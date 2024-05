Aventure : découvrir le Mexique à bord du Chepe Express

Traversant le nord-ouest du Mexique sur 320 kilomètres, de la ville côtière de Los Mochis au village de Creel, le Chepe Express est l'un des rares trains de voyageurs longue distance du Mexique. Le train voyage à travers des ravins, des déserts, des gorges et des rivières, traverse trente-sept ponts et quatre-vingt-six tunnels, pour atteindre le Copper Canyon, une chaîne de six canyons rocheux, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, à la Sierra Madre occidentale. Souvent appelés Sierra Tarahumara en hommage aux communautés indigènes qui y vivent, ces canyons forment une gorge quatre fois plus grande que le Grand Canyon.

Le Chepe Express est composé de six voitures passagères divisées en trois classes : la Première classe dispose de fenêtres panoramiques, de sièges inclinables et d'un repas à bord inclus dans le restaurant du train, qui sert des plats traditionnels des États de Chihuahua et de Sinaloa ; la classe Affaires dispose de sièges spacieux et d'un accès à son propre bar ; et la classe Touristique comprend des sièges basiques mais confortables, et un service de collations à bord.

Le voyage, d'une durée de neuf heures, est faisable en une journée. Cependant, un billet « hop-on, hop-off » permet de monter et descendre du train autant de fois que vous le souhaitez et d'explorer les villes et les sites du Copper Canyon à un rythme plus lent, en séjournant dans des hôtels ou des Airbnb le long de l'itinéraire. Parmi les points forts, citons la visite des vignobles et des cascades autour de Cerocahui, une ville jésuite du 17e siècle située au bord de la gorge la plus profonde du Copper Canyon, la Barranca d’Urique. Il est également possible de faire du kayak le long de la rivière Fuerte, une rivière boisée, mais aussi de faire de la tyrolienne sur la deuxième plus longue tyrolienne du monde au Copper Canyon Adventure Park, près de la gare de Divisadero, où convergent les puissants Río Urique et Tararecua.

Mais l'expérience la plus singulière dans la région du Copper Canyon est sans doute la possibilité de passer du temps avec les Rarámuri, un groupe indigène qui vit dans l'État de Chihuahua depuis près de 2 000 ans. L'arrivée des Espagnols au 16e siècle a poussé les Rarámuri, également connus sous le nom de Tarahumaras, qui leur a été donné par les Espagnols il y a 400 ans, dans les parties les plus reculées du Copper Canyon.

De nos jours, les Rarámuri, qui se traduit approximativement par « coureurs à pied » en langue rarámuri, sont connus pour leurs capacités en course de fond, dont ils ont fait preuve durant des courses internationales et dans des jeux locaux comme le palillo, qui consiste à porter et lancer un ballon dans les gorges et les ravins profonds du Copper Canyon pendant plusieurs jours et sur plusieurs centaines de kilomètres, le tout à pied. Mais courir n'est pas le seul talent des Rarámuris : cuisiner des ingrédients comme le maïs bleu et tresser des paniers en fibres naturelles ne sont que quelques-unes des choses que vous pourrez apprendre en explorant avec eux cette région reculée du nord-ouest du Mexique.

TROIS EXPÉRIENCES RARÁMURI INCONTOURNABLES DANS LE COPPER CANYON

Dans le petit village rarámuri de Huetosachi, à quatre-vingt-seize kilomètres au nord de la gare de Divisadero (avant-dernier arrêt du Chepe Express), les femmes offrent des cours de cuisine et de tissage traditionnels dans leur maison. D'abord, vous apprendrez à faire du pinole, une boisson ancienne préparée avec du maïs moulu que les coureurs rarámuri utilisent comme carburant pour les ultra-marathons, mais aussi des tortillas préparées avec du maïs bleu, aussi appréciées des coureurs rarámuri pour la teneur riche en protéine du pain et ses propriétés anti-inflammatoires. Vient ensuite l'art délicat du tissage de paniers avec des feuilles de yuccas, qui poussent à l'état sauvage dans les Amériques, ou des feuilles de sotol, une plante originaire du désert de Chihuahua.

Les falaises rocheuses et les ravins profonds du Copper Canyon font qu'aujourd'hui encore de nombreuses parties ne sont accessibles qu'à pied. Des générations de coureurs rarámuri ont tracé des centaines de sentiers dans le canyon, dont beaucoup ont leur propre légende. Une randonnée guidée de trois heures sur le Sentier des géants, menée par des coureurs rarámuri de la communauté Bacajipare, permet de découvrir les Ganoko, des géants malicieux qui erraient dans le canyon près de la rivière Urique. Des randonnées supplémentaires d'une heure à la découverte de peintures rupestres et les tombes de Rarámuri peuvent également être organisées à Bacajipare.