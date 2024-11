TikTok change notre façon de voyager... pour le meilleur et pour le pire

Qu’il s’agisse de vidéos immersives mettant en lumière des destinations méconnues, d’astuces pour optimiser ses bagages ou de conseils sur la façon de voyager, le réseau social TikTok est devenu une source essentielle de connaissances et d’inspiration lorsqu’il est question d’explorer le monde.

Il porte toutefois également à controverse, les créatrices et créateurs de contenus dévoilant des endroits « secrets » que les touristes envahissent et faisant même parfois la promotion d’activités contraires à l’éthique. Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur la façon dont ce réseau social change le monde du voyage tel que nous le connaissions jusqu’à présent.

EN QUOI TIKTOK EST-IL DIFFÉRENT ?

Le réseau social TikTok, lancé en 2016, est relativement nouveau par rapport à YouTube et Instagram. Son audience s’est développée depuis lors, dépassant le milliard d’utilisateurs actifs par mois. Son format accrocheur, avec des vidéos courtes et partageables, ainsi que son algorithme addictif, se sont révélés particulièrement appréciés des plus jeunes, 70 % de ses utilisateurs étant âgés moins de trente-quatre ans. Selon les données de TikTok sur ses utilisateurs, l’application a enregistré depuis 2021 une augmentation de 410 % du nombre de vues sur le contenu voyage.

Emma Cooke, créatrice de contenu sur le réseau social sous le nom @petite.blondine, pense que c’est le caractère authentique des vidéos qui leur permet d’enregistrer de bonnes performances. « Si une image vaut mille mots, une vidéo en vaut dix mille », affirme-t-elle. « C’est très difficile de les retoucher comme on pourrait le faire avec une image. Sur TikTok, les voyageurs recherchent l’authenticité. »

COMMENT LES TOURISTES UTILISENT-ILS TIKTOK ?

En Europe, plus de 70 % de l’audience de TikTok déclare être susceptible d’effectuer des réservations pour les vacances en se basant sur des recommandations vues sur le réseau social. En effet, une étude menée par Adobe aux États-Unis a révélé que plus de 60 % des répondants appartenant à la génération Z avaient déjà utilisé TikTok comme un moteur de recherche. En entrant un terme de recherche tel que « les meilleures choses à faire à Paris », vous ferez jaillir une infinité de vidéos, classées par ordre de popularité, et l’algorithme s’adaptera à ce type d’intérêt la prochaine fois que vous ferez défiler les pages. TikTok se concentre également sur la géolocalisation et vous proposera ainsi des contenus basés sur l’endroit où vous vous rendrez.

Gen Mohacsy, secrétaire médicale de vingt-cinq ans vivant au Royaume-Uni, déclare ce qui suit : « J’utilise toujours TikTok pour préparer des itinéraires lorsque je voyage ; c’est souvent mieux que Tripadvisor. Regarder des vidéos peut offrir une perspective détaillée d’un lieu que l’on ne peut obtenir uniquement en lisant. C’est comme ça que j’ai découvert les marchés nocturnes d’Auckland quand j’ai voyagé en Nouvelle-Zélande. »

QUELLES TENDANCES ONT FAIT LEUR APPARITION ?

Elles ont été nombreuses, allant de l’étrange à l’utile. Cette année a vu apparaître l’« airport tray trend » : des créatrices et créateurs qui publient des visuels de leurs affaires de voyage subtilement disposées dans les bacs lors du contrôle de sûreté des aéroports. A également vu le jour le « raw dogging », terme initialement argotique qui en est venu à désigner le fait, entre autres, de se passer de divertissement, et éventuellement d’autres services, lors des vols long-courriers. Puis, est né le « grocery store tourism » consistant à explorer les allées des supermarchés à l’étranger dans le but de découvrir les produits locaux. En outre, d’après Advantage Travel Partnership, le « dupe destinations », c’est-à-dire faire le choix de se rendre dans des endroits moins chers et moins fréquentés en lieu et place de destinations rendues célèbres, comme aller au Monténégro plutôt qu’en Croatie, suscite beaucoup d’intérêt.

QUELS SONT LES MAUVAIS CÔTÉS DE TIKTOK ?

TikTok attire un extraordinaire éventail de créatrices et créateurs de contenu qui offrent des perspectives pouvant constituer de précieuses ressources pour les personnes qui voyagent. Cependant, cela peut également causer du tort, faisant parfois affluer des milliers de touristes dans des endroits ne disposant pas des infrastructures nécessaires pour y faire face.

Nombre de destinations ont été victimes de leur succès. En 2021, une vidéo virale du mont Jianfengling du parc national de la forêt tropicale humide de Hainan, une province insulaire en Chine, et du barrage de Daguangba, sur la même île, a fait de la région une destination touristique incontournable presque du jour au lendemain. Une étude publiée dans la revue Journal of Outdoor Recreation and Tourism a révélé que, « si les touristes ont contribué à améliorer la situation économique, ils ont également entraîné une augmentation de la circulation [et] de l’affluence... ce qui a exercé une pression sur les infrastructures. »

Certaines entreprises ont ainsi pris des mesures en conséquence, notamment DAE, boutique et lieu de restauration à New York, qui a mis en place l’année dernière une politique interdisant la prise de vidéos, déclarant : « Les TikTokers sont devenus un peu incontrôlables pour nous. »

Se pose aussi la question de la promotion d’un tourisme non éthique. Les utilisateurs de TikTok expriment un vif intérêt pour les voyages responsables, les posts marqués du hashtag #SustainableTravel ayant recueillis 78,1 millions de vues. Toutefois, lorsque Natara Loose, vétérinaire américaine, s’est rendue à l’île Maurice cette année, elle s’est dite « choquée par le nombre de bateaux vendant des excursions pour nager avec les dauphins, une pratique illégale à Maurice mais qui se répand sur TikTok ».