Thétis, la mer au bout du monde

Cette expédition au bout de la Terre de Feu m’importait en particulier. En 1973, mon ami et mentor scientifique, Paul Dayton, avait mené là des recherches révolutionnaires. Bravant les vents polaires, la grêle et la neige, Dayton et ses acolytes avaient plongé dans la baie Thétis et autour de l’île des États, plus à l’est. Ils avaient mesuré et compté les kelps et les invertébrés vivant sous les canopées formées par ces grandes algues brunes non loin du rivage. À l’époque, nul n’avait encore étudié ces habitats sous-marins. Une partie de notre mission était de refaire les relevés de Dayton.