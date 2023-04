Trésors de cuivres japonais : au cœur de l’artisanat takumi

Dans l’atelier, les travailleurs sont concentrés. Une dizaine de tables de travail sont disposées sur le tatami. Chaque artisan a « sa » table, avec ses propres outils adaptés à la taille et la forme de ses mains. La plupart sont de jeunes trentenaires. Étonnant, pour un artisanat traditionnel. « Nous avons de la chance, car beaucoup de gens veulent travailler ici », explique Hiroki, « sans eux nous ne pourrions pas continuer. C’est une évolution positive : de plus en plus d’artisans sont intéressés par ce que nous faisons. »

Masumi Tsuchida illustre parfaitement cet intérêt de la jeunesse pour l’artisanat du cuivre. Cette artisane de bientôt trente ans avait pour ambition de devenir professeure d’art. Une fois à l’université, elle a décidé d’adhérer à un club étudiant qui travaillait le métal. Elle et ses amis ont un jour visité Gyokusendo, et Masumi a compris quel était son avenir. Voilà désormais six ans que Masumi martèle du cuivre chez Gyokusendo, et elle ne pourrait être plus fière. « Je suis réellement inspirée par ces gens qui m’entourent et que je respecte. Ça me motive pour prendre chaque détail du travail au sérieux, et essayer de me rapprocher le plus possible d’un bon résultat », explique-t-elle modestement.