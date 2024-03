À Bali, chaque année débute par un jour de silence

Nyepi est le Nouvel An du calendrier Saka, dont la date change chaque année en fonction des cycles de la Lune. En 2024, ce jour du silence sera célébré le 11 mars. Selon les croyances locales, la tradition permettrait de chasser les démons de l'île afin de prendre un nouveau départ. Le Nyepi s'inscrit dans la philosophie balinaise de la vie, appelée Tri Hita Karana, qui accorde une place centrale à l'harmonie entre les trois royaumes de la vie : le divin, la nature et l'humanité.

Les rituels du Nouvel An balinais débutent avec Melasti, à la première nouvelle Lune du mois de mars. Les participants se dirigent alors vers les temples pour emporter leurs objets sacrés, notamment des masques et des sabres, et les purifier dans les lacs ou la mer. Puis, à la veille de Nyepi, les résidents se rassemblent pour Pengrupukan, où ils défilent dans les rues en portant des statues de papier mâché géantes avant de les brûler pour débarrasser l'île de ses démons. Le lendemain, à six heures du matin, les Balinais plongent dans un silence de 24 heures pendant lesquelles ils se ressourcent sans aucune distraction.