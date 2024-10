Voyage au Maroc : découvrez deux itinéraires clés dans le nord et le sud du pays

Peu de pays peuvent se targuer d’avoir autant de facettes que le Maroc. Cette terre d'Islam, de minarets couronnant l’Afrique est le cœur du peuple montagnard amazigh, ou berbère, et a fait l’objet de luttes pendant des millénaires. Si les vastes ruines à colonnades de Volubilis témoignent de l’importance stratégique du Maroc pour les Romains, ce sont les souverains arabes médiévaux qui ont planté le décor du Maroc moderne en construisant des kasbahs, des ksars, et des médinas. Les Juifs exilés du sud de l’Europe y ont émigré en masse au cours du 15e siècle, ce qui a enrichi la culture marocaine, en particulier sa cuisine si particulière. Mais le pays a également été secoué par les vents cruels du colonialisme : au 15e siècle, le Portugal a conquis et fortifié des villes côtières telles qu’Essaouira et Asilah, avant que l’Espagne et la France n’exercent leur emprise sur le pays au cours des siècles suivants.

Malgré tout cela (ou peut-être à cause de cela), le Maroc affiche une identité distincte. Depuis que le pays a obtenu son indépendance de la France en 1956, l’industrie du tourisme y a connu un essor considérable. De nombreux touristes viennent visiter les villes impériales (Marrakech, Rabat, Meknès et Fès), et découvrir les vestiges d’une culture liée aux anciennes routes commerciales du désert dans des forteresses en briques crues comme Aït Ben Haddou.

Au fil des décennies, la popularité du pays a également été favorisée par la présence de quelques personnalités célèbres sur ses terres. Entre le début des années 1900 et les années 1960, les lettrés d’Europe et des États-Unis ont trouvé refuge dans l’insouciance de Tanger, aux côtés de stars du cinéma, d’artistes et de musiciens, tels Cary Gran, Matisse ou encore Jimi Hendrix. Tous les regards se sont tournés vers Marrakech lorsque le couturier Yves Saint Laurent et son associé Pierre Bergé ont élu domicile dans la villa art déco ayant appartenu à l’artiste français Jacques Majorelle, sauvant ainsi la bâtisse bleu vif de la destruction dans les années 1980. Réaménagé en musée du design et en jardin public après la mort d’Yves Saint Laurent en 2008, le Jardin Majorelle est devenu l’un des lieux les plus visités du Maroc. Aujourd’hui, la médina rose de Marrakech regorge de palais restaurés, de restaurants fusion et de boutiques de design, faisant de la ville un lieu de villégiature très prisé.

Les atouts naturels du Maroc sont tout aussi remarquables que ses atouts historiques. Les grandes plages d’Agadir sont très appréciées des familles, tandis que les petites localités aux alentours de la ville, bercées par la brise, sont prisées des surfeurs, des rêveurs et des ornithologues amateurs. La chaîne de montagnes du Haut Atlas, ornée de cascades et couronnée par le mont Toubkal (4167 m), le plus haut sommet d’Afrique du Nord, attire randonneurs et cyclistes. Mais le clou du spectacle de tout voyage au Maroc reste probablement le désert du Sahara, cette grande mer de sable orientale qui ne connaît ni maîtres ni frontières, où les Touaregs conduisent les voyageurs à dos de chameau jusqu’à des campements dans le désert, sous un ciel étoilé, pour dormir dans les plis des dunes. Nous vous proposons dans cet article deux itinéraires qui vous feront vivre pleinement le charme marocain.

ITINÉRAIRE 1 : LE SUD, DE MARRAKECH À ESSAOUIRA

Des millions de voyageurs se rendent chaque année à Marrakech, mais trop peu d’entre eux prennent le temps d’explorer le reste du pays. Ce circuit constitue une boucle classique des hauts lieux du sud du Maroc, qui vous fera traverser des médinas imprégnées de l’odeur de safran, des villages de montagne, des dunes de sable géantes et des villes de pêche fortifiées.

Depuis Marrakech, cet itinéraire grimpe dans le Haut Atlas par le col du Tizi n’Tichka. Le mont Toubkal, la plus haute montagne d’Afrique du Nord, est très prisé des amateurs de sommets, qui peuvent se reposer dans les hôtels en briques crues instalés dans les vallées des hauts plateaux. Prenez le temps d’y rester quelques jours pour accompagner les bergers et vous familiariser avec la culture amazighe.

Au-delà des montagnes, les routes mènent à l’est vers le Sahara. En chemin, des kasbahs et des ksars en ruine, autrefois fiefs des seigneurs de guerre amazighs, jalonnent encore les anciennes routes commerciales africaines. Faites une halte dans les gorges ocre et les vallées discrètes propices à la randonnée, où des locaux en turbans bleu saphir surgissent comme par magie pour vous offrir un thé à la menthe sucré. Dormez au milieu des dunes dans un campement saharien avant d’entreprendre votre long voyage de retour vers l’ouest et la côte. De nombreux voyageurs se dirigent directement vers la ville de pêcheurs fortifiée d’Essaouira, mais d’autres choisissent de poursuivre leur route jusqu’aux camps de surf et de yoga bohèmes de Tagazout, ou jusqu’à la plage familiale d’Agadir.

1. Le Marrakech d’Yves Saint Laurent