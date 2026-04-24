Sept îles de la Méditerranée à découvrir en famille dès maintenant

Plusieurs milliers d'îles parsèment la Méditerranée comme des passerelles vers un monde où le temps ralentit et où la vie suit un rythme propice à des vacances en famille reposantes. Bordant l'Europe, l'Asie et l'Afrique, cette mer d'un bleu éclatant abrite certaines des plages les plus magnifiques du monde. C'est toutefois la personnalité propre à chacune de ses îles qui en fait des destinations idéales pour des escapades en famille, permettant aux enfants permet aux enfants de découvrir de nouvelles langues et traditions culinaires, tout en apprenant l'histoire et la culture du lieu.

Les vacances en Méditerranée ne se résument pas à des complexes hôteliers gigantesques et à des activités excessivement coûteuses. Les enfants sont accueillis chaleureusement partout et vous adorerez sortir des sentiers battus. Choisissez votre aventure : des châteaux médiévaux aux parcours de canyoning, des ruines chargées de mythes aux baies peuplées de tortues, des balades sur des places calmes aux séjours à la ferme avec des ânes qui braient, des feux de camp vacillants et des ciels nocturnes étoilés. Voici une sélection des sept îles méditerranéennes incontournables.

1. MAJORQUE

Au programme : aventures en plein air et animations dans les rues

Là où les montagnes calcaires de la Serra de Tramuntana s'écrasent comme des vagues gigantesques dans la Méditerranée, les paysages du nord de Majorque sont sauvages. Les familles peuvent profiter de balades en voiture pittoresques le long des falaises et jusqu'aux criques bordées de pins du cap de Formentor, mais aussi passer des journées calmes dans la ville de Pollença, perchée sur une colline, où les enfants peuvent jouer sur la place et manger des ensaïmadas, des pâtisseries saupoudrées de sucre.

Les familles qui aiment le plein air peuvent réserver des fincas dans la campagne pour passer leurs soirées à la belle étoile. Et pour les enfants plus âgés en quête d'aventure, il y a des sentiers plus plats à parcourir à pied ou en vélo dans les montagnes calcaires, adaptés aux enfants à partir de dix ans, et des parcours d'escalade courts dans la gorge du Torrent de Pareis, parsemée de rochers. Pour des activités sur la côte, rejoignez Món d'Aventura et essayez-vous au coasteering (canyoning côtier), au canyoning et à la spéléologie. Les circuits proposés par cette agence vous dévoileront une facette de la côte que peu de gens voient.