De Bali à la Jamaïque, ces îles sont les plus prisées par Hollywood

Ces îles ont servi de cadre à des vacances exotiques et à des histoires d’amour à faire pâlir d’envie, ainsi que de refuge pour les naufragés et les fugitifs. Les 900 000 îles existant sur Terre, de toutes formes et de toutes tailles, constituent des toiles de fond rêvées pour les réalisateurs. Qu’il s’agisse de Luke Skywalker se tenant sur un affleurement escarpé de Skellig Michael en Irlande ou des filles de Sex and the City faisant la tournée des bars de Manhattan, le potentiel visuel des îles est infini.

La série télévisée The White Lotus, par exemple, est célèbre pour ses décors époustouflants, la première saison se déroulant à Wailea, à Hawaï, et la seconde en Sicile. Ces deux îles ont bénéficié de ce qu’il est convenu d’appeler « l’effet White Lotus », soit des voyageurs se rendant en masse sur les lieux de tournage de leurs séries et films préférés. L’intérêt suscité par ces îles, naturellement attrayantes, est d’ailleurs parfaitement compréhensible. Il vous est aujourd’hui possible de visiter quelques-uns des lieux de tournage les plus sensationnels qu’ont abrité celles-ci.

SEX AND THE CITY (1998)

New York City, États-Unis

Le synopsis :

La série à succès de HBO suit quatre amies naviguant dans le monde des rencontres à New York. L’histoire est racontée par Carrie Bradshaw, jouée par Sarah Jessica Parker, une écrivaine, romantique inconditionnelle, qui a un penchant pour les chaussures Manolo Blahnik et les hommes émotionnellement indisponibles.

La scène emblématique :

Les filles font la tournée des bars de Manhattan, tout en sirotant des cosmopolitans et en se racontant les derniers potins sur leur vie amoureuse.



Le lieu de tournage :

Sex and the City a été tournée principalement à Manhattan, l’une des trois îles principales de New York, avec en toile de fond les plus belles adresses de la ville et la somptueuse silhouette des immeubles. Les boutiques et cafés indépendants, ainsi que les charmantes rues pavées et les maisons de ville historiques du quartier de West Village ont occupé l’écran dans de nombreux épisodes. C’est là qu’ont été filmés les plans extérieurs de l’appartement de Carrie, une belle maison en grès rouge située au 66 Perry Street.

L’activité à ne pas manquer :

Montez sur une plate-forme suspendue à près de 335 mètres au-dessus des rues de la ville au Edge, un gratte-ciel situé 30 Hudson Yards. Cette saillie dépassant du 100e étage est la plus haute terrasse panoramique extérieure des États-Unis.

MEURTRES AU PARADIS (2011)

Guadeloupe, Antilles françaises

Le synopsis :

Cette série franco-britannique légère balance entre meurtres et mystères. Celle-ci se déroule sur l’île imaginaire de Sainte-Marie et suit les aventures de Ben Miller, dans le rôle de Richard Poole, un inspecteur de police britannique loin d’être dans son élément.

La scène emblématique :

La plupart des épisodes se terminent au « bar de Catherine », où Richard et ses collègues détectives prennent quelques verres après avoir résolu une affaire.

Le lieu de tournage :

Ce magnifique décor est en réalité le paysage de la Guadeloupe, située entre la mer des Caraïbes et l’océan Atlantique. Les îles de cet archipel sont surnommées les « îles du Papillon » car les deux principales, Grande-Terre et Basse-Terre, forment un papillon déployant ses ailes. Les paysages de la Guadeloupe sont remarquablement variés, allant du sable blanc nacré et des eaux bleues profondes des plages comme celle de Vieux-Fort à l’intérieur des terres, volcanique, à l’aspect presque lunaire, constituant un excellent terrain de randonnée.

L’activité à ne pas manquer :