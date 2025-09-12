Envie d'aventures ? Ces vingt-trois destinations sont faites pour vous

Éperon de montagnes vertes faisant saillie dans la mer, le col de Hải Vân (aussi appelé le col des Nuages) constitue la ligne de démarcation entre le nord et le sud du Vietnam. Il servait autrefois de frontière entre des royaumes médiévaux rivaux et est aujourd’hui encore une barrière pour les systèmes météorologiques. Il donne également du fil à retordre aux cyclistes, avec sa petite route qui slalome jusqu’au sommet avec une pente éprouvante de 7 % sur plus de onze kilomètres. Ceux qui atteignent le sommet sont récompensés par un panorama dont les automobiles dans le tunnel en contrebas ne peuvent que rêver : forêts, plages et îles luxuriantes, enveloppées dans une brume provenant de la mer de Chine méridionale, qui a donné son nom au col. Le col constitue une étape d’un circuit de vélo de 10 jours au Vietnam, au cours duquel vous pédalerez à travers les forêts de pin du parc national de Bidoup Nui Ba et jusqu’aux portes de la cité impériale de Hué.

C’est à mi-chemin entre les îles de Malte et de Gozo que se trouve Comino, ancien repère de contrebandiers d’un peu moins de deux kilomètres de long, dont les côtes sont gardées par de vieilles batteries d’artillerie et des tours d’observation. Si l’île est très charmante, les eaux qui l’entourent sont sans doute encore plus attrayantes. Comino est bordée de lagons, de récifs, de baies et de haut-fonds qui font le bonheur des plongeurs. Participez à une sortie guidée pour nager dans quelques-uns de ses plus beaux recoins, dont les grottes de Santa Maria, une série de cavernes appréciées des bancs de dorades. En prenant une grande inspiration, vous parviendrez peut-être à plonger jusqu’à l’épave d’un patrouilleur de l’Allemagne de l’Est, sabordé il y a une quinzaine d’années pour servir de refuge aux poissons des eaux maltaises.