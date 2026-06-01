Canada : laissez-vous séduire par la paisible Île-du-Prince-Édouard
Falaises rouge rouille, dunes mouvantes et ports de pêche : sur l’Île-du-Prince-Édouard, la vie s’écoule au rythme de la mer, loin de l’agitation des grandes destinations.
Une promenade en bois bordée de lupins en fleurs mène au phare historique de Victoria Seaport, à la base carrée et au sommet plus fin, situé dans le village balnéaire pittoresque de Victoria-by-the-Sea.
Par un matin clair au début de l'été, le pont de la Confédération traverse le détroit de Northumberland telle une ligne fine entre deux horizons. En dessous, des bateaux de pêche glissent lentement sur l'eau, troublant à peine sa surface. Au loin, le littoral commence à se dessiner, non pas comme une ligne d'horizon mais comme un changement de couleur. Des falaises couleur rouille s'élèvent au-dessus du golfe du Saint-Laurent, leurs teintes s'intensifiant à mesure que la terre se rapproche.
Pour les voyageurs habitués aux plages bondées ou aux ports animés d'autres destinations touristiques, l'Île-du-Prince-Édouard offre une alternative plus paisible. L'île ne s'étend que sur 225 kilomètres d'un bout à l'autre, mais son littoral s'étend, lui, sur plus de 2 900 kilomètres, longeant des falaises de grès rouge, des dunes de sable, des estuaires soumis aux marées et des petits villages de pêcheurs où la mer continue de rythmer la vie quotidienne.
La traversée représente bien plus qu'une simple entrée dans la plus petite province du Canada. Elle marque une transition vers un lieu où les rythmes de la vie côtière restent palpables : où les bateaux de pêche partent avant le lever du soleil, où les dunes se déplacent au gré du vent et où les habitants continuent de vivre au rythme de la mer.
Connue par les Mi'kmaq sous le nom d'Epekwitk, ou « terre bercée par les vagues », l'île dévoile peu à peu ses kilomètres de côtes dessinant des plages, des estuaires et des petites villes qui semblent reliées non seulement par les routes mais aussi par l'eau.
LA CÔTE DE SABLE ROUGE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
La caractéristique la plus frappante de l'Île-du-Prince-Édouard est sa couleur. Le long de sa côte nord, des falaises de grès riches en fer s'élèvent au-dessus de plages pâles, des millions d'années d'oxydation étant à l'origine de leur teinte rouge foncé.
Au sein du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, le littoral est en perpétuel mouvement. « Le littoral est une interface vivante entre la terre, l'océan et l'atmosphère », affirme Kerry-Lynn Atkinson, écologiste du paysage pour Parcs Canada. Les dunes, qui semblent douces et immobiles de loin, sont en réalité extrêmement dynamiques, façonnées par le vent, l'énergie des vagues et la végétation.
Les visiteurs remarquent souvent d'abord le contraste : des falaises couleur rouille qui se dressent face au littoral dégagé, mais la structure qui se cache derrière est bien plus complexe. « Ce que les gens ont tendance à oublier, c'est la fragilité de la structure du système dunaire », indique Manon Gallant, coordinatrice des services d'interprétation. Les couches de dune forment ensemble une barrière protectrice qui préserve les écosystèmes terrestres des ondes de tempête et des intrusions d'eau salée.
À Greenwich, l'une des zones les plus calmes du parc, de rares dunes paraboliques se courbent à l'intérieur des terres, façonnées au fil du temps par les vents et les mouvements sédimentaires. Ici, le paysage ne se présente pas comme un paysage figé mais comme un système en constante évolution. Les principaux points d'accès au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, notamment les plages de Cavendish et de Brackley, offrent certaines des vues les plus accessibles sur la côte de sable rouge de l'île.
À LA DÉCOUVERTE DES VILLAGES DE PÊCHEURS ET DES PORTS EN ACTIVITÉ
Au-delà des plages, le littoral de l'Île-du-Prince-Édouard se caractérise par ses populations. Dans des ports comme celui de North Rustico et sur de petites criques, les langoustiers restent au centre du quotidien. « On ne se met pas simplement à la pêche, on grandit avec elle », affirme Mark Jenkins, pêcheur de père en fils. Pendant la saison de la pêche au homard, les journées commencent avant le lever du soleil et sont rythmées par les marées. « C'est l'eau qui décide de tout ».
Charlottetown est la capitale de l'Île-du-Prince-Édouard.
Ce lien avec la mer va au-delà du simple moyen de subsistance. Ici, la pêche n'est pas qu'une simple activité économique, c'est un ensemble de savoirs transmis de génération en génération : une connaissance de la météo, des courants et du temps qui façonnent à la fois le travail et l'identité.
Pour les visiteurs, la différence est subtile mais significative : il ne s'agit pas de décors côtiers mis en scène mais d'environnements de travail qui continuent de rythmer la vie de l'île.
OÙ MANGER ?
Les eaux qui permettent aux communautés de pêcheurs de vivre caractérisent également la cuisine de l'île. L'Île-du-Prince-Édouard est le premier producteur de moules du Canada, élevées dans des baies protégées façonnées par le golfe du Saint-Laurent.
Les huîtres, en particulier celles de la baie de Malpèque, sont l'une des expressions les plus nettes de ce lieu. « Une huître est le reflet direct de l'eau dont elle est issue », affirme James Power, de l'entreprise Raspberry Point Oysters. Dans des eaux froides et propres, les huîtres grandissent lentement, développant un équilibre entre salinité et douceur façonné par les marées et la température. « Il leur faut des années pour grandir », explique-t-il. « Pendant tout le processus, on travaille en collaboration avec l'environnement ».
