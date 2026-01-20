Le secteur des croisières a-t-il les moyens d’atteindre la neutralité carbone ?

PISTES DE RÉFLEXION

Selon Wassim Daoud, directeur de la durabilité du Ponant Explorations Group, alors que le secteur des croisières investit actuellement dans des bateaux polycarburants, dans des systèmes d’alimentation à quai pour navires hybrides et dans des projets pilotes liés au carburant vert pour réduire ses émissions, il se heurte à des obstacles considérables. Ponant teste un carburant, le B100, qui, de même que le biocarburant HVO dont dépendra le Captain Arctic à certains moments, est produit à partir d’huiles et de graisses usagées. « Les compagnies de croisières prennent la décarbonation au sérieux et font des progrès mesurables, affirme Wassim Daoud. Mais le secteur est confronté à trois obstacles majeurs : une offre limitée en matière de carburants verts, un développement lent des infrastructures portuaires et la longue durée de vie des navires existants. Sans coordination, innovation et investissements à l’échelle mondiale, atteindre la neutralité carbone d’ici à 2050 va être un combat difficile. »

Iain McNeill, directeur des opérations chez HX Hurtigruten Expeditions, est davantage confiant. Cette compagnie de croisières a été la première à installer des batteries hybrides sur sa flotte en 2019. Et selon lui, il faut agir immédiatement. « La technologie pour des croisières neutres en carbone existe déjà – des moteurs peuvent fonctionner aujourd’hui avec des biocarburants durables, de l’e-méthanol ou de l’ammoniac –, ce qui manque c’est l’échelle. La production mondiale de [bio]carburant est minime, les infrastructures limitées et les coûts restent plusieurs fois supérieurs que ceux des carburants conventionnels. » Pour lui, il est crucial que les bateaux construits aujourd’hui puissent utiliser différents types de carburants et que le secteur stimule la demande pour de nouveaux carburants. « Avec un fort soutien gouvernemental et des partenariats public-privé, nous croyons non seulement que les croisières neutres en carbone sont faisables d’ici à 2050 mais aussi qu’elles pourraient voir le jour plus tôt. »

De nombreux bateaux se sont déjà tournés vers des carburants alternatifs, comme le gaz naturel liquéfié (GNL). Des moteurs hybrides, fonctionnant à la fois au GNL et à l’électricité, ont également été adoptés, notamment par OceanEvent sur l’Explorer et par Ponant sur Le Commandant Charcot. Cependant, des groupes de défense de l’environnement ont depuis souligné que cela pourrait en fait rendre les navires plus nocifs pour l’environnement. Présenté autrefois comme une solution en raison de sa capacité à réduire les émissions de CO 2 de 25 %, le GNL est en fait connu pour libérer du méthane non brûlé lors de sa combustion, ce qui lui a valu de lourdes critiques de la part du Conseil international du transport propre (ICCT). Comme l’a déjà affirmé l’ONU, le méthane possède un potentiel de réchauffement global quatre-vingts fois supérieur à celui du dioxyde de carbone sur une période de vingt ans.

Si le GNL continue de jouer un rôle dans la transition du secteur des croisières vers la neutralité carbone (point auquel les émissions totales de gaz à effet de serre du secteur seraient égales ou inférieures à la quantité prélevée dans l’environnement), certains cherchent à concevoir des navires ne générant pas d’émissions du tout. Hurtigruten souhaite atteindre la « neutralité maritime » dès 2030 et travaille en ce moment même à la conception d’un bateau à émissions nulles. Doté de technologies existantes et nouvelles pour réduire sa consommation d’énergie de 40 à 50 % par rapport aux modèles actuels, ce bateau de 143,5 mètres de long possédera également deux voiles rétractables recouvertes de panneaux solaires. Il exploitera ensuite des hélices contrarotatives et des systèmes énergétiques intelligents pour le chauffage, le refroidissement et les très essentielles opérations à bord.

Ponant cherche également à exploiter l’énergie éolienne pour propulser un nouveau navire transocéanique qui devrait prendre la mer en 2030. Bien que ses technologies soient encore à l’étude, la compagnie a déclaré que les voiles envisagées auront le potentiel de fournir au navire 50 % de son énergie de propulsion, le reste provenant de panneaux solaires photovoltaïques et d’une pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène liquide. Même des marques de l’ultra-luxe, comme Orient Express, ont recours à des technologies éoliennes. Le Corinthian, yacht de 220 mètres de long qui devrait accueillir ses premiers passagers en 2026, fonctionnera grâce à un mix de GNL et d’énergie éolienne fournie par trois voiles rigides.