Nouvelle-Zélande : un nouveau sentier de randonnée rejoint les Great Walks

Au sud-ouest de la Nouvelle-Zélande, les routes s’arrêtent et laissent la voie à plus de 11 500 mètres carrés de forêts, de fjords et de chaînes de montagnes qui constituent la plus grande zone de nature sauvage du pays. Inclus parmi les dix meilleurs itinéraires de randonnée néo-zélandais, connus ensemble sous le nom des Great Walks, les sentiers de Routeburn, Milford et Kepler permettent aux voyageuses et voyageurs assidus de découvrir par eux-mêmes toute la splendeur du nord de cette région. Très bientôt, avec l’entrée dans cette liste du Hump Ridge Track, les côtes du sud auront également droit à leur propre moment de gloire.

L’inauguration de cet itinéraire de 61 kilomètres remonte à 2001. Ce sont les travaux réalisés ces dernières années qui ont permis d’améliorer le Hump Ridge et ses installations, et d’en faire le onzième membre officiel des Great Walks, plus de vingt ans après sa création. Tous ces sentiers, gérés par le ministère de la Conservation, traversent un large éventail de paysages et sont si populaires que, bien souvent, les randonneurs doivent réserver des créneaux horaires précis afin de pouvoir les parcourir. La version améliorée du Hump Ridge Track devrait ouvrir à temps pour le début de la saison estivale de la randonnée en Nouvelle-Zélande, qui débute en novembre. De niveau intermédiaire, cette boucle pourra être parcourue en trois jours en passant deux nuits dans des lodges, peut-être sous les yeux d’un kéa, un perroquet vert olive qui aime particulièrement fouiller dans les affaires des randonneurs.