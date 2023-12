Cinq parcs à thème européens où la magie de Noël opère

La magie de Noël prend vie lorsque la liesse des festivités hivernales s'invite dans ces aires de jeux aux allures de contes de fées. Disneyland Paris vient immédiatement à l'esprit lorsque l'on évoque la magie et la joie de Noël. L'enchantement y est la règle, toutes saisons confondues. Les visiteurs y vivent de fabuleux moments.

D'autres parcs à thèmes moins connus proposent eux aussi de beaux spectacles saisonniers qui vous laisseront bouche bée. Voici une petite sélection des parcs à thème les plus magiques d'Europe.

1. Parc Asterix, France

23 décembre 2023 - 1er janvier 2024

Le Parc Astérix organise des festivités de Noël résolument gauloises, avec feux d'artifice et marchés enneigés. Les attractions de ce parc situé au nord de Paris sont basées sur les thèmes des livres Astérix de René Goscinny et Albert Uderzo : l'Empire romain, la Grèce antique, l'Égypte, les Vikings et, bien sûr, la Gaule. Il est décoré pour les fêtes de fin d'année avec des arbres enneigés et un marché de Noël en plein air dans lequel sont vendues tartiflettes et friandises traditionnelles de Noël. Sont également proposés du patin à glace, de la luge, ainsi que des spectacles de Noël, notamment une nouvelle parade, un numéro de magie et un feu d'artifice. Il est par ailleurs possible de s'immerger totalement en séjournant dans l'un des trois hôtels du site : le premier nommé « Les Quais de Lutèce » est un joli « village » installé autour d'une réplique des berges de la Seine du Paris de l'époque romaine, Lutèce ; le deuxième s'appelle « Les Trois Hiboux » et se situe dans une forêt, avec de nombreux espaces extérieurs à explorer ; tandis que le troisième s'intitule « La Cité Suspendue » et représente les vestiges d'une ancienne civilisation celtique oubliée depuis longtemps qui vénérait les arbres.

13 novembre 2023 - 4 février 2024

Pour un voyage féérique, le parc à thème néerlandais Efteling est un lieu de choix regorgeant de surprises qui raviront toute la famille. Avec ses milliers de lumières scintillantes, sa neige artificielle, ses sapins de Noël et ses feux de joie sur chacune de ses places, tout le parc est imprégné de magie durant l'hiver. Sont proposés au public boissons chaudes et en-cas de saison, une véritable patinoire, des représentations spéciales pour les fêtes, ainsi qu'un nouveau spectacle aquatique coloré. Tous les manèges et attractions dont le public est habitué sont également ouverts.

3. Legoland Windsor Resort, Angleterre

25 novembre 2023 - 3 janvier 2024