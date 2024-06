Suivez le guide : escapade à Victoria, capitale de la Colombie-Britannique

À l'extrémité sud de l'île de Vancouver, les voiliers naviguent dans le port de Victoria et les bâtiments imposants côtoient des parcs verdoyants. La douceur de la vie dans la capitale de la Colombie-Britannique fait partie de son attrait. À proximité de Vancouver, la ville propose d'excellents restaurants de quartier, des brasseries et des cafés, tandis que ses musées et galeries mettent en valeur le patrimoine des natifs de la région. Elle est également entourée de paysages sauvages et constitue un point de départ naturel pour l'observation des baleines.

Surplombant le port, les bâtiments du Parlement de la Colombie-Britannique sont la pièce maîtresse de la ville,érigée dans les années 1890 et dont les intérieurs peuvent être visités gratuitement pendant la journée. De l'autre côté de la rue, le Fairmont Express est l'un des plus grands hôtels du Canada, avec Elizabeth II et Rudyard Kipling parmi ses clients célèbres.

Grâce à des expositions de premier ordre, le Royal BC Museum plonge dans le passé naturel de la province (attention au mammouth laineux grandeur nature), ainsi que dans le riche patrimoine des Premières Nations. Sa collection compte plus de 225 000 objets, des masques du peuple haïda aux vêtements traditionnels des Nlaka'pamux. Le parc Thunderbird, qui porte le nom de l'oiseau légendaire et qui abrite certains des totems les plus spectaculaires du musée.

Il y a beaucoup à découvrir dans le centre-ville animé. Les bibliophiles adoreront parcourir les rayons de Munro's Books, une boutique installée dans une ancienne banque, avec son plafond à caissons et ses spectaculaires textiles peints par l'artiste locale Carole Sabiston. La Mark Loria Gallery, quant à elle, est spécialisée dans l'art indigène canadien contemporain.

Le quartier chinois de Victoria est le plus ancien du Canada. Il abrite des enseignes au néon rétro et des restaurants comme Don Mee, qui sert des dim sum depuis plus de quatre-vingts ans. Fan Tan Alley se targue d'être l'une des rues les plus étroites du monde. Serrez-vous le long de cette allée ornée de lanternes pour découvrir des boutiques originales, de Saltspring Soapworks, qui vend des produits de soins corporels naturels, à Just Matcha, qui propose du thé de qualité supérieure. À proximité se trouve Habit Coffee, un café décontracté dont les murs en briques apparentes sont ornés d'œuvres d'art locales et dont le menu est élaboré avec des fournisseurs locaux. Passez prendre des grains de café chez Bows Coffee Roasters ou du thé chez Earth's Herbal, tous deux situés en centre-ville.

D'autres produits de la Colombie-Britannique sont proposés au Wind Cries Mary, un établissement du centre-ville à l'ambiance feutrée où les huîtres, les moules et le saumon de la province sont la base d'un menu composé d'assiettes à partager et de cocktails. Sur le front de mer, Red Fish Blue Fish est l'endroit idéal pour déguster une poutine au poisson cru, revisite de ce classique culinaire canadien.

Si vous avez l'intention de bruncher, essayez John's Place, un endroit kitsch qui sert des gaufres, des crêpes, du pain de viande et des œufs « Bat Out Of Hell », ou allez au Floyd's Diner à la Baie James, où demander « The Mahoney » revient à laisser le choix de votre menu au chef. Pour boire un verre, le Citrus & Cane de Downtown prépare de superbes cocktails avec une touche tropicale.

Mais il est impossible de résister à l'appel de la nature, avec le sentier marin Juan de Fuca, le parc provincial Goldstream et les jardins Butchart à proximité de la ville. La route de Dallas vaut également la peine d'être parcourue en voiture ou à vélo. Commencez par le parc de Fisherman's Wharf, près du port, et serpentez vers l'est sur neuf kilomètres en passant par des plages, des baies et le parc de Beacon Hill, qui abrite le totem autoportant le plus haut du monde, avec ses trente-neuf mètres de haut, avant de vous arrêter à l'hôtel Oak Bay Beach. C'est une halte élégante pour déguster un verre de vin de la vallée de l'Okanagan, en Colombie-Britannique, avec vue sur les îles Chatham. Pour observer les baleines, essayez Eagle Wing Tours ; entre juin et octobre, c'est la meilleure période pour apercevoir les résidents marins de Victoria.

TROIS AVENTURES D'OBSERVATION DE LA FAUNE DANS L'ÉTAT DE VICTORIA

1. Sentier marin Juan de Fuca

Surveillez les ours noirs sur cet itinéraire de quarante-six kilomètres qui traverse des forêts denses, ainsi que des gorges et qui longe des plages isolées. Il faut trois à cinq jours pour le parcourir, et il est possible de se ravitailler dans des restaurants rustiques en cours de route.

2. Parc provincial de Goldstream

Paradis des naturalistes, ce parc propose des sentiers de randonnée en forêt, des chutes d'eau vertigineuses et l'ascension difficile du mont Finlayson, d'une hauteur de 419 mètres, avec des pygargues à tête blanche criant au-dessus de votre tête. L'automne est aussi l'occasion d'assister à la spectaculaire migration des saumons.