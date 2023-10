Ce mystérieux manoir californien est l'une des premières maisons hantées

Depuis le succès du livre, et grâce aux romans de Stephen King, aux « reportages » sur le paranormal et aux films de type found footage comme Paranormal Activity, nous nous sommes habitués à l’idée de lieux maudits, de maisons imprégnées par des traumatismes et atrocités passés qui se répètent indéfiniment.

Aujourd’hui encore, le roman de Shirley Jackson continue d’inspirer le secteur touristique des maisons hantées, qui comporte d’ailleurs bien d’autres lieux maudits évocateurs ouverts à la visite.

L’HÉRITAGE DE HILL HOUSE

Dans la préface de son succès de librairie, Shirley Jackson avoue que l’idée de son histoire glaçante fut inspirée par une véritable enquête de la Société de recherche psychique (SPR) réalisée en 1897. Cette société londonienne, qui existe toujours, fonda un Comité des maisons hantées et envoya Ada Goodrich-Freer, médium douteuse, enquêter sur les allégations selon lesquelles Ballechin House, demeure écossaise, était hantée. Le livre relatant l’enquête, ayant reçu le soutien aristocratique du marquis de Bute, fit des remous dans les pages littéraires du Times, et beaucoup condamnèrent la naïveté des enquêteurs.

Le roman de Shirley Jackson fut adapté au cinéma en 1963 sous le titre La Maison du diable et rencontra un franc succès. Le réalisateur Robert Wise filma les extérieurs troublants du film à Ettington Park Hall, dans le Warwickshire, au Royaume-Uni. Ettington Park Hall était l’ancien domaine d’une certaine famille Shirley, qui l’avait acquis à l’époque du Domesday Book, mais il fut reconstruit au 19e siècle dans le style néo-gothique, tout en arches pointues et en maçonnerie polychromatique. Selon certains, le Hall, vieille bâtisse familiale du comté de Shakespeare, serait hanté. Le fantôme d’un vieil homme victorien y tituberait au crépuscule, tandis que « Lady Emma » glisserait le long des couloirs la nuit venue. Toutefois, en tant qu’hôtel quatre étoiles prisé pour les cérémonies de mariage qu’on y organise, le lieu ne met pas cet aspect en avant.

Également inspiré par le roman de Shirley Jackson, le film La Maison des damnés, sorti en 1973, montre les détails anguleux et baroques de Blenheim Palace, dans l’Oxfordshire. Ce palace fut construit par l’architecte et dramaturge Sir John Vanbrugh pour le duc de Marlborough, héros britannique ayant remporté une victoire célèbre lors de la bataille de Blenheim en 1704. Cette majestueuse demeure vit naître le descendant le plus célèbre du duc, un autre héros de guerre qui n’est autre que Winston Churchill.