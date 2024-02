Pourquoi skier en Écosse, destination hivernale méconnue ?

CES STATIONS SONT-ELLES ADAPTÉES À TOUS LES TYPES DE SKIEURS ?

Dans certains cas, oui. Le Lecht est idéal pour les débutants et les intermédiaires encore un peu maladroits qui sont en train de prendre confiance en eux et de maîtriser les virages parallèles. C'est l’endroit parfait pour vérifier si le ski est fait pour vous ou non.

Nevis Range, à quinze minutes de route de Fort William, est surtout connue pour ses extraordinaires Back Corries, trois cuvettes situées à l'est de la longue crête du domaine skiable et recueillant une grande partie de la neige poussée par le vent. Le vent forme également des corniches abruptes au sommet de nombreuses pistes, et plusieurs d'entre elles commencent par un saut. Toutes ces voies sont désormais classées comme hors-piste, mais elles sont desservies par les remontées mécaniques lorsque le reste du domaine skiable est ouvert. Les skieurs expérimentés qui vantent la qualité du ski hors-piste en Écosse pensent généralement à ce terrain.

Les trois autres domaines, Glenshee, Glencoe et Cairngorm Mountain, sont un bon compromis entre ski sur piste et hors-piste lorsque les conditions le permettent. La plupart du temps, le plus grand parc à neige dédié au ski acrobatique et au snowboard est celui de Cairngorm Mountain. Glencoe possède la piste la plus difficile, la Flypaper, classée noire, une pente raide et non damée située au sommet du domaine skiable. Bordée de rochers, elle nécessite de maîtriser les virages précis et bien calculés. PEUT-ON PRATIQUER LE SKI DE RANDONNÉE DANS CES STATIONS ?

Les randonneurs à ski gravissent les montagnes à pied et les descendent à ski. Leur équipement est léger et ils se servent de fixations spéciales et de « peaux » détachables qui se collent au bas de leurs skis. Si cela vous parait difficile, vous avez tout à fait raison. Pourtant, il s’agit d’une forme de ski qui prend tout son sens en Écosse. Libérés de la nécessité d’emprunter les remontées mécaniques, vous pouvez partir en quête de la meilleure neige, où qu'elle se trouve. Il n'est pas non plus nécessaire d’en trouver beaucoup puisqu’un parcours comporte généralement une longue montée et une seule descente pour revenir à la voiture.

En revanche, vous devez avoir un niveau élevé pour randonner seul, notamment parce que vous skiez hors-piste, dans des conditions d'enneigement variables. Vous devez également être capable de combiner les prévisions météorologiques, les bulletins d'enneigement, la lecture de cartes et l'évaluation des risques d'avalanche afin de rester en sécurité. Si vous n'êtes pas déjà un expert, tentez l'aventure avec quelqu'un qui l'est.

Glenmore Lodge, le centre écossais des aventures en plein air situé près d'Aviemore, propose une excellente série de programmes de formation pour les skieurs enthousiastes et en bonne forme physique ayant une certaine expérience du hors-piste. Les cours sont généralement moins dérangés par les intempéries qu'un séjour de ski classique. QU’EN EST-IL DE L’ENNEIGEMENT EN ÉCOSSE ?

En règle générale, les pistes écossaises sont praticables entre janvier et mars, mais il ne faut jamais considérer la neige comme acquise. Le problème principal des montagnes écossaises est qu’elles ne sont pas assez élevées pour compenser le climat maritime aléatoire de la Grande-Bretagne. Les changements de météo et de direction des vents peuvent avoir de sérieuses conséquences sur les pistes. La plupart du temps, si le vent vient du nord, du nord-ouest ou de l'est, la neige peut être abondante.