Sept îles de la Méditerranée à découvrir en famille dès maintenant
Dégustation de pâtes, kayak en mer, exploration de tombes ou plages. Quels que soient les goûts de vos enfants, les îles méditerranéennes offrent une multitude d’expériences.
Le littoral Santa Margherita di Pula est composé de longues étendues de plages de sable.
Plusieurs milliers d'îles parsèment la Méditerranée comme des passerelles vers un monde où le temps ralentit et où la vie suit un rythme propice à des vacances en famille reposantes. Bordant l'Europe, l'Asie et l'Afrique, cette mer d'un bleu éclatant abrite certaines des plages les plus magnifiques du monde. C'est toutefois la personnalité propre à chacune de ses îles qui en fait des destinations idéales pour des escapades en famille, permettant aux enfants permet aux enfants de découvrir de nouvelles langues et traditions culinaires, tout en apprenant l'histoire et la culture du lieu.
Les vacances en Méditerranée ne se résument pas à des complexes hôteliers gigantesques et à des activités excessivement coûteuses. Les enfants sont accueillis chaleureusement partout et vous adorerez sortir des sentiers battus. Choisissez votre aventure : des châteaux médiévaux aux parcours de canyoning, des ruines chargées de mythes aux baies peuplées de tortues, des balades sur des places calmes aux séjours à la ferme avec des ânes qui braient, des feux de camp vacillants et des ciels nocturnes étoilés. Voici une sélection des sept îles méditerranéennes incontournables.
1. MAJORQUE
Au programme : aventures en plein air et animations dans les rues
Là où les montagnes calcaires de la Serra de Tramuntana s'écrasent comme des vagues gigantesques dans la Méditerranée, les paysages du nord de Majorque sont sauvages. Les familles peuvent profiter de balades en voiture pittoresques le long des falaises et jusqu'aux criques bordées de pins du cap de Formentor, mais aussi passer des journées calmes dans la ville de Pollença, perchée sur une colline, où les enfants peuvent jouer sur la place et manger des ensaïmadas, des pâtisseries saupoudrées de sucre.
Les familles qui aiment le plein air peuvent réserver des fincas dans la campagne pour passer leurs soirées à la belle étoile. Et pour les enfants plus âgés en quête d'aventure, il y a des sentiers plus plats à parcourir à pied ou en vélo dans les montagnes calcaires, adaptés aux enfants à partir de dix ans, et des parcours d'escalade courts dans la gorge du Torrent de Pareis, parsemée de rochers. Pour des activités sur la côte, rejoignez Món d'Aventura et essayez-vous au coasteering (canyoning côtier), au canyoning et à la spéléologie. Les circuits proposés par cette agence vous dévoileront une facette de la côte que peu de gens voient.
Située à l'est de l'île, la ville portuaire de Cala Ratjada est le point de départ d'une série de criques, bordées de dunes et de pins, dont le sable fin mène à des eaux limpides idéales pour faire du paddle, de la plongée, ou nager. La petite ville se trouve à trente minutes en voiture des Grottes du Drach, un véritable univers féérique plein de stalactites. Les visites s'enfoncent à plus d'un kilomètre et demi dans ses profondeurs et comprennent une traversée en bateau d'un lac souterrain à l'éclairage surréaliste.
Les visites des Grottes du Drach, à Majorque, comprennent une marche d'un kilomètre et demi, et un tour en bateau.
L'Acropole de Lindos, à Rhodes, donnera envie aux enfants d'explorer les lieux.
2. RHODES
Au programme : villages charmants et surf
Les souverains romains, turcs, italiens et byzantins ont tous laissé leur empreinte sur l'architecture de la ville de Lindos. Située dans une grande baie sur la côte est de l'île de Rhodes, ce village charmant est le point de départ idéal pour les familles qui souhaitent profiter de la plage mais aussi s'immerger dans la vie d'un village grec authentique. Non loin, se trouve la plage de Lindos, une baie abritée aux eaux turquoise. Au nord de la petite ville, la plage de Pallas est bien équipée en transats et dispose d'un centre de sports nautiques.
La région est aussi un excellent point de départ pour un petit road trip à la découverte des villages de montagne du sud de Rhodes : Lardos, Ágios Isídoros, Siana et Monólithos sont tous facilement accessibles. Traversez des forêts de pins rafraîchissantes, traînez dans les cours des tavernes autour d'une boisson fraîche et goûtez au miel et à l'huile d'olive produits localement dans les petits commerces de village. À la pointe sud de l'île, se trouve également Prassoníssi, une vaste étendue de sable familiale et réputée pour la planche à voile et le kitesurf.
3. GOZO
Au programme : refuges ruraux et histoire
Située à une demi-heure de ferry de Malte, l'île de Gozo est plus verdoyante, moins fréquentée et plus petite que sa grande sœur. Ses falaises plongent dans la Méditerranée, ses villages aux bâtiments en pierre dorée invitent à un voyage dans le Moyen-Âge et ses collines sont couvertes de pins, de chênes et d'oliviers.
Arrivez tôt pour découvrir les temples de Ġgantija, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, une merveille mégalithique vieille de 5 500 ans, plus ancienne que les pyramides d'Égypte. La légende raconte que leurs pierres alvéolées ont été baptisées en hommage à une race de ġganti (géants). Les enfants adorent également se balader le long des remparts de la Ċittadella (citadelle), située au sommet d'une colline, qui était autrefois l'acropole de la ville punico-romaine de Gaulos et qui domine la ville de Victoria, au centre de l'île. Pour le déjeuner, rendez-vous au Ta’ Rikardu dans les ruelles de la citadelle, où vous pourrez déguster des pâtes maison et de la gbejna (fromage de brebis) acidulée dans un décor voûté.
