Viêt Nam : chasse aux épices dans les montagnes

Le parc est un ensemble de montagnes et de vallées accidentées, près de la frontière entre le Viêt Nam et la Chine. Nous sommes venus y observer la récolte de la cardamome.

Giang Thi Lang et Nguyen Danh Duong sont guides de randonnée de la ville voisine de Sa Pa. La famille de Lang cultive la cardamome dans les monts Hoang Lien depuis les années 1990. Cho, son frère cadet, dirige chaque année l’expédition et la récolte de la famille, et il a accepté que je les accompagne.

La cardamone noire, appelée thao qua, pousse le long des cours d’eau dans les forêts d’altitude, sous le couvert de grands arbres. Elle est utilisée sous forme d’épice séchée dans le phô, la soupe aux nouilles omniprésente au Viêt Nam, et dans quelques autres plats populaires.

En Occident, la variété thao qua est moins recherchée que la cardamome verte. Les principaux acheteurs de la thao qua sont les courtiers chinois, car elle est utilisée en médecine traditionnelle pour traiter la constipation et d’autres maux. Au fil des ans, la demande croissante de la Chine a fait de Sa Pa une importante plaque tournante du commerce de cardamome noire.

Le chemin conduisant vers la cardamome de Cho grimpe et serpente parmi des ronces qui me viennent à la taille, égratignant mes jambes nues. Nous avons entamé la journée à près de 1000 m d’altitude, et approchons des 2 150 m. Lang, qui travaille comme guide de randonnée, est visiblement essoufflée. Duong conserve en revanche un air nonchalant. «Même si je devais marcher plus loin, je pourrais encore fumer », plaisante-t-il, une cigarette aux lèvres.

Le soleil se couche lorsque nous atteignons notre lieu de campement. Nous saluons Cho, arrivé plus tôt pour l’aménager. Des centaines de plants de cardamome de la hauteur d’un panier de basket-ball bordent le lit d’un ruisseau voisin. Chacun arbore d’épaisses frondes d’un vert électrique, et à peu près de la taille et de la forme de feuilles de bananier. Les frondes semblent se déplacer par vagues dans la forêt, épousant les contours du cours d’eau.

De vieux arbres au tronc moussu et aux branches anguleuses s’élèvent à des dizaines de mètres, dominant la cardamome. Certains ont un aspect hirsute, digne d’une bande dessinée.

Je me demande comment ces ravissants spécimens ont réussi à survivre ici pendant si longtemps, alors que de vastes étendues de forêts du nord du Viêt Nam sont exploitées pour le bois.

Le campement au bord de l’eau est rudimentaire. Des poteaux en bambou soutiennent une bâche bleue géante au-dessus d’un abri creusé dans la terre. À l’intérieur, j’aperçois un feu de camp et un lit de feuilles de thao qua séchées. C’est ici que l’équipe de récolte va manger, dormir et griller des capsules de cardamome noire pendant les deux journées suivantes.

Le site bourdonne d’activité. Cho a recruté une dizaine d’amis, voisins ou parents pour l’épauler. Je demande à l’un d’entre eux, Giang A Thao, pourquoi il a accepté d’accorder une telle faveur à Cho. «Nous sommes cousins, me confie-t-il. Nous nous entraidons. »

La récolte de la cardamome démarre tôt le lendemain, après un petit déjeuner composé de riz, de café instantané et de tranches de porc salé bien grasses, cuites sur le feu de camp. La parcelle de cardamome (2100 plants au total, selon le père de Lang) se partage entre deux vallées de montagne en pente douce. Cho divise le groupe en deux équipes, qui commencent à remonter des lits de cours d’eau parallèles. Chaque récoltant tient une machette.

Le travail consiste à extraire les fruits frais et rouges de la base d’un plant, tout en défrichant la végétation alentour. Ainsi –sauf conditions météo extrêmes–, la plantation offrira assez de place pour la pousse de nombreuses nouvelles capsules avant la récolte de l’année prochaine.