Longtemps interdits à Okinawa, ces tatouages renaissent grâce à la nouvelle génération

LA COLONISATION DE RYUKYU

Bien avant que des bases militaires américaines ne bordent leurs côtes, les îles que l’on appelle aujourd’hui Okinawa formaient le royaume indépendant de Ryukyu. En 1879, le gouvernement Meiji du Japon annexa cet archipel, en abolit le royaume et absorba dans son empire la tout juste nommée préfecture d’Okinawa.

Le royaume de Ryukyu fut démantelé sur tous les fronts : on saisit et redistribua les terrains communautaires, on interdit les langues autochtones et l’on renversa des systèmes politiques et sociaux dans lesquels les femmes occupaient des positions de pouvoir.

Adriane Tengan-Stoia et Lex McClellan-Ufugusuku, doctorantes à l’Université de Californie à Santa Cruz, expliquent que les femmes étaient les cheffes spirituelles dans la société ryukyuane et qu’on leur attribuait un lien divin avec le royaume des esprits.

« Avant l’intervention occidentale et la colonisation japonaise, la chifijing ganashi me, ou grande prêtresse, était l’équivalent du roi », révèle Adriane Tengan-Stoia. Lex McClellan-Ufugusuku ajoute que le nouveau gouvernement Meiji « souhaitait installer fermement l’hétéropatriarcat dans les îles Ryukyu comme cela était le cas au Japon » et se mit à persécuter les femmes en position de pouvoir et à cibler leurs traditions.