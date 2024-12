Découvrez Londres sous un nouvel angle... en prenant de la hauteur

Cela aura nécessité plus de dix ans, 1,75 million de nouvelles briques et un investissement de 5 milliards de livres sterling, soit plus de 6 milliards d’euros. Le complexe de la Battersea Power Station, dans le sud-ouest de Londres, commence à ressembler à un micro-quartier en plein essor au sein même du quartier éponyme. En descendant l’artère principale, Electric Boulevard, vous passerez devant des coffee truck, des terrasses de restaurants et une aire de jeux colorée imaginée par les architectes paysagistes LDA Design. Tout cela fait partie du projet de réhabilitation d’une friche industrielle de 17 hectares englobant la Battersea Power Station, qui se dévoile peu à peu à travers des ouvertures échelonnées. Du côté nord du quartier se trouve une jetée sur la Tamise qui permet aux bateaux de débarquer des visiteurs dans un petit parc au bord de l’eau, parsemé de chaises longues, où ouvrira une patinoire à Noël, ainsi qu’un hangar divisé en courts de padel indoor qui a ouvert ses portes en septembre.

Tout cela introduit de manière tout à fait appropriée la centrale électrique en briques rouges, une géante Art déco de presque 2,5 hectares qui a été exploitée de 1933 à 1983, fournissant autrefois de l’électricité à un cinquième de la capitale anglaise. Pour mettre les choses en perspective, le Tate Modern, musée d’art moderne et contemporain qui se trouve sur la rive sud de la Tamise, a également investi une ancienne centrale électrique. Alors que celle-ci dispose d’une seule et unique salle des machines, dite « Turbine Hall », celle de Battersea en possède deux et fait à peu près le double de sa taille. À l’intérieur, cette « cathédrale de l’énergie » abrite aujourd’hui plus de 150 boutiques, restaurants, bars et cafés, un food hall s’étalant sur une surface de près de 2 200 mètres carrés dans l’ancienne chaufferie, le Turbine Theatre, un cinéma, ainsi que le nouveau siège social d’Apple au Royaume-Uni. Il s’agit non seulement de l’un des projets urbains les plus saisissants au monde sur le plan visuel, mais aussi de l’un des projets de ré-architecture les plus ambitieux que Londres ait connu depuis des décennies. Visiter la Battersea Power Station est comme ouvrir une fenêtre à la fois sur le passé et l’avenir de la capitale anglaise.