Voici les sept villages français où l'on mange le mieux

3. Les Baux-de-Provence

Perché sur un plateau étroit surplombant les champs de lavande, les vignobles et les oliveraies, les Baux-de-Provence est l'un des villages les plus visités de la région des Alpilles, attirant les voyageurs par son dédale de ruelles et ses vues spectaculaires. C'est à L'Ostau de Baumanière, en 1982, qu'Heston Blumenthal, alors âgé de 16 ans, a dégusté le repas par lequel, selon lui, il a trouvé sa vocation de chef. Aujourd'hui, le chef Glenn Viel dirige la cuisine de ce restaurant trois étoiles Michelin et fait des merveilles avec les incroyables produits du terroir provençal. Pensez à réserver. Rendez-vous également à la Maison Brémond pour remplir votre panier de nougat aux amandes, de miel et de confiture, et au Mas de Cayol pour de l'huile d'olive et de la tapenade produites dans les vergers familiaux.