits réservée aux femmes, tandis que Champneys propose des retraites dans plusieurs endroits à travers l'Angleterre.

Reformer Retreats organise également des séjours à travers le Royaume-Uni et dans certaines régions du nord de l'Espagne. « Nous collaborons avec des partenaires spécialisés dans les retraites dans les Cornouailles, les Cotswolds et le Lake District, des lieux qui offrent des paysages magnifiques auxquels l'architecture s'intègre parfaitement », explique Sophie Hatton, fondatrice de Reformer Retreats. Elle ajoute que le nord de l'Espagne attire les voyageurs en quête non seulement de chaleur, mais également des expériences gastronomiques qu'offre la région de Gérone.

POURQUOI LES RETRAITES DE PILATES CONNAISSENT-ELLES UN PIC DE POPULARITÉ ?

La pandémie de Covid-19 a joué un rôle déterminant dans l'essor du Pilates. Pendant le confinement, le Pilates sur tapis est devenu une activité physique très prisée, que l'on pouvait pratiquer chez soi, en suivant des cours en ligne ou de tutoriels YouTube. Lors de la réouverture des studios, cet engouement n'a fait que croître.

Selon ClassPass, la plus grande plateforme de réservation de cours de sport, le Pilates est l'activité physique la plus souvent réservée à l'échelle mondiale depuis trois ans. Aujourd'hui, avec l'essor des voyages bien-être, les studios et les organisateurs de retraites font désormais voyager les cours de Pilates, afin que l'on puisse découvrir le monde tout en pratiquant son activité physique favorite.

QUELLES SONT LES PERSONNES ATTIRÉES PAR CES RETRAITES ?

En bref, presque tout le monde. Le Pilates est une discipline à faible impact et adaptable, ce qui la rend adaptée aux femmes et aux hommes de tous âges et de toute forme physique. « Nos clients se trouvent souvent à des moments charnières de leur vie et recherchent un renouveau ayant du sens, des conseils d'experts et des expériences alliant mouvement, bien-être et moments de déconnexion du monde numérique », explique Sophie Hatton.

LES RETRAITES DE PILATES SONT-ELLES EN TRAIN DE SUPPLANTER LES RETRAITES DE YOGA ?

Le yoga domine toujours le marché mais les retraites de Pilates exploitent un créneau de choix. Dans les années à venir, on devrait voir apparaître davantage de séjours combinant les deux disciplines, offrant ainsi aux voyageurs le meilleur des deux mondes.

DEUX RETRAITES DE PILATES REFORMER À ESSAYER

1. Pine Cliffs Resort, Algarve, Portugal

Proposant des formules flexibles de trois, cinq ou sept nuits, ces retraites revitalisantes comprennent des cours de Pilates Reformer, des séances d'étirements, des massages thérapeutiques et l'accès au spa du luxueux Pine Cliffs Resort. À partir d'environ 910 € pour trois nuits, 2 030 € pour cinq nuits et 2 760 € pour sept nuits.

2. Suvretta House, Saint-Moritz, Suisse

En collaboration avec The Beat, le principal studio de Pilates d'Europe, les clients peuvent participer à des séances avancées de Pilates Reformer, animées par des professeurs de haut niveau, avant de se détendre au Suvretta Spa, récemment rénové. À partir de 1 385 € pour trois nuits, selon la saison.