Au restaurant The Table, le chef Hunter Guindon élabore ses menus en s'inspirant de cette même relation. « Je ne me contente pas de commander des fruits de mer, je sais qui les a pêchés et d'où ils viennent », explique-t-il. « Ici, tout est façonné par l'eau. On le sent dans les huîtres, dans les moules, et même dans les légumes cultivés dans le sol ». Outre The Table, les bars à huîtres et restaurants de fruits de mer de Charlottetown et de la côte nord de l'île servent des fruits de mer fraîchement pêchés le jour même, souvent dans les eaux des environs.
Ensemble, ces liens, de l'eau à l'assiette en passant par la pêche, forment une culture gastronomique ancrée dans l'écosystème plutôt que dans les tendances.
ACTIVITÉS EN PLEIN AIR LE LONG DU LITTORAL DE L'ÎLE
La petite taille de l'Île-du-Prince-Édouard permet de l'explorer facilement à un rythme plus tranquille. Le Sentier de la Confédération, un itinéraire de 435 kilomètres tracé le long d'un ancien chemin de fer, traverse des terres agricoles et des zones côtières, offrant une découverte progressive des paysages de l'île. On peut parcourir à vélo certains tronçons de ce sentier, faire du kayak le long du littoral ou marcher sur des sections du chemin de l’Île, un itinéraire longue distance qui fait le tour de la province.
La marche et le kayak le long de la côte permettent de la découvrir de plus près. Mais il ne suffit pas de se déplacer pour comprendre le paysage. Pour cela, selon Manon Gallant, « il faut interagir avec lui, ralentir. Observez les oiseaux. Marchez dans le sable. Sentez l'air salé ».
L'environnement lui-même est en constante évolution. Kerry-Lynn Atkinson explique que « même des petits détails, tels que des racines apparentes ou des creux dans le sable, peuvent indiquer des changements de stabilité ». Ici, le paysage n'est pas figé mais réactif : il est façonné par le vent, l'eau et le temps.
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Des kayakistes entrent dans le port de Charlottetown, sur l'Île-du-Prince-Édouard.
OÙ SÉJOURNER ?
Les hébergements sur l'Île-du-Prince-Édouard sont proportionnels à sa taille. À Charlottetown, les hôtels-boutiques comme The Great George proposent de séjourner à quelques pas du port, des restaurants et des rues historiques de la capitale provinciale.
Le long de la côte nord, de petites propriétés côtières permettent de profiter tranquillement des paysages insulaires. L'établissement Dalvay by the Sea, situé au sein du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, surplombe un lagon bordé de dunes et d'un littoral dégagé, les visiteurs se trouvent ainsi à quelques pas de la plage.
Pour un séjour plus axé sur le design, des établissements tels que The Inn at Bay Fortune associent hébergement et gastronomie, proposant des expériences culinaires immersives mettant à l'honneur les produits locaux.
Bon nombre des auberges et cottages de l'île se situent le long du littoral nord, permettant aux visiteurs d'accéder facilement aux plages, aux sentiers côtiers et aux villages de pêcheurs.
QUAND S'Y RENDRE ?
La meilleure période pour visiter l'Île-du-Prince-Édouard s'étend de la fin du printemps au début de l'automne, lorsque les températures plus clémentes et les récoltes de fruits de mer redonnent vie à l'île. Bien que l'été soit la saison la plus fréquentée, le faible nombre d'habitants permet à de nombreuses zones de rester accessibles. Cependant, même en plein été, une grande partie du littoral conserve un sentiment de calme, sa taille et sa simplicité résistant à la densité que l'on observe ailleurs le long de l'Atlantique.
Les voyageurs peuvent rejoindre l'île depuis le pont de la Confédération ou en ferry et, une fois sur place, la voiture permet d'explorer facilement le littoral de l'île. Les distances sont courtes mais les transitions semblent radicales : les falaises laissent place à des dunes, les ports à la pleine mer et les petites villes à des étendues de côtes brutes.
La nuit, l'île se transforme. En l'absence de développement urbain dense, le littoral s'apaise et les sons de la nature prennent la relève. Kerry-Lynn Atkinson explique que « la nuit, l'environnement côtier se définit davantage par les sons et l'atmosphère que par les repères visuels ». Les vagues semblent plus lourdes et les espèces nocturnes sortent.
Dans les zones plus sombres, le long du littoral, loin de la lumière artificielle, le ciel commence à se dévoiler : les étoiles apparaissent progressivement au-dessus du golfe, se reflétant légèrement dans l'eau en dessous. C'est un spectacle plus calme, à l'image de l'île elle-même : il ne s'agit pas de quelque chose de mis en scène ou de condensé, mais de quelque chose qui se dévoile au fil du temps.
Pour ceux qui souhaitent ralentir le rythme, l'Île-du-Prince-Édouard représente bien plus qu'une alternative aux côtes bondées. Il s'agit d'un lieu où les paysages, les moyens de subsistance et le temps restent étroitement liés. Où les visiteurs découvrent non pas une version de la vie côtière, mais la vie côtière telle qu'elle est véritablement vécue.
Sophia Michelen est une photojournaliste, réalisatrice et écrivaine basée à New York, qui traite de culture, de voyages et de récits du monde entier. Ses travaux ont été publiés dans National Geographic Traveller, Forbes, Ms. Magazine, et Teen Vogue. Elle co-présente la série de voyages de PBS, America: The Land We Live In. On la trouve souvent à la recherche d'histoires méconnues dans des villages reculés, des diners historiques et des régions méconnues du monde. @sophiamichelen
Cet article a initialement paru sur le site nationalgeographic.com en langue anglaise.