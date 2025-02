Voyage : découvrez les lieux de tournage de vos séries et films préférés

Le fait de se rendre sur nos lieux de tournage favoris, une pratique que l’on appelle set-jetting ou ciné-tourisme, peut représenter une manne financière importante. Dans les trois mois qui ont suivi la diffusion des deux premières saisons de The White Lotus, la société de voyage Expedia a constaté que les recherches d’hôtels à Hawaï et en Sicile (où les deux premières saisons se déroulent, respectivement) ont augmenté de plus de 300 % alors que les fans entendaient bien s’asseoir, se tenir debout et siroter des cocktails là où leurs personnages favoris l’avaient fait. Désormais, à quelques mois seulement de la diffusion de la troisième saison, l’île thaïlandaise de Koh Samui peut s’attendre à un intérêt frénétique similaire lorsque cette comédie noire acclamée par la critique sera inaugurée depuis les plages bordées de palmiers de l’île.

Une multitude d’autres destinations spectaculaires seront bientôt sur les radars des adeptes de cinéma et de séries ; en effet, de nombreuses nouvelles saisons et suites très attendues sont en préparation. Des restaurants les plus en vogue de Chicago à l’élégance de l’Angleterre rurale, nous avons sélectionné parmi les destinations qui se retrouveront sous le feu des projecteurs cette année et l’année prochaine, celles que nous avons préférées afin que vous puissiez aller à la découverte des décors bien réels aperçus à l’écran.

1. THE WHITE LOTUS

The White Lotus suit les tensions latentes entre les clients et les employés du groupe hôtelier White Lotus. Chaque saison prend place dans un établissement différent de cette luxurieuse chaîne.

La scène culte : la série mise autant sur ses décors que sur son intrigue, qu’il s’agisse des palmiers d’Hawaï qui se balancent dans la première saison ou bien des terrasses glamour et fleuries de Taormine dans la deuxième saison. Mais la véritable star est sans conteste Jennifer Coolidge, dont l’interprétation de Tanya McQuoid, femme égotiste et incapable, a fait hurler de rire les fans et lui a valu un Golden Globe en 2023.

Le lieu : ce n’était qu’une question de temps avant que les équipes de production ne tournent leur attention vers Koh Samui. Avec une palette éclatante de verts et de bleu azur, la deuxième plus grande île de Thaïlande est extraordinairement photogénique, elle est notamment ceinte de plages paradisiaques et de nombreux hôtels plus que luxueux. L’action de la troisième saison aura principalement lieu au Four Seasons Resort Koh Samui, qui fera office de troisième hôtel de la chaîne White Lotus. Situé au nord-ouest de l’île et doté de soixante villas abritées sous des palmiers, ce complexe n’est rien de moins que spectaculaire, avec ses intérieurs conçus par Bill Bensley et son spa niché dans les jardins. Parmi les autres lieux de tournage pressentis figurent les rues animées de Bangkok et les villas privées avec piscines des Anantara Mai Khao Phuket Villas, à Phuket, île tropicale connue pour ses plages couvertes de noix de coco et pour sa vie nocturne effervescente.