Sept conseils pour rendre vos voyages moins stressants

Nous sommes de plus en plus nombreux à voyager, à tel point que le secteur a du mal à suivre. Le tourisme international a atteint son niveau d’avant la pandémie au premier semestre 2024, tandis que l’agence nationale américaine de sécurité dans les transports (TSA) a géré un nombre record de passagers aux États-Unis cet été. Pourtant, les problèmes rencontrés par le secteur aérien depuis les cinq dernières années (manque de personnel et « emplois du temps irréalistes ») continuent de provoquer des retards. L’augmentation des régimes météorologiques imprévisibles et instables, en particulier à proximité des principaux aéroports, peut entraîner d’importantes perturbations sur le réseau et les vols. Et le transport aérien n’est pas le seul à causer des tracas aux voyageurs. Depuis deux étés, nombreux sont ceux qui doivent faire face à la colère des locaux concernant le surtourisme.

Pas facile donc de garder sa bonne humeur et d’être émerveillé lorsque l’on est confronté à ces situations délicates. C’est pourquoi nous avons sollicité des voyageurs aguerris, dans l’espoir que leurs conseils en matière de planification et d’attitude vous aident à vous détendre et à profiter pleinement de vos vacances.

RÉSERVEZ À L’AVANCE POUR ÉVITER LES PROBLÈMES D’AVION

Fini le temps où une escale de 40 minutes était synonyme d’une course effrénée jusqu’à la porte d’embarquement. Pour éviter le stress et les retards, les voyageurs doivent privilégier le premier vol de la journée et choisir des correspondances leur laissant le temps d’arriver à leur porte d’embarquement ou de manger par exemple. Choisissez des itinéraires comprenant une escale longue et si vous ne les trouvez pas en ligne, n’hésitez pas à contacter la compagnie aérienne pour d’autres options. Sarah Greaves-Gabbadon, spécialiste du transport aérien, recommande de choisir un vol avec une escale d’au moins trois heures pour les correspondances vers l’étranger et de prendre le premier vol de la journée pour réduire le risque de retard.

« Les passagers pensent généralement que leur voyage prendra moins de temps qu’en réalité, explique Sarah Greaves-Gabbadon. Personnellement, je pars du principe que j’aurai au moins un retard et lorsqu’il n’y en a pas, je suis toute contente ».

DÉTENDEZ-VOUS AVANT VOTRE VOYAGE

Le docteur Charlotte Russell, psychologue clinicienne et fondatrice du blog The Travel Psychologist, encourage les voyageurs à ne pas trop en faire avant de partir en vacances. « Ils sont alors très stressés et passent les premiers jours de leur voyage à se détendre, observe-t-elle. Il est plus facile de gérer le stress et les imprévus lorsqu’on fait attention à soi avant de partir ».

Pour réduire votre anxiété, faites une liste des choses que vous devez impérativement faire avant de partir en vacances. S'il est peu probable que vous les auriez effectuées en restant à la maison, c’est qu’elles peuvent attendre votre retour.

PRATIQUEZ LA RELAXATION POUR LES MOMENTS STRESSANTS

La plupart des personnes veulent éviter de penser au stress, mais Charlotte Russell encourage les voyageurs à réfléchir à la manière dont ils gèrent les désillusions et à se fixer des objectifs de voyage. « Concentrez-vous sur ce qui vous aidera dans les moments stressants plutôt que sur ce qui s’est mal passé et de vous laisser envahir par le stress sur le plan physique et émotionnel », recommande-t-elle.

Si vous vous sentez anxieux.se, détendez-vous en pratiquant des exercices de respiration, de méditation guidée, d’imagerie positive et de pleine conscience qui activent le système nerveux parasympathique. « Il y a une raison pour laquelle ces [méthodes] figurent en haut de la liste des recommandations des thérapeutes : elles fonctionnent », souligne Charlotte Russell. Testez-les avant de voyager pour qu’elles soient plus efficaces lorsque vous en aurez besoin, par exemple si vous souffrez d’anxiété lors de turbulences en avion ou en cas d’annulation de votre vol. C’est en forgeant qu’on devient forgeron, n’est-ce pas ?

