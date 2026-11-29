Vers la fin des années 1940, encore adolescent, Elvis Presley contemplait, allongé sur son lit, le plafond de sa chambre en rêvant de gloire. Plus de gloire, d’argent et d’excès que quiconque avant lui. À sa naissance, dans le Mississippi, ses parents étaient très pauvres, mais au moment de son adolescence, sa famille résidait à Memphis, dans le Tennessee, en quête d’une vie meilleure matérialisée par leur petit appartement confortable dans un immeuble de briques rouges. Pour la première fois de sa vie, cette promesse de quelque chose de plus grand et de plus beau devait être vertigineuse, presque palpable.

Presque quatre-vingts ans plus tard, je suis allongée sous ce même plafond couleur magnolia, alors que je vais passer la nuit dans l’ancien appartement d’Elvis, au 328 du Lauderdale Courts, un lotissement aujourd’hui rebaptisé Uptown Square Apartments. Il s’agissait d’un des premiers projets d’habitat collectif aux États-Unis, et c’est à présent devenu une gated community, un complexe résidentiel familial sécurisé aux clôtures blanches et aux jardins fleuris. C’est la dernière résidence d’Elvis Presley où l’on puisse passer la nuit sous le toit qui a un jour protégé le futur King. Je jette un œil à la table de chevet, où un yearbook, un album-souvenir scolaire, montre une photo en noir et blanc du jeune Elvis, dix-sept ans, qui s’entraîne déjà à perfectionner sa moue emblématique. Entre ces quatre murs, sa métamorphose avait déjà commencé.

Memphis a compté dans le parcours d'Elvis et, bizarrement, la ville m'a marquée aussi. C’est le premier endroit que j’aie visité aux États-Unis, il y a plus de vingt ans, alors que j’étais tombée follement amoureuse de ce chanteur. Ce n’est pas tant la musique qui m’attirait, mais plutôt sa personnalité flamboyante. Ses costumes rose bonbon et sa gestuelle provocante renversaient toutes les normes sociales. Étrangement, son anticonformisme me donnait l’impression que, moi aussi, je pouvais enfiler une tenue extravagante et me tenir en retrait de la foule. À peine suis-je arrivée à l’aéroport et ai-je senti l’odeur capiteuse du porc caramélisé au feu de bois qui s’échappait d’un boui-boui, que j’ai compris que j’avais enfin trouvé ma place en ce monde.

Memphis était, et reste pour moi, une ville d'outsiders, sans prétention et terriblement cool. Tout y est authentique et placide. Les habitants ne se prennent pas trop au sérieux. C’est peut-être pour cela que peu de fans d’Elvis connaissent ce lieu, alors même que les cinquante ans de sa mort approchent, en 2027. L’endroit semble résolument coincé au 20e siècle : la réservation ne se fait que par téléphone, ce qui ne doit pas renforcer sa popularité.