Où le meilleur skieur alpin britannique de tous les temps se rend-il pour profiter d’une descente au lever du soleil ? Comment les champions olympiques terminent-ils une journée sur les pistes ? Et comment un moniteur de ski optimise-t-il la place dans son sac de voyage ? Six experts de la glisse livrent ici leurs conseils pour la saison hivernale à venir. Leurs destinations rêvées les conduisent aux quatre coins du monde, mais l’Autriche se distingue largement grâce à ses pistes exigeantes et au charme de sa culture montagnarde.

Monitrice de ski et créatrice de contenus pour Carv

J’irai sans aucun doute à Verbier, en Suisse. La station dispose de zones de freeride sécurisées qui permettent, lorsque les conditions le permettent, de s’aventurer hors-piste tout en bénéficiant d’un certain niveau de sécurité. Zermatt possède certaines des plus belles pistes et des plus beaux panoramas, et il est même possible de passer en Italie pour déjeuner. C’est donc une destination incontournable. Mon conseil pour ranger les skis consiste à maintenir les freins rabattus à l’aide d’élastiques avant de les glisser dans leur housse. Cela libère beaucoup plus de place pour y ranger le reste de son équipement.

Moniteur de ski et directeur des stages Snoworks

J’ai vraiment hâte de skier dans les montagnes de l’Altaï, au Kazakhstan. Le climat continental froid de la région produit cette neige poudreuse, légère et sèche, dont rêvent les skieurs, le tout dans des paysages magnifiques et avec un véritable sentiment d’évoluer en pleine nature sauvage. Je constate que nos clients deviennent de plus en plus aventureux, en particulier avec les séjours de cat-skiing, qui permettent de rejoindre des secteurs isolés à bord de véhicules spécialement aménagés, pour beaucoup moins cher que l’héliski. De nombreux skieurs délaissent désormais les stations alpines traditionnelles à la recherche d’une neige plus abondante, de moins de monde et d’une véritable aventure.

Meilleur skieur alpin britannique de l’histoire

Au fil des saisons, j’ai énormément skié à Obergurgl et Hochgurgl, en Autriche, mais je n’ai jamais exploré tous les recoins de la montagne ni vraiment profité des sessions d'après-ski. Maintenant que j’ai pris ma retraite sportive, j’ai bien l’intention d’y remédier. J’adore prendre la télécabine Hohe Mut Bahn tôt le matin pour profiter de la vue exceptionnelle et du magnifique lever du soleil. Ensuite, j’avale un expresso et je file profiter des pistes encore vierges. Avant de partir, cela vaut toutefois vraiment la peine de se remettre en jambes dans l’un des centres de ski indoor du Royaume-Uni.