Plus loin, s'étend la côte sauvage de Gozo, frappée par les vagues. Pour un peu de spectacle, allez à la baie de Dwejra, avec son pilier calcaire de 60 mètres de haut, Fungus Rock, son rivage parsemé de fossiles et ses excursions en bateau sur la mer intérieure bordée de falaises. Sur la côte nord-ouest, à la baie de Ramla aux teintes de rouille et d'or, les enfants plus âgés pourront découvrir des activités telles que le kayak, la plongée et le stand up paddle dans des grottes et des criques isolées. Réservez auprès du centre de sports nautiques Bluewaves.
Le lac souterrain de la grotte de Melissani est facilement accessible en bateau.
4. LA CÉPHALONIE
Au programme : mythes grecs et plages
La plus grande des îles ioniennes est un véritable coup de cœur, avec ses montagnes boisées qui plongent dans des eaux aux couleurs de pierres précieuses, où nagent des tortues caouannes, et ses plages bordées de falaises, comme celle de Myrtos, rendue célèbre par le film Capitaine Corelli. L'île compte de grands complexes hôteliers mais aussi d'autres lieux de séjours intéressants pour les familles, notamment des villages paisibles comme Fiskardo, sur la côte nord, avec son port vénitien coloré, ou au sud, Trapezaki, un village hors des sentiers battus où s'enchaînent les baies de sable.
Prenez un bateau à Sami, sur la côte est, près de son ancienne acropole, pour rejoindre le lac souterrain et les salles remplies de stalactites de la grotte de Melissani. La légende raconte qu'une nymphe aquatique s'est noyée dans ces eaux d'un bleu éclatant par amour pour Pan, le dieu mi-homme mi-bouc. Vous pouvez également vous rendre dans le parc national du mont Ainos, à l'ombre des pins, pour faire des randonnées à la rencontre de poneys sauvages le jour et observer des galaxies lointaines dans le ciel étoilé la nuit.
5. LA CORSE
Au programme : côtes spectaculaires et nature sauvage
Saluant la Sardaigne en face du détroit de Bonifacio, battu par les vagues, la Corse est une île faite de reliefs escarpés, de baies magnifiques, de ravins boisés et de villages hors du temps. La nature occupe le devant de la scène dans les gîtes ruraux nichés au milieu des oliveraies et des orangeraies, où les journées calmes passées au bord de la piscine laissent place à des soirées étoilées autour d'un feu de camp.
Sur la côte sud, les familles peuvent s'amuser sur la plage, par exemple sur celle de Palombaggia, au sud de Porto-Vecchio, où des rochers en granite et des pins entourent des eaux couleur aigue-marine et un sable extrêmement fin. Vous pouvez également vous rendre à la marine de Porto Ota sur la côte ouest de l'île pour des excursions guidées en bateau dans les formations rocheuses couleur rouille des Calanques de Piana, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Si vous arrivez à motiver vos enfants à marcher, enfilez vos chaussures de randonnée pour parcourir une partie du GR20, qui culmine au Monte Cinto, à 2 706 mètres d'altitude.
Les sentiers de randonnée sur la côte sud de la Sardaigne, autour du complexe hôtelier Forte Village, sont pour la plupart adaptés aux familles.
6. LA SARDAIGNE
Au programme : plages et histoire antique
Deuxième plus grande île italienne après la Sicile, la Sardaigne est surtout connue pour son littoral captivant, mais on y trouve également une multitude de sites archéologiques peu fréquentés, parfaits pour des excursions en famille. Passez quelques jours à vous baigner sur les plages ensoleillées du sud de l'île, comme celles de Santa Margherita di Pula, de Su Giudeu et de Tuerredda, avant de vous diriger vers la charmante capitale, Cagliari, où vous pourrez flâner dans la vieille ville, profiter de restaurants abordables et faire une excursion en bateau électrique. Terminez votre séjour dans les terres intérieures de l'île, en vous glissant dans la peau d'Indiana Jones dans les mystérieux nuraghe de l'âge du bronze, des tours coniques propres à l'île, et dégustez des pâtes locales dans un gîte d'agritourisme.
7. CHYPRE
Au programme : histoire antique et randonnée dans la nature
La troisième plus grande île de la Méditerranée offre un trio gagnant qui renforce son attrait pour les familles : culture, histoire et plages. À la pointe sud-ouest de Chypre, Paphos réunit les trois. À partir de là, vous pouvez embarquer à bord de bateaux pirates, avec Paphos Sea Cruises, pour découvrir des criques cachées, partir explorer des ruines grecques et romaines empreintes de mythes et vous promener sur des sentiers qui sillonent les galeries souterraines des Tombeaux des Rois, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est également le point de départ parfait pour découvrir le plus beau littoral de l'île.
Mettez le cap vers le nord pour des randonnées faciles mais spectaculaires entre les parois rocheuses imposantes des gorges d'Avakas et le long des sentiers en pleine nature dans le parc national forestier d'Akama. Vous serez également attirés par le sable fin de la plage de Lara, où vous aurez la possibilité de faire de la plongée dans des eaux cristallines et d'observer des bébés tortues en été, principalement entre juillet et août.
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.