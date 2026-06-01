Canada : laissez-vous séduire par la paisible Île-du-Prince-Édouard

Par un matin clair au début de l'été, le pont de la Confédération traverse le détroit de Northumberland telle une ligne fine entre deux horizons. En dessous, des bateaux de pêche glissent lentement sur l'eau, troublant à peine sa surface. Au loin, le littoral commence à se dessiner, non pas comme une ligne d'horizon mais comme un changement de couleur. Des falaises couleur rouille s'élèvent au-dessus du golfe du Saint-Laurent, leurs teintes s'intensifiant à mesure que la terre se rapproche.

Pour les voyageurs habitués aux plages bondées ou aux ports animés d'autres destinations touristiques, l'Île-du-Prince-Édouard offre une alternative plus paisible. L'île ne s'étend que sur 225 kilomètres d'un bout à l'autre, mais son littoral s'étend, lui, sur plus de 2 900 kilomètres, longeant des falaises de grès rouge, des dunes de sable, des estuaires soumis aux marées et des petits villages de pêcheurs où la mer continue de rythmer la vie quotidienne.

La traversée représente bien plus qu'une simple entrée dans la plus petite province du Canada. Elle marque une transition vers un lieu où les rythmes de la vie côtière restent palpables : où les bateaux de pêche partent avant le lever du soleil, où les dunes se déplacent au gré du vent et où les habitants continuent de vivre au rythme de la mer.

Connue par les Mi'kmaq sous le nom d'Epekwitk, ou « terre bercée par les vagues », l'île dévoile peu à peu ses kilomètres de côtes dessinant des plages, des estuaires et des petites villes qui semblent reliées non seulement par les routes mais aussi par l'eau.

LA CÔTE DE SABLE ROUGE DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

La caractéristique la plus frappante de l'Île-du-Prince-Édouard est sa couleur. Le long de sa côte nord, des falaises de grès riches en fer s'élèvent au-dessus de plages pâles, des millions d'années d'oxydation étant à l'origine de leur teinte rouge foncé.

Au sein du parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, le littoral est en perpétuel mouvement. « Le littoral est une interface vivante entre la terre, l'océan et l'atmosphère », affirme Kerry-Lynn Atkinson, écologiste du paysage pour Parcs Canada. Les dunes, qui semblent douces et immobiles de loin, sont en réalité extrêmement dynamiques, façonnées par le vent, l'énergie des vagues et la végétation.

Les visiteurs remarquent souvent d'abord le contraste : des falaises couleur rouille qui se dressent face au littoral dégagé, mais la structure qui se cache derrière est bien plus complexe. « Ce que les gens ont tendance à oublier, c'est la fragilité de la structure du système dunaire », indique Manon Gallant, coordinatrice des services d'interprétation. Les couches de dune forment ensemble une barrière protectrice qui préserve les écosystèmes terrestres des ondes de tempête et des intrusions d'eau salée.

À Greenwich, l'une des zones les plus calmes du parc, de rares dunes paraboliques se courbent à l'intérieur des terres, façonnées au fil du temps par les vents et les mouvements sédimentaires. Ici, le paysage ne se présente pas comme un paysage figé mais comme un système en constante évolution. Les principaux points d'accès au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard, notamment les plages de Cavendish et de Brackley, offrent certaines des vues les plus accessibles sur la côte de sable rouge de l'île.

À LA DÉCOUVERTE DES VILLAGES DE PÊCHEURS ET DES PORTS EN ACTIVITÉ

Au-delà des plages, le littoral de l'Île-du-Prince-Édouard se caractérise par ses populations. Dans des ports comme celui de North Rustico et sur de petites criques, les langoustiers restent au centre du quotidien. « On ne se met pas simplement à la pêche, on grandit avec elle », affirme Mark Jenkins, pêcheur de père en fils. Pendant la saison de la pêche au homard, les journées commencent avant le lever du soleil et sont rythmées par les marées. « C'est l'eau qui décide de tout ».