VOYAGEZ LÉGER ET INTELLIGEMMENT

Bagage cabine ou valise à enregistrer ? Voilà un dilemme vieux comme le monde auquel sont confrontés les voyageurs réguliers. Pour réduire votre stress en cas de retard de votre vol, optez pour un bagage cabine, qui vous permet de changer plus facilement d’avion et d’arriver avec vos affaires. Préparez votre tenue du jour pour ne pas céder à l’envie d’emporter des vêtements supplémentaires. Et si tout ce dont vous avez besoin ne rentre pas dans votre bagage cabine, mettez vos essentiels dans un sac à dos ou un petit sac de sport que vous garderez avec vous au cas où votre bagage à main n’arrive pas à votre destination.

AGISSEZ AVANT QUE LA SITUATION NE DÉRAILLE

Soyez attentif et prêt à agir, en particulier si vous prenez l’avion. « Vous devez vraiment être proactif si vous voyagez en avion de nos jours, conseille Meena Thiruvengadam, fondatrice du blog Travel with Meena. Vous ne pouvez pas attendre que quelqu’un vous guide ».

Pour ce faire, n’hésitez pas à utiliser les applications des compagnies aériennes. Celles-ci vous permettent, tout comme d’autres applications de suivi de vol, de suivre le statut de votre vol et son plan de vol même s’il est annoncé comme à l’heure. Par exemple, votre vol Chicago-Seattle avec une escale à Denver peut apparaître comme « à l’heure », mais si le vol que vous prenez avant en provenance de Newark part avec une heure de retard, cela impactera votre correspondance. Les applications mobiles peuvent vous notifier d’éventuels problèmes à l’avance, ce qui vous permet de retomber sur vos pieds et de réserver un autre vol ou de prendre d’autres dispositions pour voyager si nécessaire.

Les applications vous permettent aussi d’entrer plus rapidement en contact avec un agent, même en vol, lorsque le service client est pris d’assaut. En disposant de toutes ces informations à portée de main, vous pouvez prendre des décisions intelligentes et éventuellement modifier vos plans de voyage en cas de tempête ou d’autres situations imprévues. « S’il se passe quelque chose, soyez sur le qui-vive et prêt à dépenser un peu d’argent si nécessaire », conclut Meena Thiruvengadam.

VEILLEZ À VOTRE CONFORT PENDANT LE TRAJET

Comme un enfant qui s’accroche à sa peluche préférée lorsqu’il voyage, vous pouvez prendre avec vous des objets qui vous apporteront un peu de réconfort dans les situations stressantes, comme des encas, une gourde, un coussin de voyage, des produits de toilette pour vous rafraîchir ou encore d’appareils chargés. Veillez à ce qu’ils soient facilement à portée de main dans votre sac, pour éviter d’avoir à sortir toutes vos affaires pour y accéder et éviter d’en perdre pendant le voyage.

Pensez également à profiter des salons d’aéroport dès que vous le pouvez. Pour y accéder, vous devez être membre du programme fidélité ou en possession d’une carte de crédit d’une compagnie aérienne. D’autres cartes y donnent aussi accès. Vérifiez les avantages auxquels donnent droit votre carte de crédit ou vos avantages du programme fidélité pour les voyageurs fréquents et les options de forfait journée. Une fois dans le salon, vous pourrez profiter d’un grand nombre de services et équipements, comme l’accès aux douches, au buffet et aux chambres individuelles, de quoi se remettre d’un voyage long courrier ou entre deux vols.

ÉVITEZ LES DESTINATIONS PRISÉES

Nous voulons tous profiter de nos vacances de rêve sans la foule. Le mieux est alors de partir hors saison. Mais cette astuce est déjà bien connue des voyageurs au petit budget. Une autre solution consiste à trouver une autre destination à celle qui vous faisait envie à l’origine : Sarah Greaves-Gabbadon vous conseille Saba plutôt que Saint-Martin dans les Caraïbes et le Groenland à la place de l’Islande.

Il est recommandé aux voyageurs souhaitant visiter des destinations populaires et des sites iconiques d’opter pour des voyages organisés et de réserver leurs billets pour les attractions les plus connues au préalable afin d’éviter les longues files d’attente. Sinon, pourquoi ne pas opter pour une visite guidée culinaire, historique ou architecturale de votre destination ? Ces expériences, notamment proposées par les offices du tourisme ou les sites comme WithLocals, sont mémorables et se tiennent en petits comités.

Meena Thiruvengadam conseille également de voyager hors période de vacances scolaires, si possible, pour éviter les estivants. « Quelle qu’en soit la raison, voyager à un autre moment que la plupart des gens est un plus, explique-t-elle. C’est là que vous vivrez des expériences incroyables, des choses inattendues, parce que les gens qui travaillent dans l’hôtellerie seront plus détendus ».