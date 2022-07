Stonehenge : nos conseils pour visiter ce site antique incontournable

Il y a environ 4 500 ans, une structure composée d’énormes pierres alignées selon des motifs solaires a été érigée dans la plaine de Salisbury, en Angleterre, par une civilisation sans outils métalliques, technologies ni roues. De nombreux mystères sur le pourquoi et le comment de la construction de cette structure mégalithique de Stonehenge demeurent sans réponse.

Cependant, des découvertes récentes réalisées grâce à de nouvelles technologies fournissent de nouveaux indices, alors même que le site, situé à environ 145 kilomètres à l’ouest du centre de Londres, est confronté à la menace imminente du développement moderne.

En 1922, National Geographic a publié sa première photographie de Stonehenge, une image aérienne en noir et blanc réalisée à l’aide de la technologie de pointe de l’époque : l’avion. Depuis un siècle, nous couvrons ce site préhistorique, et rendons compte de l’évolution des recherches sur son âge, sa formation et son utilisation.

Aujourd’hui encore, notre travail en rapport avec le monument demeure révolutionnaire. La couverture du magazine National Geographic d’août 2022 présente Stonehenge et les articles du numéro repoussent les limites du possible. Le photographe et explorateur National Geographic Martin Edström a créé un modèle 3D immersif du site par le biais de la photogrammétrie. À l’aide d’un drone, lui et son équipe ont pris 7 000 images du site sous tous les angles, et les ont traitées pour en faire une réplique numérique à haute résolution.

Stonehenge est composé de blocs qui pèsent plus de 45 tonnes et s’élèvent jusqu’à 7 mètres de haut. Le monument n’est pas seulement remarquable par sa taille, mais aussi par sa conception cérémonielle. Les premiers 490 mètres de l’avenue de Stonehenge sont construits sur l’axe du lever du soleil du solstice d’été, et du coucher du soleil du solstice d’hiver. Nous ne savons pas si le site a été construit pour vénérer le Soleil, tenir une forme de calendrier, ou à d’autres fins.

Au fil du temps, Stonehenge a été attribué aux druides, aux Romains, aux Vikings, aux Saxons et même à Merlin, le magicien de la cour du roi Arthur. Les personnes qui ont réellement construit le site n’ont toutefois pas laissé de langage écrit ou de légende : seulement des ossements, des tessons de poterie, des pierres et des outils en bois de cerf.