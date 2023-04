Une journée à Kyoto, capitale japonaise de la culture

8 H : PETIT-DÉJEUNER CHEZ ROJI USAGI

Situé dans une maison de ville ou machiya vieille d’un siècle et s’articulant autour d’une sublime rocaille du quartier de Miyagawa-cho, ce charmant café est l’endroit idéal pour planifier votre journée. Vous pourrez vous aider des nombreux livres sur Kyoto qu’il abrite et bénéficier des suggestions du propriétaire des lieux, un ancien guide touristique. Le menu, aussi traditionnel que le cadre, met à l’honneur le poisson grillé, la soupe miso et les légumes marinés. Un curry japonais un peu plus copieux figure également à la carte.

10 H : VISITE DU TEMPLE DE KIYOMIZU

Kyoto compte de nombreuses et splendides attractions, dont la plus impressionnante est probablement le temple de Kiyomizu. Situé à 15 minutes de marche de Roji Usagi, dans l’est de Kyoto, ce temple bouddhiste bâti il y a 1 200 ans se dresse majestueusement au sommet d’une colline verdoyante. Bordée d’immenses colonnes en bois, la salle de prière principale semble flotter au-dessus des arbres. Véritable joyau architectural, le temple, qui résiste au temps depuis le 17e siècle, a été entièrement construit en bois et sans le moindre clou.

12 H : DÉJEUNER AU MARCHÉ DE NISHIKI

Affectueusement surnommé « la cuisine de Kyoto » par les locaux, le marché couvert de Nishiki est l’endroit idéal pour se faire une idée de l’effervescence qui anime la ville au quotidien. Depuis 400 ans, les marchands y vendent des fruits de mer et des légumes frais à la criée. Vous y trouverez également des encas préparés pour un déjeuner d’exception : essayez les brochettes de tempura de crevettes et de congre et ne manquez pas la spécialité du marché, le tako tamago, qui consiste en une petite pieuvre dont la tête est fourrée d’un œuf dur de caille.

14 H : PAUSE DANS UN JAZZ KISSA

Typiquement japonais, les « jazz kissa » sont des cafés d’ambiance où les clients s’installent pour écouter des morceaux de jazz soigneusement sélectionnés. L’atmosphère de ces cafés apparus pour la première fois dans les années 1920 est depuis restée la même. Avec ses murs recouverts de lambris foncé et décorés d’affiches et de magazines vintages, Jazz in Rokudenashi est l’un des plus connus. Il peut se targuer de posséder l’une des meilleures collections de jazz de Kyoto. N’hésitez pas à pousser la porte de l’établissement pour y passer quelques heures autour d’un café ou d’un whisky japonais.

16 H : ÉMERVEILLEMENT GARANTI AU FUSHIMI INARI TAISHA

Ne manquez pas de visiter le sanctuaire shinto le plus célèbre de la ville, Fushimi Inari Taisha. Sur le chemin formé par des milliers de portails japonais traditionnels ou torii rouge vermillon, qui mène au sommet de la colline, vous pourrez vous arrêter dans divers temples bordés de dizaines de statues de renards espiègles. Dans la mythologie shinto, ces animaux sont les gardiens d’Inari, la divinité de la fertilité, du riz, du saké et du thé. Moyennant une petite donation, vous pouvez obtenir un torii miniature à déposer comme offrande dans l’un des nombreux temples du sanctuaire.

18 H : DÉCOUVERTE DU THÉÂTRE NŌ

Avant de découvrir plus avant la scène musicale contemporaine de Kyoto, rendons hommage à ses arts classiques au théâtre Kanze Noh. Créé au 14e siècle, le nō est une forme de théâtre mêlant danse et drame. Les acteurs, qui portent des masques spectaculaires, racontent des contes populaires, chantent des chansons et exécutent des scénettes parodiques. Bien que le nō soit l’une des plus anciennes formes de théâtres encore pratiquées à ce jour, il est loin d’être sans intérêt. Ses histoires de fantômes, de dieux et de monstres, ainsi que ses gags, surmontent les barrières de la langue.

20 H : DÎNER ET CONCERT CHEZ OBBLI

Kyoto n’est pas l’endroit qui vous vient à l’esprit pour déguster des tacos, mais ceux servis par le café-bar Obbli valent le détour. On y sert des plats typiquement mexicains, comme des carnitas (porc effiloché braisé), du picadillo de bœuf (un plat à la tomate) et du pico de gallo (une sauce), dressés conformément à l’esthétique japonaise (avec des tortillas de maïs bleu et des oignons marinés rose vif par exemple). Vous vous sentirez comme à la maison chez Obbli grâce à ses nombreuses bibliothèques et ses affiches de concert vintages accrochées aux murs. Le propriétaire des lieux, Tani Haruya, étant un grand passionné de musique, l’établissement organise régulièrement des concerts de musique folk, jazz ou encore rock.

22 H : KYOTO BY NIGHT

En activité depuis 1990, Club Metro serait la plus ancienne boîte de nuit du Japon. L’établissement est ouvert tous les soirs de la semaine et accueille des DJ et artistes japonais et internationaux. C’est l’endroit idéal pour commencer votre découverte de la vie nocturne à Kyoto. S’y sont notamment produits les légendes du jazz crossover Kyoto Jazz Massive, le bassiste américain Thundercat et le duo de musique électro français Daft Punk. La boîte de nuit demeure un terrain créatif fertile pour les jeunes artistes ou ceux plus connus.