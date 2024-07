6 plages européennes dont vous ignorez probablement l’existence

Garez-vous au port de Burnham Overy Staithe, un endroit prisé pour la voile, le paddle et le kayak, avant de vous diriger vers les rives sablonneuses et surélevées du Norfolk Coast Path, qui trace cette côte sauvage. Sans un seul café ou stand de glaces en vue, il peut sembler un peu isolé, mais cela fait partie de son charme.

Devant vous se trouvera une combinaison de sable blanc doux et de galets, qui vous guideront vers les eaux propres et éblouissantes de la mer Adriatique. Le village le plus proche, Ksamil, se trouve à environ six kilomètres et il y a un petit parking près de l'entrée de la plage. Bien qu'il faille louer un parasol pour s'assurer une place, les endroits privés, intimes et peu fréquentés en valent la peine.