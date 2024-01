Cyclotourisme culinaire dans l’Émilie-Romagne

« Pendant trop longtemps, le nom du lambrusco a été traîné dans la boue », déplore-t-il en remplissant mon verre de Lusvardi Rose, leur mousseux phare aux vives notes de baies et de pomme verte. « Aujourd’hui, on commence à savoir qu’il existe des lambrusco de bonne qualité ». Il marque une pause, puis ajoute de manière plus catégorique à présent : « Il faut que les gens sachent. »

Le musée adjacent raconte l’honorable histoire de ce vinaigre et tente d’expliquer le rituel et la rigueur nécessaires à la création de ce « parfum pour aliments » : l’extraction du jus des cépages lambrusco et trebbiano, la macération, la fermentation et la maturation. Cependant, la théorie ne suffit pas. De l’autre côté de la cour, derrière les arômes des salles de vieillissement, se trouvent près de 5 000 fûts en bois sombre. Chacun d’entre eux est ouvert sur le dessus pour permettre l’évaporation. Ils sont disposés en lots, en fonction de leur taille, de manière décroissante. Certains sont en genévrier, d’autres en chêne, en cerisier ou en mûrier, chaque variété permettant d’infuser doucement le vinaigre en cours de maturation tout en lui conférant une saveur unique. C’est un cycle perpétuel oscillant entre décantation et remplissage, le produit final étant mis en bouteille à partir du plus petit des fûts, celui dont le parfum est le plus piquant.