Où les skieurs professionnels vont-ils skier cet hiver ?
Vous ne savez pas où skier cet hiver ? Athlètes olympiques, moniteurs et professionnels de la montagne partagent leurs destinations préférées.
Obergurgl, en Autriche, est particulièrement prisée des athlètes professionnels de sports d’hiver.
Où le meilleur skieur alpin britannique de tous les temps se rend-il pour profiter d’une descente au lever du soleil ? Comment les champions olympiques terminent-ils une journée sur les pistes ? Et comment un moniteur de ski optimise-t-il la place dans son sac de voyage ? Six experts de la glisse livrent ici leurs conseils pour la saison hivernale à venir. Leurs destinations rêvées les conduisent aux quatre coins du monde, mais l’Autriche se distingue largement grâce à ses pistes exigeantes et au charme de sa culture montagnarde.
ROSIE MILLER
Monitrice de ski et créatrice de contenus pour Carv
J’irai sans aucun doute à Verbier, en Suisse. La station dispose de zones de freeride sécurisées qui permettent, lorsque les conditions le permettent, de s’aventurer hors-piste tout en bénéficiant d’un certain niveau de sécurité. Zermatt possède certaines des plus belles pistes et des plus beaux panoramas, et il est même possible de passer en Italie pour déjeuner. C’est donc une destination incontournable. Mon conseil pour ranger les skis consiste à maintenir les freins rabattus à l’aide d’élastiques avant de les glisser dans leur housse. Cela libère beaucoup plus de place pour y ranger le reste de son équipement.
LEE TOWNEND
Moniteur de ski et directeur des stages Snoworks
J’ai vraiment hâte de skier dans les montagnes de l’Altaï, au Kazakhstan. Le climat continental froid de la région produit cette neige poudreuse, légère et sèche, dont rêvent les skieurs, le tout dans des paysages magnifiques et avec un véritable sentiment d’évoluer en pleine nature sauvage. Je constate que nos clients deviennent de plus en plus aventureux, en particulier avec les séjours de cat-skiing, qui permettent de rejoindre des secteurs isolés à bord de véhicules spécialement aménagés, pour beaucoup moins cher que l’héliski. De nombreux skieurs délaissent désormais les stations alpines traditionnelles à la recherche d’une neige plus abondante, de moins de monde et d’une véritable aventure.
DAVID RYDING
Meilleur skieur alpin britannique de l’histoire
Au fil des saisons, j’ai énormément skié à Obergurgl et Hochgurgl, en Autriche, mais je n’ai jamais exploré tous les recoins de la montagne ni vraiment profité des sessions d'après-ski. Maintenant que j’ai pris ma retraite sportive, j’ai bien l’intention d’y remédier. J’adore prendre la télécabine Hohe Mut Bahn tôt le matin pour profiter de la vue exceptionnelle et du magnifique lever du soleil. Ensuite, j’avale un expresso et je file profiter des pistes encore vierges. Avant de partir, cela vaut toutefois vraiment la peine de se remettre en jambes dans l’un des centres de ski indoor du Royaume-Uni.
C’est depuis le Lago Blu, à Breuil-Cervinia, sur le versant italien, que l’on peut profiter de l’une des plus belles vues sur le Cervin.
Dans la région autrichienne de Kitzbühel, les skieurs auront peut-être la chance de croiser la championne olympique Maria Riesch sur les pistes.
MARIA RIESCH
Championne olympique de ski alpin
Je skie principalement à Kitzbühel, en Autriche, où je ne suis qu’à cinq minutes à pied de la télécabine et où tout mon matériel est rangé dans un casier à proximité. J’adore les pistes, toujours parfaitement préparées, ainsi que les remontées mécaniques modernes. Ne manquez pas le célèbre restaurant Sonnbühel : on peut s’installer sur sa terrasse ensoleillée ou profiter de ses salles chaleureuses lorsque le temps est moins clément. Pour l’après-ski en musique, Tomschy, à l’arrivée de la télécabine du Hahnenkamm, est toujours très animé.
FREDDY CARRICK SMITH
Skieur alpin de l’équipe de Grande-Bretagne
Mon principal camp de base est Wagrain, en Autriche : c’est une pépite encore méconnue. Nous nous entraînons également à Reiteralm, non loin de là, où les pistes très raides sont idéales pour la préparation aux compétitions. Cet hiver, je participerai à la Coupe du monde, avec notamment des épreuves à Levi, en Finlande, et à Kranjska Gora, en Slovénie. Il est aussi très important pour moi de pouvoir skier librement, pour le plaisir, et St. Anton am Arlberg, en Autriche, fait partie de mes destinations préférées.
Athlète britannique de snowboard cross
Avec la Coupe du monde à Cervinia, dans la Vallée d’Aoste en Italie, les Championnats du monde à Montafon, en Autriche, ainsi que des compétitions à Erzurum, en Turquie, et dans le nord de la Chine, je vais beaucoup voyager cette saison. L’Autriche reste l’une de mes destinations préférées pour sa culture des sports d’hiver, ses excellents hôtels et l'ambiance qui y règne. Ma station de cœur est Puy-Saint-Vincent, dans les Alpes françaises, qui offre de superbes possibilités de hors-piste. J’aime y faire du snowboard avec mes frères : les journées de poudreuse entre les arbres font autant de bien au moral qu’elles permettent de perfectionner sa technique.
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Cet article a initialement paru dans le Winter Sports guide, disponible dans le numéro de décembre 2026 du magazine National Geographic Traveller (UK).