Passer une nuit dans la chambre d’adolescent d’Elvis Presley, c’est possible !
Bien avant Graceland et la célébrité, Elvis Presley a vécu dans un modeste appartement de Memphis. Aujourd’hui, il est possible d’y passer la nuit.
L’ancienne chambre d’adolescent d’Elvis Presley située à Memphis est ouverte aux séjours et aux visites depuis 2004.
Vers la fin des années 1940, encore adolescent, Elvis Presley contemplait, allongé sur son lit, le plafond de sa chambre en rêvant de gloire. Plus de gloire, d’argent et d’excès que quiconque avant lui. À sa naissance, dans le Mississippi, ses parents étaient très pauvres, mais au moment de son adolescence, sa famille résidait à Memphis, dans le Tennessee, en quête d’une vie meilleure matérialisée par leur petit appartement confortable dans un immeuble de briques rouges. Pour la première fois de sa vie, cette promesse de quelque chose de plus grand et de plus beau devait être vertigineuse, presque palpable.
Presque quatre-vingts ans plus tard, je suis allongée sous ce même plafond couleur magnolia, alors que je vais passer la nuit dans l’ancien appartement d’Elvis, au 328 du Lauderdale Courts, un lotissement aujourd’hui rebaptisé Uptown Square Apartments. Il s’agissait d’un des premiers projets d’habitat collectif aux États-Unis, et c’est à présent devenu une gated community, un complexe résidentiel familial sécurisé aux clôtures blanches et aux jardins fleuris. C’est la dernière résidence d’Elvis Presley où l’on puisse passer la nuit sous le toit qui a un jour protégé le futur King. Je jette un œil à la table de chevet, où un yearbook, un album-souvenir scolaire, montre une photo en noir et blanc du jeune Elvis, dix-sept ans, qui s’entraîne déjà à perfectionner sa moue emblématique. Entre ces quatre murs, sa métamorphose avait déjà commencé.
Memphis a compté dans le parcours d'Elvis et, bizarrement, la ville m'a marquée aussi. C’est le premier endroit que j’aie visité aux États-Unis, il y a plus de vingt ans, alors que j’étais tombée follement amoureuse de ce chanteur. Ce n’est pas tant la musique qui m’attirait, mais plutôt sa personnalité flamboyante. Ses costumes rose bonbon et sa gestuelle provocante renversaient toutes les normes sociales. Étrangement, son anticonformisme me donnait l’impression que, moi aussi, je pouvais enfiler une tenue extravagante et me tenir en retrait de la foule. À peine suis-je arrivée à l’aéroport et ai-je senti l’odeur capiteuse du porc caramélisé au feu de bois qui s’échappait d’un boui-boui, que j’ai compris que j’avais enfin trouvé ma place en ce monde.
Memphis était, et reste pour moi, une ville d'outsiders, sans prétention et terriblement cool. Tout y est authentique et placide. Les habitants ne se prennent pas trop au sérieux. C’est peut-être pour cela que peu de fans d’Elvis connaissent ce lieu, alors même que les cinquante ans de sa mort approchent, en 2027. L’endroit semble résolument coincé au 20e siècle : la réservation ne se fait que par téléphone, ce qui ne doit pas renforcer sa popularité.
Le saviez-vous ? Celui qu’on allait appeler le King a découvert la guitare à la laverie commune de Lauderdale Courts. C’est là qu’un voisin a appris à Elvis ses premiers accords. Le reste, comme on dit, appartient à l’Histoire.
Plus d’un demi-siècle est passé depuis le départ d’Elvis, pourtant cette capsule temporelle des années 1950 n’en donne pas la sensation. Je m’assois dans le salon, près d’un imposant meuble-radio RCA Victor. Dessus, un cadre expose une photo d’Elvis posant devant l’immeuble, jambes écartées, avec un pistolet d’enfant qu’il brandit comme un personnage de ces vieux westerns qu’il aimait tant.
On y voit aussi un disque vinyle jaune vif du Sun Records, chez qui Elvis allait bientôt signer les titres qui ont changé sa vie et révolutionné la culture populaire. À un peu plus de cinq minutes de voiture, les fans peuvent encore visiter ce petit studio d’enregistrement pour se faire prendre en photo, microphone chromé à la main, sur l’emplacement marqué d’une croix.
Il faut que j’ouvre la fenêtre de la chambre d’Elvis pour enfin saisir toute l’influence qu’a eu cet endroit. Lorsque le vent tourne, on pourrait presque percevoir quelques notes de blues portées par la brise depuis Beale Street, le quartier des clubs où le jeune Elvis s’est imprégné des mélodies de la scène afro-américaine de Memphis. Plus tard, cette musique me guide vers le centre-ville, dans une rue plus commerçante mais qui chante toujours le blues.
Quand je reviens sur mes pas, Lauderdale Courts se prépare pour la nuit. Quelque part derrière les parois de contreplaqué, des voisins discutent à voix basse. Une porte claque. Un train de marchandises émet un sifflement solitaire au cœur de la nuit d’encre.
C’est la bande-son d’Elvis avant Elvis, avant les Cadillac interminables, les tissus lamés d’or et les pilules, avant la démesure de la Jungle Room de sa résidence de Graceland, à moins de vingt kilomètres de là. Avant tout cela, il n’y avait qu’un garçon terriblement timide qui rêvait en contemplant le plafond de sa chambre. Allongée sur le lit, j’en fais de même en me demandant s’il avait idée de tout ce qui l’attendait.
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Zoey Goto est l’autrice de Elvis Style: From Zoot Suits to Jumpsuits.
Cet article a initialement paru sur le site National Geographic Traveller en langue anglaise.