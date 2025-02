Thaïlande : voguez en catamaran sur la mer d'Andaman

L'impact positif de la période de régénération décrétée à Maya Bay nous saute aux yeux. D'après certaines sources, seul 8 % du récif corallien était encore vivant à la fermeture de la baie, contre 70 % il y a trente ans. Depuis 2018, les projets de restauration menés par des étudiants et des bénévoles avec la coopération d'organismes comme Ocean Quest Global et Reef Guardian Thailand ont permis de replanter près de 20 000 fragments de coraux pour reconstruire les récifs dévastés de la baie. La croissance du récif a incité toute une palette de créatures marines à réinvestir ces eaux, indique Rob, et l'écosystème a ainsi retrouvé son équilibre.

Pour éviter que l'histoire ne se répète, les autorités thaïlandaises limitent désormais le nombre de visiteurs. Les baigneurs et leurs bateaux ne peuvent plus s'approcher du rivage et l'unique accès à la plage se fait dorénavant par un ponton installé à l'arrière de la baie. Lorsque vient l'heure du petit-déjeuner à bord, inspirée par le panorama, je demande à Rob ce que nous pouvons faire pour incarner un tourisme plus durable. « N'oubliez pas ! Observez et appréciez, ne laissez rien d'autre que vos empreintes et ne prenez rien d'autre que des photos », résume-t-il. « Si vous faites ça, tout ira bien. »

LA VIE EN MER

Il est à peine 6h45 lorsque l'hymne thaïlandais retentit à travers les enceintes de notre cher bicoque. Notre second, Thanongchai Nacovong, surnommé Do, est occupé, comme à son habitude. Cette fois, c'est à remonter l'ancre et à préparer notre départ qu'il s'affaire. La chef à bord, Kanjarin Promsi, ou Ice, se tient dans son étroite cuisine où elle apporte les dernières touches à notre petit-déjeuner : khao tom goong, une soupe riche en saveurs dans laquelle riz, crevettes, cébettes, ail et coriandre barbotent joyeusement dans un délicieux bouillon de volaille. Je me verse un café noir et prends place dans le salon du cockpit pour savourer un moment de tranquillité, en sachant que je serai bientôt appelée à la barre pour aider à sillonner la mangrove de Koh Yao Yai. Il n'est pas obligatoire de se rendre utile pendant la navigation, c'est simplement l'esprit de la vie en mer. Même si cette région du monde est des plus photogéniques, mon téléphone reste sagement cloîtré dans ma cabine.

Quelques instants plus tard, me voilà à la barre, jumelles au cou, pour manœuvrer le catamaran sous l'œil attentif du capitaine et de son second. Le collier à l'effigie de Bouddha, l'alliance et le chapelet de Do veillent également, ainsi qu'une grande bouteille de thé thaïlandais modestement épicé. Do est thaïlandais, il a 36 ans, navigue depuis ses 18 ans et passe plus d'un tiers de l'année sur l'eau. Il aime tellement la mer, me dit-il en souriant, qu'il a bien l'intention de mener cette vie jusqu'à sa retraite.