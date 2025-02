Huit voyages en train pour découvrir la campagne anglaise

6. WELLS & WALSINGHAM LIGHT RAILWAY, NORFOLK

Ce chemin de fer à voie étroite relie Wells-next-the-Sea à Walsingham, village de pèlerinage abritant en son cœur une abbaye ancienne. Longue de 6,5 kilomètres seulement, cette voie ferrée miniature dont les rails ne sont écartés que de 26 cm (10,25 pouces) est pourtant la plus longue du monde dans sa catégorie et remonte à 1847. En dépit de sa taille modeste, elle ne manque pas de choses à faire découvrir, comme ces prés où volètent d’innombrables papillons ou encore les villages pittoresques de Warham et Wigton. Si la météo le permet, optez pour l’une des voitures ouvertes et achevez votre parcours avec un gâteau fait maison au café de la gare de Wells-next-the-Sea, un ancien poste d’aiguillage restauré.

Aller simple à partir de 9 livres Sterling (10,85 euros).

7. SEVERN VALLEY RAILWAY, WORCESTERSHIRE ET SHROPSHIRE

Le chemin de fer de la vallée de la Severn date des années 1860 et, de nos jours, ses trains à vapeur, qui relient Bridgnorth à Kiddermeister, sont principalement entretenus par des bénévoles. L’itinéraire suit les eaux de la Severn et traverse les collines couvertes de fleurs sauvages du Worcestershire et du Shropshire, quoique pour de nombreux voyageurs, c’est l’architecture qui constitue l’attraction principale. Le train emprunte des viaducs historiques ainsi que le pont Victoria, qui doit son nom à la reine Victoria et qui fut jadis le plus long pont en fonte à travée unique de Grande-Bretagne. Même les gares sont particulières ; Eardington est la seule à tirer encore son énergie du charbon. Ne soyez pas surpris s’il vous vient une impression de déjà-vu, car ce chemin de fer apparaît dans de nombreux films, notamment dans Le Monde de Narnia.

Aller-retour à partir de 16,50 livres Sterling (19,90 euros).

8. CAMBRIAN COAST RAILWAY, NORD DU PAYS DE GALLES

Une virée en train sur cette grande ligne historique construite dans les années 1860 est une excellente façon de s’imprégner des panoramas du littoral du nord du pays de Galles sans avoir à affronter de rafales de vent. Réservez un départ matinal pour parcourir la ligne reliant Aberystwyth à Pwllheli ; rien ne vaut le lever de soleil sur l’estuaire de la Dyfi. Sur la section qui borde le village côtier d’Y Friog, vous profiterez de vues encore plus splendides sur l’eau et, près de Barmouth, sur Eryri (Snowdonia). Restez à l’affût de la faune ; dans les airs on aperçoit parfois des merveilles ailées, comme des balbuzards, et dans l’eau il n’est pas rare d’apercevoir des dauphins.