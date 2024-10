Transports : l'avenir radieux des trains à grande vitesse en Europe

« Mais on a besoin d'améliorer nos infrastructures et c'est un défi dans certains pays. Même si les investissements ont été importants, nous avons besoin de plus de connectivité transfrontalière et d'une maintenance plus cohérente. »

Le manque actuel de collaboration transfrontalière est un sujet de discorde. « Je pense que la plupart des gens seraient d'accord pour dire que les trains transfrontaliers pourraient être mieux reliés entre eux », souligne Mark Smith, fondateur de The Man in Seat 61, un site web de conseils sur les voyages en train. « Dans les années 1980, tous les trains allant de Paris au nord de l'Espagne franchissaient la frontière à Irún et se sont connectés aux services espagnols. Aujourd'hui, les TGV allant de Paris à Hendaye, du côté français, ne sont pas autorisés à aller en Espagne et ne peuvent donc pas franchir l'unique arrêt qui les sépare d'Irún. »

La même chose s'est produite entre la France et l'Italie, en raison du manque de coopération. « Il n'y a plus de service direct entre Nice et Milan, les passagers doivent changer à Vintimille. »

La CER souhaite également réformer le mode d'attribution des sillons, c'est-à-dire le créneau horaire et l'itinéraire attribués à un train pour son trajet, et surtout convenir des horaires beaucoup plus tôt.

« En ce moment, nous recevons un préavis d'environ quatre mois », explique Mazzola. « Nous aimerions que les horaires soient fixés un an à l'avance. Cela aiderait les chemins de fer à rivaliser avec les compagnies aériennes. »

Un désir de voyager de manière plus durable, ainsi que l'essor du réseau de trains de nuit en Europe, contribuent aussi à stimuler la demande sur l'ensemble du continent.

L'Eurostar, qui exploite des services transmanche ainsi que des services franco-belges depuis la fusion avec Thalys, a pour ambition de transporter 30 millions de passagers par an d'ici à 2030.

Le nombre de passagers sur les services au départ de Londres en 2023 a augmenté de 38 % vers Amsterdam, de 33 % vers Bruxelles et de 25 % vers Paris. L'Eurostar est par ailleurs confronté à la menace de la concurrence sur la ligne, ce qui sera une bonne nouvelle pour les tarifs, selon Smith. Evolyn, un nouvel opérateur espagnol, a annoncé l'année dernière qu'il avait conclu un accord avec Alstom, le fabricant de trains, pour faire circuler entre douze et seize trains entre Londres et Paris.

Yann Leriche, directeur général de Getlink, qui exploite le tunnel sous la Manche, a déclaré que cet accord confirmait « l'attractivité économique et technique d'Eurotunnel ainsi que l'énorme potentiel de croissance du trafic ferroviaire à grande vitesse. »

Les organisateurs de voyages en récoltent également les fruits. « La France est de loin notre plus gros vendeur par rail, car elle est la plus rapide à atteindre et possède l'un des systèmes ferroviaires les plus fiables d'Europe », explique Kylie Anderson, qui supervise le programme ferroviaire d'Inntravel. Selon elle, les trois itinéraires les plus populaires en France sont ceux qui bénéficient de liaisons directes depuis Paris ou Lille : la Dordogne, la Provence et l'Alsace.

La liaison fréquente entre Paris et Zurich, directe en 4h05, est également appréciée des Britanniques. « Certains optent pour un séjour d'une nuit à Zurich avant d'entreprendre un voyage pittoresque jusqu'à Milan, d'où l'on peut se connecter aux services à grande vitesse dans toute l'Italie », ajoute-t-elle.

Sunvil indique que près de 10 % des vacances qu'elle vend en Espagne sont désormais destinées à des personnes souhaitant prendre le train. « La promotion accrue des vacances sans vol et le développement du réseau européen à grande vitesse ces dernières années ont entraîné une augmentation de la demande », explique Rachel Jelley, directrice des ventes de la société, qui ajoute que le « programme espagnol est celui qui a le plus bénéficié des liaisons à grande vitesse ». Les voyageurs peuvent prendre l'Eurostar le matin au départ de Londres, faire une correspondance à Paris et prendre un TGV en milieu d'après-midi pour arriver à Barcelone à 21h30.

À l'avenir, ils pourront peut-être prendre l'Eurostar jusqu'à Bruxelles et prendre un train de nuit jusqu'à la capitale catalane. Du moins si European Sleeper, le nouvel opérateur de trains de nuit, parvient à ses fins. Il a inauguré un service entre la capitale belge et Berlin en 2023, avant de s'étendre à Prague en mars.

ÖBB, l'opérateur autrichien, a élargi ses lignes de trains de nuit en proposant des trains Nightjet qui sillonent l'Europe. Ils circulent désormais sur des lignes telles que Munich-Bologne, Salzbourg-Florence et Vienne-Rome. Les trains de nuit sont également de plus en plus nombreux en France depuis qu'Emmanuel Macron s'est engagé à relancer les services.